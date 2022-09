Zwaar gas smoort vuur

Dit is de theorie

Het is een wonderlijk gezicht, als kaarsjes uitdoven doordat er een onzichtbaar gas overheen gegoten wordt. Maar de theorie is simpel: vuur heeft zuurstof nodig. Gewone lucht is 20 procent zuurstof. Maar als die zuurstof verdrongen wordt door een ander gas, stopt de verbranding.

Bakpoeder bevat natriumbicarbonaat NaHCO 3 , een base. Als je daarbij azijn giet, CH 3 COOH, een zuur, ontstaat het gas CO 2 ofwel kooldioxide. Dat gas kan de zuurstof verdringen. Eigenlijk gaat het om een uitgebeende versie van de CO 2 -brandblusser die overal aan de muur hangt.

Dit heb je nodig

bakpoeder

azijn (schoonmaakazijn, maar keukenazijn kan ook)

maatbeker of een andere hoge beker

waxinelichtjes of andere kaarsen

Dit moet je zelf doen

STAP 1 Gooi twee eetlepels bakpoeder in de maatbeker, en zet de azijn klaar. Steek het waxinelichtje aan. Je kunt er ook meerdere aansteken, en eventueel op verschillende niveaus zetten, om het effect nog duidelijker in kaart te brengen.

STAP 2 Gooi een scheut azijn in de maatbeker. Het bakpoeder-mengsel reageert wild bruisend met de azijn (het schuim kan over de rand lopen, dus zorg voor een ondergrond waarbij dat niet erg is). Het geproduceerde CO 2 -gas is zwaarder dan lucht, dus blijft in de maatbeker hangen (op de lange duur mengt het wel met de aanwezige lucht).

STAP 3 Maak een gietende beweging met de maatbeker, maar zo dat het vloeibare mengsel op de bodem niet meegegoten wordt, over de kaarsen. De kaarsen zullen doven door het onzichtbare gas dat eroverheen gegoten wordt.