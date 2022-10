‘Weten Nederlanders dat wij vrezen voor ons leven omdat jullie koeien soja krijgen?’

Zorgvuldig trekt sojaboer Antelmo Díaz (69) het prikkeldraad omhoog, stapt met zijn teenslippers op de kurkdroge maïsresten en loopt richting zijn koeien. „Oewehh, oewehh.” Met lange uithalen roept hij ze bijeen. Een groepje witte runderen kijkt nieuwsgierig op en stopt met kauwen. „Binnenkort staat het hier puur vol met soja”, zegt Díaz tevreden. Hij streelt de hals van een van de koeien. „En dan gaan zij naar de slacht.”

Zijn fazenda (boerderij) ligt zo’n veertig kilometer van de grote Braziliaanse havenstad Santarém, in de deelstaat Pará. Op zijn grond verbouwt hij maïs en soja, en grazen koeien voor de slacht, vertelt Antelmo Díaz. Zijn tongval verraadt dat hij een gaúcho is, iemand afkomstig uit het zuiden van Brazilië. Zijn voorouders waren Spaanse en Italiaanse immigranten. In de jaren negentig van de twintigste eeuw trokken veel van hen naar het noorden. Op zoek naar meer landbouwgrond voor hun fazenda’s streken ze neer in de Amazone.

„Ik ben hier in 2003 gekomen”, zegt Díaz. „Ik wil dat mijn zoon en later ook mijn kleinzoon hun eigen boerderij kunnen beginnen.” Hij veegt het zweet uit zijn gezicht en snor. „Er is hier genoeg ruimte. Er liggen volop kansen voor ons. En van ontbossing moeten jullie me niet beschuldigen! Op die grond plant ik soja, mais en grazen de koeien.” In de verte maakt een grote landbouwmachine de grond denderend bouwrijp voor het naderende sojaseizoen. Het is bloedheet. Het heeft al lang niet geregend in dit deel van de Amazone.

Bij de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen, deze zondag, staat er hier in het hart van de Amazone veel op het spel. De ultrarechtse president Jair Bolsonaro (67) mikt op een tweede termijn, maar heeft stevige concurrentie van zijn aartsrivaal, ex-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (76), die na zijn eerdere regeerperiode (2003-2010) hoopt terug te keren in het machtscentrum. Lula gaat aan kop in de peilingen, maar waarschijnlijk is er een tweede kiesronde (op 30 oktober) nodig om te bepalen wie de komende vier jaar het grootste en economisch sterkste land van Zuid-Amerika leidt.

De afgelopen vier jaar volgde Bolsonaro een anti-milieu-agenda door enthousiast de belangen van de grootgrondbezitters en agrosector te behartigen en de Amazone verder open te stellen voor exploitatie. Het leidde tot nog meer houtkap, drugshandel, visserij, landjepik en ontbossing in het grootste oerbos van de planeet. Milieuagentschappen werden uitgehold, hun kantoren gesloten.