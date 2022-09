Yukine Kuroki wint het Pianoconcours Liszt Utrecht

Yukine Kuroki (1998) heeft donderdagavond de eerste prijs van het Internationaal Pianoconcours Liszt Utrecht gewonnen. De Japanse krijgt 25.000 euro en mag op zondagochtend 2 oktober optreden in het Concertgebouw in Amsterdam.

De andere twee finalisten, Derek Wang (VS, 1998) en Yeon-Min Park (Zuid-Korea, 1990) kregen allebei een tweede prijs van 10.000 euro. Park neemt ook de publieksprijs (2.500 euro) mee naar huis. Alle drie moesten ze zich donderdagavond bewijzen met de Grosse Fantasie ‘Wanderer’ van Schubert, in Liszts bewerking voor piano en orkest. De drie finalisten werden afgelopen week in de voorronde geselecteerd uit tien pianisten.

Liszt Utrecht, voorheen bekend als het Liszt Concours, veranderde deze editie van naam om meer te ‘focussen op het vieren, ontdekken en uitlichten’ van Liszts muziek. Toch ligt het zwaartepunt nog steeds op de competitie, die sinds 1986 elke drie jaar in Utrecht wordt gehouden. In de finalejury zaten dit jaar onder andere Nino Gvetadze en Wibi Soerjadi, die in het verleden zelf als deelnemer een prijs wonnen.

Op de finale speelde ook Radu Ratering (2004). Hij won de zijcompetitie NLiszt van drie andere Nederlandse deelnemers tussen 16 en 21 jaar. Spelen op de finale van het hoofdconcours was, naast 2.500 euro prijzengeld, de inzet van die wedstrijd.

Het volgende Liszt Utrecht is in 2026.

V.l.n.r.: Derek Wang (2e prijs), Yukine Kuroki (1e prijs), Yeon-Min Park (2e prijs en publieksprijs). Foto ALLARD WILLEMSE