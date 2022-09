Niemand maakte bezwaar toen het ‘kenmerk oogkleur’ uit het paspoort verdween. Maar de vraag of iemand die geboren is als vrouw de v in het paspoort zelf kan laten veranderen in m leidt tot verhitte debatten. En dus ook in de Tweede Kamer. De wetswijziging die dat mogelijk maakt dreigt het niet te halen. In theorie is het een kleinigheid. De wetgever maakte al eerder de wijziging van het geslacht in geboorte-akte en paspoort mogelijk. Feitelijk is dit een procedurele aanpassing. De groep waar het om gaat is maar zo’n zevenhonderd mensen groot. Voor hen is dit van zeer groot belang. Maar het gemak waarmee de geslachtsaanduiding kan worden aangepast, vinden velen toch bedreigend. In een wereld die snel verandert, vinden zij, wordt een basiszekerheid overboord gegooid. Dat je paspoort toont wie je bent en altijd was. Man of vrouw, dáár geboren, op díe datum, met díe naam.

Daarmee gaat het wetsvoorstel behalve over gender vooral over identiteit. En is het debat ook cultureel, waarin conservatief anders denkt dan progressief. Dat zal niet beslecht worden in de Kamer, maar in de samenleving. Die leert zich verhouden tot burgers die een ander geslacht uitdragen – en dat ook in het diepst van hun persoon zijn – dan hun biologische kenmerken. En dat gebeurt ook al. De cultuur verandert, de omgangsvormen gaan mee.

De wetswijziging is ook eenvoudig. Tot nu toe is een gesprek met een psycholoog vereist om het geslacht in het paspoort te kunnen veranderen. Volgens voorstanders is deze ‘deskundigenverklaring’ aanmatigend – alsof een volwassene zelf niet kan bepalen hoe hij of zij zich voelt. Volgens de deskundigen zelf is het overbodig. Daar hebben ze gelijk in. Ook de bedenktermijn van vier weken, die de wetswijziging aan volwassen mensen voorschrijft, is niet nodig.

Het wetsvoorstel laat kinderen onder de zestien jaar toe hun geslacht in het paspoort te veranderen. En wel nadat ouders en de kinderrechter toestemming hebben gegeven. Die toestemming zou onzinnig zijn, omdat tieners heel goed weten wanneer zij zich anders voelen dan hun officieel geregistreerde geslacht. Het wordt ook gerelativeerd, omdat de aanpassing eenvoudig kan worden teruggedraaid. Het papier is geduldig. Heel iets anders dan een operatie of een hormoonbehandeling.

Toch is het goed om die toestemmingseis intact te laten. Tieners zijn bij uitstek gevoelig voor sociale druk, vaak versterkt door sociale media. Om hen te beschermen tegen modegrillen is invloed van de ouders en toetsing door de kinderrechter een goed idee. De kosten van de administratieve aanpassing, een paar honderd euro, helpt daar natuurlijk ook.

Uiteindelijk is de vraag of ‘geslacht’ niet helemaal uit het paspoort moet verdwijnen. Voor identiteitskaarten is die stap al gezet. Voor identificatie zijn de gedigitaliseerde vingerafdruk en andere biometrische gegevens genoeg. Wat maakt het ‘geslacht’ nog uit of hoe iemand zich daarover voelt? Ja, wie naar een conservatief land reist, zal het moeilijk krijgen bij de grens als het geslacht in het paspoort anders is dan hij of zij eruit ziet. Maar binnen Europa en veel andere landen zou dat geen probleem moeten zijn. Voor sommige medische onderzoeken, zoals borst- of baarmoederhalskankerscreening, is het oorspronkelijke geslacht wel van belang. Dus het hoeft niet uit alle registers te worden gegumd. Maar dat zijn andere kwesties dan de vraag of een volwassen mens in het paspoort de m of de v mag veranderen.