Als je ’s nachts de vreemdste dingen doet (en ze ’s ochtends bent vergeten)

‘Je was weer lekker bezig vannacht”, zei de dochter van Anita Stuts (42) uit Loppersum aan de ontbijttafel. Midden in de nacht stond Stuts op de gang met haar armen om zich heen te slaan en te schreeuwen om haar man. Niet bij zijn koosnaam Doeffie, zoals ze hem meestal noemt, maar keihard ‘SSSJOHN!’ Haar ogen waren open, maar contact maken lukte niet. Ze slaapwandelde.

Dat doet ze van kinds af aan. Geen idee hoe vaak precies, de volgende dag weet ze er niks meer van. Als ze het erg druk heeft gehad met haar werk lijkt het vaker te gebeuren. Ze maakt niet altijd zo’n herrie, soms staat ze gewoon wat te rommelen in een kast op de gang.

Slapen en toch de trap af lopen – hoe kan dat? „De bedoeling is dat onze hersenen als geheel slapen”, zegt hoogleraar neuroanatomie en slaapwetenschapper Ysbrand van der Werf (AmsterdamUMC), „maar bij slaapwandelaars is een deel van de hersenen wakker. Daarom lukt het om motorische handelingen uit te voeren, zoals uit bed gaan en een kast openen of een broodje smeren.” De medische term voor slaapwandelen is somnambulisme. Zinnige interactie is niet mogelijk, zegt hij. Je kunt geen gesprek voeren, iemand kan wel dingen zeggen, maar je zult geen antwoord krijgen op vragen die je stelt.

Na de puberteit stopt het meestal

Van de volwassen bevolking slaapwandelt 2 tot 5 procent, zegt Angelique Pijpers, neuroloog en somnoloog bij Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. „We moeten ons baseren op buitenlands onderzoek, maar er is geen reden om aan te nemen dat de cijfers hier anders zijn. Ik denk wel dat er sprake is van onderrapportage, omdat het in de meeste gevallen onschuldig is en mensen zich pas melden bij een arts als ze er last van hebben, de volgende dag moe zijn of gespannen gaan slapen.” In haar praktijk spreekt ze wekelijks patiënten die slaapwandelen.

Een groot deel van de kinderen slaapwandelt weleens, cijfers lopen uiteen van 15 tot 40 procent. Slaap is onderdeel van de rijping van de hersenen – zolang die nog in ontwikkeling zijn, kan het slaap-waakproces nog verstoord zijn. Na de puberteit stopt het slaapwandelen meestal.

Aan het raam morrelen

Aanleg voor slaapwandelen is deels erfelijk. „Een ouder kan het doorgeven en als beide ouders slaapwandelen, heeft een kind zelfs 60 procent kans het ook te doen”, zegt Van der Werf. Ook omgevingsfactoren kunnen het uitlokken: stress, vermoeidheid en slaaptekort. Niet alleen negatieve maar ook positieve stress heeft invloed, zegt Pijpers. „Als je met je kind naar de Efteling bent geweest, kan dat ook effect hebben.”

Voor Zoey Ivory van der Koelen (29) uit Amsterdam is een nieuwe omgeving een trigger. Als ze op vakantie is, gaat ze ’s nachts aan de wandel. „Een hotelkamer heeft een andere indeling en er staan onbekende spullen. Soms zie ik daar ’s nachts figuren in; een trui wordt een hond die ik ga aaien. In Mexico riep ik ’s nachts dat er een berg pesos op mijn kussen lag en dat er iemand boven me zweefde.”

Slaapwandelen is meer dan fysiek wandelen: rechtop in bed zitten, met open ogen onlogische bewegingen maken tijdens de slaap, je aankleden, schoonmaken, praten en schreeuwen (nachtelijke terror) vallen er ook onder. Mensen lijken wakker, maar de volgende dag hebben ze meestal geen herinnering aan het voorval.

