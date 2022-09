Deze zomer las ik Waanzin aan het einde van de Aarde, een fascinerend boek van schrijver-journalist Julian Sancton over de Antarctische expeditie van de SS Belgica. In 1898, twaalf jaar eerder dan de beroemde race naar de geografische Zuidpool tussen Scott en Amundsen, waren het de Belg Adrien de Gerlache en zijn bemanning die als eersten overwinterden in het drijvende Antarctische pakijs. De Gerlache had een sterk verlangen om een grootse prestatie te leveren. Antarctica was een voor de hand liggende bestemming. Er waren geen bruikbare zeekaarten, de ligging van de magnetische zuidpool was onbekend. Iedere diersoort die hij zou opvissen was nieuw, ieder eiland dat hij zou karteren onontdekt. Jarenlang lobbyde hij bij wetenschappelijke organisaties om voldoende geld. Uiteindelijk was het een royale subsidie van de Belgische overheid waarmee zijn droom kon uitkomen. Hij had de Belgen eeuwige roem en grote wetenschappelijke ontdekkingen in het vooruitzicht gesteld.

Verraden

Ondanks alle jaren voorbereiding schoot die op cruciale details tekort. Allereerst het personeel. Nog voor het schip in Rio de Janeiro was, waren de kok en een paar andere bemanningsleden al afgehaakt, of wegens wangedrag van boord gezet. Ook ontbrak een helder plan. De Gerlache had tot het laatste moment in het midden gelaten hoelang de expeditie zou duren, maar pal voor het invallen van de winter besloot hij, zonder medeweten van de bemanning, het zuidelijke pakijs in te varen en zich vast te laten vriezen in de lange, donkere poolnacht. De bemanning voelde zich verraden, er ontstond een gespannen sfeer. Er was nauwelijks voldoende winterkleding. Het onsmakelijke en monotone dieet van weeïge blikvoeding eiste zijn tol: maaltijden werden een kwelling, scheurbuik brak uit, expeditieleden werden gek van verveling en uitzichtloosheid.

Ook toen de zon in de lente terugkeerde, bleef het schip muurvast in het pakijs zitten. Maandenlang zag het ernaar uit dat de mentaal gehavende bemanning nog een winter vast zou zitten, zonder perspectief ooit nog weg te komen. Pas in de allerlaatste zomerweken ontsnapte de Belgica aan de greep van het poolijs. Twee jaar en drie maanden na vertrek, in november 1899, kwam het schip in België terug. De Gerlache werd onderscheiden en bejubeld, en de eerste wetenschappelijke gegevens over de Antarctische winter werden gepubliceerd.

Niet bevredigend

Misschien vind je De Gerlache roekeloos, zelfzuchtig, of juist heroïsch. Ik denk dat hij vooral nieuwsgierig was. Al was de tegenslag groot, al zei het verstand dat het beter was te stoppen, toch won de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is de brandstof waarmee nieuwe dingen worden ontdekt en waarop de wetenschap draait. Door nieuwsgierig te zijn leren we de dingen beter te begrijpen.

Ons huidige begrip over de Antarctische ijskap is inmiddels weliswaar een stuk groter, maar nog lang niet bevredigend. Een van de grote vragen gaat over de gigantische gletsjers van Antarctica, die het grootste deel van het ijs naar zee afvoeren. Hoe gedragen die zich nu het warmer wordt? Ze eindigen in zee, en zijn kwetsbaar voor warmer water dat ze van onderaf wegsmelt. Als dat gebeurt ondervindt het achterliggende landijs minder weerstand en stroomt versneld af in zee. Doordat de bodem van Antarctica landinwaarts naar beneden helt, gaat dat afstromen van ijs steeds sneller naarmate de gletsjer korter wordt. Maar hoe snel, daarover weten we vrijwel niets. De onzekerheden zijn groot, de processen slecht gekwantificeerd. Satellietwaarnemingen, het enige waar we in zo’n afgelegen gebied op leunen, geven geen uitsluitsel. Hoe kunnen we dan toch leren van keren dat die grote gletsjers zich eerder versneld terugtrokken?

Gigantische gletsjer

Zandribbels op de oceaanbodem blijken de sleutel. In 2019 togen wetenschappers per schip naar hetzelfde deel van Antarctica als waar De Gerlache overwinterde. Aan boord een grote autonome onderzeeër, die beelden en scans maakte van een stuk zeebodem waar nog nooit een mens gekeken had. Op die zanderige bodem, een kilometer of 15 voor de gigantische Thwaites-gletsjer, vonden zij een patroon van opeenvolgende zandribbels op de bodem. Ze blijken unieke sporen van vroegere snelle terugtrekking.

Dat zit zo: drijvende gletsjers merken de invloed van eb en vloed. Ze stijgen en dalen met het getij mee. Het punt waar de drijvende gletsjer de bodem raakt komt zodoende twee maal per dag los van de grond en ploft bij eb weer op de bodem neer. Als de gletsjer zich snel terugtrekt, krijg je een patroon van opeenvolgende ribbels. De afstand tussen de ribbels is dan de afstand waarover de gletsjer tussen twee laagwaters is teruggetrokken, volgens de metingen typisch een meter of 10. Het kán met gletsjers zoals Thwaites dus heel snel gaan – een paar kilometer per jaar is voor ijsbegrippen ongekend.

Uitputtende strijd

Dit onderzoek komt voort uit rake vragen van nieuwsgierige mensen. Al is de huidige academie een uitputtende strijd tegen afgewezen onderzoeksvoorstellen, overvolle collegezalen en tijdelijke contracten, toch is het de grenzeloze nieuwsgierigheid waardoor het vuur in de wetenschapper blijft branden. De nieuwsgierige geest van De Gerlache leeft voort in het moderne onderzoek.

Peter Kuipers Munneke is glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS.