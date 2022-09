Stralen op een bewegend doel

Glanzend wit is de wand met het mansbrede gat waardoor een kankerpatiënt in de scanner kan worden geschoven. De blauwe ledstrips langs de smetteloos witte muren geven de kamer in de kelder van het UMC Utrecht een futuristische aanblik. Achter de glimmende façade zit een indrukwekkende machine waaraan meer dan twintig jaar is gewerkt: de MR-Linac.

Met die unieke Utrechtse uitvinding is onlangs een nieuwe stap gezet in de behandeling van prostaatkanker: de prostaat kan niet alleen vlak voor elke behandeling, maar ook tijdens de bestraling in beeld worden gebracht. Als de prostaat of de patiënt dan iets is verschoven, kan de richting van de bestraling worden gecorrigeerd. Zo kan de prostaat korter en gerichter worden bestraald, en vangt omliggend gezond weefsel de helft minder schadelijke röntgenstraling. Dat zal naar verwachting de kans op latere problemen met de blaas, darmen of met erecties verkleinen.

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankervorm bij mannen: alleen al in Nederland krijgen jaarlijks 13.000 mannen de diagnose. Bij de behandeling is er kans op bijwerkingen. De klier zit rondom de plasbuis, en ligt vlakbij de blaas en de endeldarm. Die worden ook geraakt door de straling.

Bovendien beweegt de prostaat een beetje in het bekken, vertelt radiotherapeut-oncoloog Jochem van der Voort van Zyp van het UMC Utrecht aan een groepje journalisten en studenten die een rondleiding krijgen. „Tijdens de bestraling ontspant een patiënt na verloop van tijd de spieren, waardoor de prostaat wat meer naar achter komt te liggen. Tegelijkertijd vult de blaas zich, ook hierdoor kan de positie van de prostaat veranderen.”

Geïmplanteerde goudstaafjes

Tot vier jaar geleden werd alleen aan het begin van de behandeling een MRI-scan gemaakt om de prostaat met de tumor in beeld te brengen, vertelt Van der Voort van Zyp. Daarna werd voorafgaand aan elke behandeling vooral gewerkt met röntgenfoto’s. „Maar op een röntgenfoto van het bekken is de prostaat met de tumor niet te zien.” Van der Voort van Zyp laat een voorbeeld zien: een vaag beeld van een grijze massa in het bekken. „Met behulp van vooraf geïmplanteerde goudstaafjes in de prostaat richtten we de bestraling dan van tevoren zo goed mogelijk.”

Dat was al een hele vooruitgang met dertig jaar eerder. „Toen tekenden we een rechthoek op de onderbuik en bestraalden we dat hele gebied.” Maar ook met de goudstaafjesmethode kreeg omliggend gezond weefsel nog een flinke dosis straling te verduren.

De intensiteit van de röntgenstraling tijdens elke behandeling kon daarom niet te hoog zijn. „Patiënten moesten daarom 35 keer terugkomen voor een behandeling.”

De MR-Linac veranderde dat. Het is een apparaat waarmee tijdens de behandeling een MRI-scan kan worden gemaakt, waarop de prostaat wél te zien is. De naam is een samentrekking van de twee technieken die het apparaat combineert: een MRI-scanner (magnetic resonance imaging) met een radiotherapie versneller (linear accelerator).

Gigantische uitdaging

Het idee voor de MR-Linac ontstond in 1999 bij de Utrechtse hoogleraar radiotherapie fysica Jan Lagendijk. Begin deze maand ging hij – met pijn in het hart – met pensioen. Zijn grote droom was een bestralingsapparaat waarmee tegelijkertijd een MRI-scan van het lichaam kan worden maakt, zodat de bundel vernietigende röntgenstraling automatisch iets verplaatst wanneer de tumor in het lijf is verschoven. Maar dat was een gigantische technische uitdaging. Een MRI-scanner werkt met een sterk magnetisch veld, en daarbinnen werkt het bestralingsapparaat niet. Onmogelijk, dachten vakgenoten.

In de kelder van het UMC Utrecht voert Jan Kok, radiotherapie-technicus van het eerste uur, ons mee naar ‘het museum’: de ruimte met het reusachtige prototype van de scanner-bestraler. Hier sleutelde Kok, samen met Lagendijk, ‘de twee Jannen’, de afgelopen twee decennia aan het apparaat.

„Er waren twee kleine probleempjes”, zegt Kok met gevoel voor understatement. „Het eerste: een lineaire versneller, het apparaat waarmee bestraald wordt, moeten we sowieso al compenseren voor het magnetisch veld van de aarde. En het magnetisch veld van een MRI-scanner is 30.000 keer zo sterk. Dus een versneller naast een MRI werkt niet.” Het tweede probleem was de radiostoring. „De MRI brengt de magnetische eigenschappen van het weefsel in kaart, dat zijn heel kleine radiosignaaltjes. En versnellers maken een heleboel radiostoring, door alle elektronica die erin zit. Dus een MRI-scanner naast een versneller werkt ook niet.”