Slaapwandelen gebeurt tijdens de non-remslaap. Tijdens de remslaap vinden dromen en nachtmerries plaats en is het lichaam ‘verlamd’, dus niet in staat om te bewegen. De non-remslaapfase, waarin plukjes van de hersenen wakker kunnen zijn, duurt ongeveer een half uur per keer. Van der Werf: „Het is onwaarschijnlijk dat iemand het volle halfuur slaapwandelt. Mees-tal duurt een episode een paar seconden tot enkele minuten.”

Walter Borgstein (44) uit Hilversum wordt geregeld wakker aan de andere kant van de kamer. Eén keer zelfs buiten, jaren geleden toen hij na het uitgaan bij een vriend logeerde. „Ik ontwaakte in het trapportaal van het appartementencomplex, een paar etages lager dan waar hij woonde.” Zoey Ivory wordt regelmatig wakker in een compleet andere outfit of op een andere plek in huis. „Vorige week werd ik wakker in de woonkamer, de hond keek me verschrikt aan, met zijn staart tussen de benen.”

Na zo’n onrustige nacht kan iemand het gevoel hebben dat hij een slechte nacht heeft gehad, zegt Van der Werf. „De slaap is incompleet geweest.” Andere klachten zijn vermoeidheid overdag, gebrek aan energie, verminderde concentratie, minder goed kunnen functioneren, zwaarmoedigheid en schaamte voelen tegenover partner of kinderen.

De voornaamste reden om hulp te zoeken, zegt Pijpers, is als het nachtelijke gedrag te hinderlijk is voor een bedpartner of als zich gevaarlijke situaties voordoen. Ze geeft voorbeelden uit haar praktijk: partners die hardhandig uit bed worden gesleurd omdat de slaapwandelaar denkt dat het plafond naar beneden komt. Mensen die naar buiten willen gaan of ’s nachts aan het raam morrelen of daaruit willen springen. Soms vertoont de slaapwandelaar gewelddadig gedrag met verwondingen van de partner tot gevolg, of vernielingen van meubels, of een tv of spiegel wordt van de muur gehaald. Dit zijn extreme voorbeelden, zegt Pijpers. „De meeste mensen gaan op de rand van het bed zitten, roepen of schreeuwen, of rommelen wat in de slaapkamer.” Ook dit minder extreme gedrag kan erg verstorend zijn voor een partner, die hierdoor gewekt wordt en moeilijk verder kan slapen, zegt Pijpers. De slaapwandelaar slaapt meestal wel snel verder.

Als mensen zich zorgen maken over hun eigen veiligheid, kunnen ze traphekjes plaatsen of een sensormat naast het bed leggen, zodat er een alarm afgaat als je ’s nachts uit bed gaat.

Schaamte kan een issue zijn bij deze aandoening, merkt Angelique Pijpers. Onder haar patiënten zijn jonge studenten die niet in een studentenhuis durven wonen. En mensen die niet op vakantie willen, bang dat ze in een hotel of op de camping aan de wandel gaan. Van der Koelen: „Als ik slaapwandel, schijn ik soms bozig te doen tegen mijn vriend. Soms denk ik dat er een inbreker in onze kamer is en dat mijn vriend doorslaapt, dus dat ik er alleen voor sta. Daar ben ik dan teleurgesteld over, vertelt hij me. De volgende dag schaam ik me soms, het is niet leuk als je geliefde dat ’s nachts over zich heen heeft gekregen.”

Studenten

Een groep die Pijpers bovengemiddeld vaak ziet in haar praktijk zijn jongvolwassenen tussen de 24 en 34 jaar, in de overgang van studentenleven naar fulltimebaan, die non-stop sociale media checken, doordeweeks hard werken en feesten in het weekend. Ze hebben vaak erg onregelmatige bedtijden, hebben veel verplichtingen en willen het ‘vrije leven’ nog niet loslaten. „Dan kom ik als ouwe sok met mijn adviezen: slaap is een 24-uursproces, een afspiegeling van de dag. Overdag moet je rustmomenten inbouwen, anders kan dat bijdragen aan onrust in de nacht. Ik vraag iemand minimaal acht weken op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan, met voldoende uren slaap. Dat moeten ze plannen: als het nú niet uitkomt, omdat iemand binnenkort naar een festival gaat, dan beginnen we later.” Verder: niet te laat eten, niet laat op de avond sporten, geen schermen en geen alcohol voor het slapengaan. „Het is een leefstijlverandering en dat vraagt veel, maar achteraf zeggen de meesten dat het hun veel heeft opgeleverd.”

