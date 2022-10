Toch weer veel dode, witte mannen in de nieuwe literaire canon

Welke werken horen tot de Nederlandse literaire canon? Oudgedienden als Multatuli, W.F. Hermans en Harry Mulisch in ieder geval. Dat blijkt uit de ‘Nederlandstalige literaire canon anno 2022’ die vrijdagavond bij de aftrap van de Week van het Nederlands werd gepresenteerd tijdens De Nacht van de Canon in Gent, Vlaanderen.

Het was inmiddels twintig jaar geleden dat er voor het laatst een vergelijkbare canon werd samengesteld. In 2002 deden de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat. Deze keer werd besloten een grotere groep te betrekken: professionele lezers en liefhebbers van de Nederlandstalige literatuur binnen en buiten het Nederlandse taalgebied – bijna de helft van de respondenten is docent Nederlands.

Anders dan bij de Canon van de Nederlandse geschiedenis is deze literaire canon geen initiatief van de overheid, maar van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren, de katholieke Universiteit Leuven, de Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek.

Twintig jaar geleden was de oogst een lijst met veel dode, witte mannelijke auteurs. Anno 2022 lijkt er weinig veranderd. Volgens de ondervraagden is Max Havelaar het belangrijkste boek, gevolgd door Van den Vos Reynaerde en De avonden van Gerard Reve. De topvier bestaat uit ‘de grote drie’: W.F. Hermans op twee, Harry Mulisch op drie en Gerard Reve op vier, waarbij Multatuli boven dit drietal op nummer één staat.

Marga Minco in de topvijftig

Vorige week verscheen het boekje Optimistische woede, samengesteld door het vrouwencollectief Fixdit. Er wordt aandacht in vraagt voor de ondergeschoven positie van vrouwen in de Nederlandse literatuur en de boodschap is ‘Lees meer vrouwen’. Dat blijkt geen achterhaalde boodschap. In de toptien van belangrijkste werken staan nul boeken van vrouwen. Hella S. Haasse staat nog wel in de top tien van belangrijkste auteurs, Anne Frank haalt samen met Betje Wolff en Aagje Deken de bovenste twintig. Saillant detail is de plek van Marga Minco in de lijst. Vorige maand was er ophef over de uitspraak van de CPNB, de organisatie die de propaganda voor het Nederlandse boek regelt, dat Minco het „leesplezier eruit ramt bij scholieren”. Minco staat in deze lijst in de topvijftig.

Lees ook: Het is goed dat we van de Grote Drie af zijn

Er zijn ook wat kleine verschuivingen. De samenstellers vroegen expliciet naar kinderboeken, overzeese gebiedsdelen en ten onrechte vergeten auteurs. Dan krijg je vanzelf meer vrouwen, zo blijkt. In een toptien van boeken uit voormalige koloniale gebieden staan Anton de Kom, Frank Martinus Arion, Astrid Roemer, Cynthia McLeod en Bea Vianen, naast de Nederlandse auteurs Multatuli en Haasse. Merkwaardig genoeg worden auteurs die in het Afrikaans schrijven tot de Nederlandstalige literatuur gerekend.

Brouwers met stip naar 10

De toptien van kinderauteurs bestaat voor de helft uit vrouwen, de topdrie is Annie M.G. Schmidt, Thea Beckman en Tonke Dragt. Het levert een vergelijkbaar beeld op als bij literaire prijzen: hoe jonger het lezerspubliek, des te groter de kans op een vrouwelijke winnaar.

Het geheel roept natuurlijk de vraag op wat zo’n canon waard is, en of dit niet slechts een momentopname is. Ja en nee. Dat bijvoorbeeld Jeroen Brouwers de toptien van de algehele lijst haalt – hij staat als nummer 10 van belangrijkste auteurs – heeft ongetwijfeld ook te maken met zijn overlijden precies in de periode dat de vragenlijst werd rondgestuurd. Ter vergelijking: bij de canon van twintig jaar geleden stond Brouwers op plek 106.

Tegelijkertijd is het interessant dat het onderzoek vergeleken met twintig jaar geleden verrassend constant is. Liefst 78 procent van de genoemde namen werd toen ook al genoemd. Het grootste verschil is de flinke opkomst van Vlaamse schrijvers – maar dat laat zich verklaren uit het feit dat er relatief veel Vlaamse respondenten zijn.

Verder zijn er kleine, maar betekenisvolle verschillen. Zo valt op dat poëzie uit de canon aan het verdwijnen lijkt te zijn. Waar Martinus Nijhoff twintig jaar geleden nog op plek 10 stond, duikelt hij nu naar de 53ste plaats. J.C. Bloem gaat van 31 naar 116, Ida Gerhardt van 32 naar 106. Vlamingen noemen nog wel eens een dichter: Guido Gezelle en Herman de Coninck halen de topveertig. Ja, Marieke Lucas Rijneveld ook, maar die zal zijn hoge klassering als jonge auteur (plek 23) vooral aan zijn bestsellende romans te danken hebben en niet aan de gedichtenbundels.

Er zijn kleine, maar betekenisvolle verschillen. Zo valt op dat poëzie langzamerhand uit de canon verdwijnt

Een andere tendens: de twintigste eeuw is de macht aan het overnemen. Max Havelaar en de Vos Reynaerde weten de trend nog te weerstaan, en ook de roman over Sara Burgerhart scoort nog goed, maar Vondel, Huygens, Hooft, Bredero: ze moeten allemaal een flinke tik incasseren. Het is afwachten of over twintig jaar de poëzie en de klassieken een beetje terugkeren of helemaal verdwenen zijn, en of de oproep van het FixDit-collectief gehoor heeft gekregen.

Zondag 2 oktober organiseert De Balie, Amsterdam ‘Lezen zonder genderbril’. Info: de balie.nl . De Koninklijke Bibliotheek organiseert 7 oktober ‘Denk mee over de literaire canon van Nederland’. Info: kb.nl/actueel

Ranglijst Hella Haasse blijft de enige vrouw in top-10

De top-10 in 2022, met tussen haakjes de positie in 2002 1 (1) Multatuli 2 (3) Willem Frederik Hermans 3 (12) Harry Mulisch 4 (6) Gerard Reve 5 (5) Louis Couperus 6 (8) Willem Elsschot 7 (17) Hugo Claus 8 (26) Hella S. Haasse 9 (4) Willem die Madocke maecte 10 (106) Jeroen Brouwers

De toptien van 2002

(Tussen haakjes de positie in 2022): 1 (1) Multatuli 2 (12) Joost van den Vondel 3 (2) Willem Frederik Hermans 4 (9) Willem die Madocke maecte 5 (5) Louis Couperus 6 (4) Gerard Reve 7 (42) P.C. Hooft 8 (6) Willem Elsschot 9 (66) G.A. Bredero 10 (53) Martinus Nijhoff

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven