Van een kleine benzineauto naar een elektrische SUV, schieten we daar veel mee op?

Het irritantste aan de Tyre Extinguishers is misschien nog wel dat groene linzen hun belangrijkste wapen zijn. Zo simpel is het althans volgens de instructies op de website: ventieldopje opendraaien, linzen erin stoppen – het mag ook rauwe couscous zijn – en weer dichtdraaien. Gevolg: de autoband loopt leeg. Toe te passen op elke willekeurige SUV, schrijven ze, bij voorkeur in een dure of middenklassewijk, en dit ’s nachts, „under the cover of darkness”.

Sinds kort slaan de Tyre Extinguishers, een zelfbenoemde internationale, leiderloze actiegroep die een verbod op SUV’s (sports utility vehicles) wil afdwingen, ook toe in Nederland. Begin september namen ze, zo verklaren ze zelf, twaalf auto’s te grazen in Zwolle. „Je benzineslurper doodt!”, was de boodschap op het pamflet dat ze onder de ruitenwissers achterlieten. Met daaronder een verhandeling over de kwalijke gevolgen van SUV’s voor klimaat, milieu en verkeersveiligheid.

De lege autobanden maakten veel los, ook in Den Haag, Hengelo en Apeldoorn, waar de activisten eveneens aan de slag waren gegaan. In Zwolle zijn inmiddels meerdere aangiftes gedaan. Ook als er niets vernield is, zo zegt een politiewoordvoerder, valt het onbruikbaar maken van andermans eigendom onder vernieling, en daarmee is het strafbaar. Op Twitter was er redelijke kritiek over eventuele gemiste medische behandelingen en jonge moeders die onthand konden zijn. Maar bovenal was er woede richting dit „tuig”, inclusief bedreigingen met honkbalknuppels en gifjes van vuurwapens.

Laffe, anonieme anarchisten versus klimaatverwoestende asociale SUV-rijders; niets kan meer buiten de cultuurstrijd blijven, zoveel is duidelijk. Maar wie toch een poging doet, kan enkele ongemakkelijke waarheden over de SUV moeilijk negeren.

In 2020 was ruim de helft van de nieuwe elektrische modellen op de automarkt een SUV

Door de jaren heen zijn de meeste auto’s groter geworden, door de toevoeging van kreukelzones, technologisch vernuft en comfort. De Mini Cooper bijvoorbeeld is al lang niet meer mini, maar anderhalf keer zo groot als het origineel. Daarnaast zijn de auto’s van nu een stuk zwaarder: de vernieuwde, elektrische versie van het geliefde Volkswagen-camperbusje dat dit najaar op de markt komt, weegt 2.500 kilo, ruim twee keer zo veel als het origineel uit 1950.

De SUV is de overtreffende trap van de groeiende personenauto. En razend populair. Sinds maart vorig jaar is de SUV het meest verkochte autotype in Nederland, gewilder dan de kleinere hatchback, blijkt uit gegevens van RDC, een databedrijf voor de autowereld. De oorzaak is een kip-en-eiverhaal: autofabrikanten beantwoorden aan de vraag van consumenten, maar jagen die ook aan door steeds meer SUV-modellen op de markt te brengen.

Bij elektrische auto’s speelt deze ontwikkeling nog sterker. De klant wil langere afstanden kunnen afleggen, en heeft dus een grotere accu nodig – en daarmee een grotere auto. Voor de industrie zijn grote modellen aantrekkelijk omdat ze winstgevender zijn en zo helpen de omslag naar elektrische auto’s te bekostigen. Het gevolg: in 2020 was meer dan de helft van de nieuwe elektrische modellen een SUV.

Van een kleinere benzineauto naar een elektrische SUV, wordt dat het pad naar een groenere auto?

Dat pad zou voorbijgaan aan het feit dat bij de productie van de accu van een grote elektrische auto veel meer CO 2 vrijkomt dan bij een kleine. En dat de winning van grondstoffen voor die accu – lithium, kobalt, nikkel, mangaan – milieuvervuilend is, veel water kost en vaak ten koste gaat van lokale gemeenschappen. Die grondstoffen zijn bovendien schaars, doordat de mijnbouw en de verwerkende industrie de exploderende vraag niet kunnen bijbenen.

De gemiddelde accu van een elektrische auto is tussen 2015 en 2021 zo’n 60 procent zwaarder geworden, berekende het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat is goed voor de actieradius, maar een zwaardere auto heeft ook weer meer elektriciteit nodig om te rijden. Zo raak je letterlijk en figuurlijk verder van huis.

Staan SUV-rijders hier niet bij stil of maken zij gewoon een andere afweging als ze een auto kopen? Een tweet van een Zwollenaar suggereert het eerste: „Jullie hebben mijn volledig elektrische auto laten leeglopen, sneue mensen.” Ofwel: dit was een verkeerd doelwit, want wie elektrisch rijdt is goed bezig.

De Tyre Extinguishers kennen geen genade voor hybride of elektrische SUV’s. „Elektrificatie gaat ons niet uit de klimaatcrisis helpen”, schrijven zij op hun site. Ze hebben natuurlijk gelijk als ze stellen dat een wereld vol elektrische SUV’s de klimaatdoelen van Parijs verder buiten beeld houdt dan een wereld zonder auto’s. Maar kan een imperfecte verbetering – een elektrische SUV in plaats van een benzine-auto – niet toch goed genoeg zijn?

„Er is veel miscommunicatie over elektrische auto’s”, zegt Farzaneh Bahrami, docent Stedelijk Ontwerp en Mobiliteit aan de Rijksuniversiteit Groningen. „En het is tijd om iets van hun aureool weg te nemen. Mensen denken: ‘Ik rijd uitstootvrij en ik heb er meer voor betaald, dus ik doe mijn deel.’ Maar ze realiseren zich niet dat de vervuiling voor de productie elders plaatsvindt en dat de banden van elektrische auto’s meer microplastics loslaten, omdat die auto’s zwaarder zijn. En vooral zien ze het simpele feit over het hoofd dat wat ze met een elektrische SUV doen ook met een veel kleinere elektrische auto kan, zeker in de stad.”

In de stad speelt mee dat een SUV meer schaarse openbare ruimte inneemt en die daarmee privatiseert, ziet Bahrami, bijvoorbeeld doordat ze niet meer op parkeerplaatsen passen. Bovendien gaat de perceptie van meer veiligheid voor de inzittenden maar gedeeltelijk op: door het gevoel veiliger te zitten nemen SUV-rijders meer risico en wordt de kans dat ze bij een aanrijding betrokken raken groter.

Betekent dit dat SUV’s dan maar verboden moeten worden, zoals de activisten willen? Of uit binnensteden geweerd, zoals sommigen bepleiten? Of moet er, zoals het IEA voorstelt, een belasting komen op zware accu’s?

In politiek Den Haag speelt dit onderwerp nauwelijks en dat verbaast Bahrami niet. Het gaat zoals dit soort dingen meestal gaat, zegt ze: het bedrijfsleven speelt veel sneller in op nieuwe ontwikkelingen dan beleidsmakers. Pas als de SUV het nieuwe normaal is, rijst de vraag of dat wenselijk is. Wat Bahrami betreft zetten de acties van de Tyre Extinguishers en de woedende reacties dan ook „een gesprek in gang dat we onvoldoende voeren”.

Als dat gesprek er is, kan het dan misschien eerst gaan over bewustwording, in plaats van verboden of inperking van de bewegingsvrijheid? Want niet iedereen kent de volledige achtergrond van zijn auto. Daar bij stilstaan is iets nieuws. Andere factoren, zoals onbewuste sociale normen (de buurman heeft hem ook) of simpelweg het aanbod in de showroom wegen nu vaak zwaarder. Terwijl je je ook kunt laten leiden door de vraag: wat ga ik met die auto doen, een woestijn doorkruisen of de kinderen naar school brengen?

NRC-redacteur Hanneke Chin-A-Fo schrijft hier elke maand over de weg naar een duurzamer toekomst.