Onderdeel van de behandeling is vaak ook een gesprek met de partner. „Het helpt als ík uitleg dat het gedrag niets zegt over de relatie. Een slaapwandelaar weet echt niet wat hij doet, het staat los van de liefde voor de ander.” Ze legt ook uit hoe je iemand ’s nachts het beste kunt helpen. Het gangbare advies voor partners is dat je slaapwandelaars niet wakker moet maken omdat ze schrikken of boos worden. Dat is een mythe, zegt Pijpers. „Iemand wakker maken lukt meestal gewoon niet zo goed, je kunt je partner beter rustig terug naar bed begeleiden.”

De vrouw van Walter Borgstein houdt hem niet meer tegen als hij ’s nachts aan de wandel gaat of zich als een klusser gedraagt. Laatst stond ze toe te kijken hoe hij heel beheerst de slaapkamerdeur uit de sponningen tilde. „Het kost dan meer moeite om hem tegen te houden, dan het te laten gebeuren”, zegt zij.

Zoey Ivory kreeg eens een tip: vraag de gedaantes om weg te gaan. „Dat heeft geholpen, nu zie ik ze minder.”

In het dierenrijk De hersenen van walvissen slapen alternerend In het dierenrijk is het niet ongebruikelijk dat hersenen in delen slapen. Bij walvissen en dolfijnen slapen de hersenhelften alternerend, vertelt hoogleraar Ysbrand van der Werf. „Als zoogdieren hebben ze geen zwemblaas en dat betekent dat ze zinken als ze niet zwemmen. Daarom hebben ze een ‘truc’ waarbij de ene hersenhelft slaapt en de andere wakker is en zorgt dat ze walvis blijft bewegen.” Bij trekvogels gaat het ook zo: vogels die lange afstanden maken, kunnen in de lucht slapen terwijl ze vliegen. Eén hersenhelft slaapt, de andere is in controle van de motoriek.

Zoey Ivory van der Koelen (29):

‘Alle kastdeuren stonden open’ „In de nacht kleed ik me vaak aan. Ik slaap naakt en met mijn haar in een knot, maar laatst werd ik wakker in een T-shirt en een broek. Met een tas erbij. Ik had ook mijn haar los gedaan. ’s Ochtends stonden alle kastdeuren open en waren alle lades rommelig. „Een ander terugkerend thema is dat ik gedaantes zie, schimmen of mensen van wie ik het gezicht niet kan zien. Het zijn slaaphallucinaties. Ik spring uit bed, doe alle lichten aan en schreeuw om hulp. Mijn ex schrok zich altijd kapot, mijn ogen zijn open en ik ben in paniek, hysterisch. In het begin probeerde hij me wakker te maken en me duidelijk te maken dat er niks aan de hand was, later ging hij met me meepraten: ‘Ik zie het, ik ga het oplossen voor je, ga maar slapen’. Dat werkte beter. „Het gebeurt wekelijks, vaak meerdere keren per week. Ik ben eens in één nacht veertien keer opgestaan, weet ik van mijn ex-vriend. Om de dingen die gebeuren moet ik vaak lachen, maar soms ben ik de volgende dag supermoe, dan voelt het alsof ik de nacht heb doorgehaald. Werken is dan zwaar. Ik heb geprobeerd of ik er wat tegen kon doen: niet op sociale media voordat ik ga slapen, geen tv en series kijken, een avondwandeling maken, op tijd naar bed. Maar dan gebeurt het ook, er is geen peil op te trekken. Tijdens mijn vorige relatie, die vier jaar duurde en toxic was, had ik het wel meer dan met mijn vriend nu. Mijn vriend is een vaste slaper en trekt zich er niet zo veel van aan. Mijn ex werd altijd wakker van mij, daar voelde ik me rot over. Hij heeft een keer opnames gemaakt, zodat ik het kon terugluisteren. Dat voelde alsof het over iemand anders ging, alsof hij me voor de gek hield. ‘Je helpt me niet eens’, hoorde ik mezelf zeggen en ik deed boos tegen hem. Soms schaam ik me. Ik heb geen controle over wat ik uitspook in de nacht en ik hou juist van controle. Ik neem graag zelf beslissingen en ik weet ook goed wat ik wil, dan is het lastig om ’s ochtends te horen dat je iets hebt gedaan wat je je niet herinnert.” Zoey Ivory van der Koelen (29) uit Amsterdam is actrice en verantwoordelijk voor de sociale media van een tiental bedrijven. Walter Borgstein (44) uit Hilversum:

‘Onbewust mijd ik de trap’ „Vijf jaar geleden ben ik naar een slaapcentrum in het ziekenhuis gegaan omdat ik me zorgen maakte: mijn vrouw was zwanger van ons eerste kind en ik stond ’s nachts op bed een kroonluchter te demonteren. In mijn slaap. Ik heb ook de deur van de slaapkamer uit de scharnieren getild en naast de deuropening gezet. Ik heb een keer de lampen van het nachtkastje geschopt. Wat als ik dat soort dingen ga doen als we een baby hebben? „In het slaapcentrum hebben ze me onderzocht en ik ging met elektrodes op mijn hoofd, schouders en borst naar huis. Uit het onderzoek kwam niets waar ik wat aan had: ik was gezond, zeiden ze en aan het slaapwandelen was niet zo veel te doen behalve een regelmatig slaappatroon aanhouden. Ik ging toen nog vaak laat naar bed en stond vroeg op. Nu we kinderen hebben is dat ritme vanzelf beter geworden. Toch wandel en praat ik ’s nachts nog steeds. Rechtop in m’n bed zeg ik: ‘Iedereen is er!’ Dan schrikt mijn vrouw, waar heeft hij het over, wie zijn er allemaal, moet ik opstaan? Eigenlijk heeft zij er het meeste last van. Zij zit vaak zonder dekbed omdat ik denk dat er iets in bed ligt, zeker eens per week trek ik zoekend de hele deken eraf. „Ik heb een app die registreert wat ik zeg. Hele verhalen vertel ik ’s nachts, de volgende dag gieren we erom. Een vriend van mij vindt het zo grappig, elke ochtend vraagt hij: heb je nog wat voor me, en dan stuur ik hem een soundbite. „Ons vorige huis was gelijkvloers, toen liep ik ’s nachts naar de gang, de keuken, de woonkamer. Nu slapen we op zolder en onbewust mijd ik de trap denk ik, mijn wandelgebied is kleiner geworden. De kinderen slapen op een aparte etage, daar kom ik ’s nachts gelukkig niet. Mijn vrouw lacht erom. In het begin probeerde ze me tegen te houden, maar dat kostte meer kracht en energie dan me mijn gang te laten gaan. Dus nu kijkt ze toe hoe ik de deur uit de sponning til. Op vakantie in Vietnam heb ik bijna de televisie van de muur getrokken, toen heeft ze me tegengehouden. Als ik voorheen zonder haar voor werk in het buitenland was, legde ik een natte handdoek naast het bed. Als ik daar op ga staan, is de kans groot dat ik wakker word van de nattigheid onder mijn voeten.” Walter Borgstein (44) uit Hilversum is IT-manager. Marissa Ros (34) uit Haarlem:

‘Soms ben ik bang om te gaan slapen’ „Mijn laatste ervaring was best beangstigend. Het was een hele warme dag dus het raam naast het bed stond vol open. Midden in de nacht hing ik met mijn hoofd uit het raam, mijn buik tegen het kozijn aangedrukt – ik wilde eruit. Mijn vriend is wakker geworden van alle commotie, want ik was ook druk aan het praten. Hij heeft me wakker gemaakt. ‘Wat doe jij nou?’ zei hij, ik voelde zijn paniek. Het duurde even voordat ik besefte waar ik was. „Na zoiets ben ik de volgende dag uitgeput. Fysiek, maar vooral mentaal. Ik vind het eng dat ik iets heb gedaan waar ik geen weet van heb. Ik heb ADHD en ook in mijn slaap ben ik druk. Gebeurtenissen verwerk ik ’s nachts. Als ik een drukke dag heb gehad en me zorgen maak om patiënten die ik begeleid, zit ik ’s nachts vaak rechtop in mijn bed te praten of te schreeuwen. Ik heb veel onrust in mijn hoofd en de link tussen werkstress en slaapwandelen is voor mij heel duidelijk. Afgelopen vakantie heb ik voor het eerst geprobeerd om mijn gedachtestroom uit te zetten. Dat is gelukt. Ik heb in Italië twee weken elke nacht doorgeslapen, en dat is knap voor mijn doen. In de auto op de terugweg voelde ik de onrust weer opkomen en thuis viel ik gelijk terug in mijn oude patroon. Soms ben ik bang om te gaan slapen. Dan ontstaat er een vicieuze cirkel: moeite met inslapen, slechte nachten, meer angst voor het slapengaan. Om het te doorbreken, neem ik een slaappil, op recept van de huisarts. Die slik ik dan vier dagen achter elkaar om een paar goede nachten te hebben en mijn vertrouwen terug te winnen. „Natuurlijk gebeuren er ’s nachts ook hilarische dingen. Afgelopen week had ik een heel verhaal over een gerecht waar ik van houd. Daar kunnen we dan om lachen, maar toch vind ik het vooral zwaar. Ook voor mijn omgeving, ik bezorg mijn vriend nog eens een hartstilstand zo, met mijn hoofd uit het raam.” Marissa Ros (34) uit Haarlem werkt als begeleider in de gehandicaptenzorg. Anita (42) en Caden (11) Stuts uit Loppersum:

‘Het lijkt op Russisch als ik ’s nachts praat’ „Als er volle maan in aantocht is, gebeurt het vaker. Soms zie ik insecten, een spin of een kakkerlak, en ga ik om me heen slaan. Ik wil heel graag dat ze weggaan, overdag zou ik mijn man roepen of de stofzuiger pakken. De beelden die ik ’s nachts zie zijn levensecht, alsof er op verschillende plekken in de kamer spinnen zitten. Volgens mijn man lijk ik wakker, mijn ogen zijn open. Hij brengt me altijd rustig terug naar bed zonder me wakker te maken. Ik weet niet hoe vaak het gebeurt, wij slapen apart dus hij hoort het niet altijd. De volgende dag weet ik niks meer, mijn man of dochter zeggen er wat over. Ik heb er zelf weinig last van, ik vind het grappig.” Haar zoon Caden Stuts (11) slaapwandelt ook. Hij vindt dat vervelend „Ik ben bang dat ik andere mensen in huis wakker maak en dat ze boos worden. Of dat er dingen kapot gaan, dat ik een vaas omgooi of de afstandsbediening mol. Eén keer heb ik bijna een glas laten vallen. Ik stond bij het aanrecht en voelde dat het glas uit mijn handen gleed. Toen werd ik wakker en heb ik het glas op het aanrecht gezet. Ik vond het ook spannend dat ik ineens beneden stond en dat ik dus in mijn slaap de trap af ben gelopen. Mijn zus en ik delen een kamer en zij hoort me weleens praten. Het klinkt als Russisch, zegt ze, niet te verstaan in elk geval. Ze pest me er niet mee, maar toch voel ik me er rot over als ze me het de volgende dag vertelt. Mijn moeder zegt dat het niet erg is, dat ik er niets aan kan doen. Haar heb ik ook een keer ontzettend laten schrikken, toen ik met open ogen naast haar bed stond. Nu schrikt ze er niet meer van. Bij ons thuis zijn alle deuren ’s nachts op slot.”