Trots wijst hij op het prototype. Er is een grote grijze tunnelbuis van zeker twee meter doorsnede; de MRI-buis, met daarin de sterke magneten. Eromheen is een kolossale ring gebouwd die kan draaien. Op die ring zit de versneller, een buis die naar het middelpunt van de MRI-buis wijst. De ring is verder volgebouwd met generatoren en koelmachines, verbonden met een wirwar aan oranje, blauwe en doorzichtige plastic slangen. Kluwens elektriciteitskabels zijn met tie-wraps bij elkaar gebonden, soms voorzien van labeltjes.

Kooi van Faraday

De eerste oplossing, voor de radiostoring, was vrij triviaal, zegt Kok, „maar je moet er wel opkomen. De MRI-scanner staat altijd al in een kooi van Faraday, die ervoor zorgt dat elektrische velden van apparaten in de omgeving niet tot in de kooi kunnen doordringen. We hebben de configuratie zo aangepast dat de versneller buiten die kooi kan zijn. Zo heb je binnen de kooi geen last van het radiosignaal. De versneller straalt door de magneet heen.”

De tweede oplossing, voor het magnetische veld, was lastiger. „Om het sterke magnetische veld van de magneten in een MRI-scanner te beperken, zitten daaromheen altijd weer extra magneten met een omgekeerd magneetveld. Die heffen het veld buiten de scanner op. Voor de MR-Linac hebben we dit zó aangepast dat op de plek van de versneller het veld heel laag is. Zo heeft de versneller geen last van het magnetisch veld.”

Toen het eerste prototype klaar was, kocht experimenteel klinisch fysicus Bas Raaymakers, de derde founding father, bij de Spar op het Utrechtse Science Park een karbonade. Kok: „We maakten op de MRI een afbeelding van de karbonade, en daarna deden we dat tegelijkertijd met de bestraling. Het beeld was hetzelfde. Dat was het bewijs dat we die twee apparaten konden combineren.”

De versneller kan om de magneet heen draaien en de tumor van zeven verschillende kanten bestralen. Kok: „Zo is de stralingsdosis in de tumor zo hoog mogelijk, en krijgt omliggend gezond weefsel veel minder straling.”

Sinaasappel

De droom van Jan Lagendijk is nog voor zijn pensioen uitgekomen. De Utrechtse uitvinding is vier jaar geleden in productie genomen door Philips en het Zweedse bedrijf Elektra, en de MR-Linac wordt nu wereldwijd al in 56 ziekenhuizen gebruikt om gerichter tumoren te bestralen.

In Utrecht is het sinds vier jaar dankzij de MR-Linac voor heel veel patiënten met prostaatkanker niet meer nodig om 35 keer terug te komen voor de bestraling, maar nog maar vijf keer. En met de nieuwste techniek kan de prostaat sinds juli nóg gerichter worden bestraald. Halverwege een behandelingssessie van 10 minuten maken artsen nog een MRI scan, zodat de richting van de röntgenstralen bijgesteld kan worden als de prostaat een beetje is verschoven. „Dat verkleint de marge van gezond weefsel dat je raakt van 5 naar 2 millimeter, zegt Van der Voort van Zyp. „Dat klinkt heel klein, maar als je de schil van een sinaasappel haalt, van zo’n 4 millimeter dik, dan is dat de helft van het hele volume. Het omliggende gezonde weefsel krijgt dus de helft minder straling dan bij behandelingen zonder tussentijdse scan.”

De plas- en darmklachten en erectieproblemen ontstaan soms pas na vijf of tien jaar. Onderzoek moet uitwijzen of in de toekomst deze problemen minder voorkomen bij mannen die behandeld zijn op de nieuwe manier op de MR-Linac. „Maar als je minder gezond weefsel bestraalt kun je verwachten dat die bijwerkingen minder vaak zullen voorkomen”, zegt Van der Voort van Zyp. „We zien al dat vijf keer bestralen minder bijwerkingen geeft dan de oude behandeling waarbij we 35 keer bestraalden.”

De MR-Linac wordt inmiddels bij allerlei soorten beweeglijke tumoren gebruikt om te ‘opereren zonder snijden’, waaronder endeldarm- of slokdarmkanker, bepaalde longtumoren en uitzaaiingen en in studieverband bij alvleesklierkanker.

Het ultieme doel is om de machine zó te bouwen dat hij tijdens het bestralen doorlopend MRI-beelden maakt, en dat software de stralingsbundel vanzelf corrigeert. Aan de algoritmes die dit moeten aansturen wordt hard gewerkt. Als dat lukt zou de MR-Linac nog breder gebruikt kunnen worden, zoals voor het weghalen van littekenweefsel in een kloppend hart bij hartritmestoornissen.

„We zijn nog lang niet klaar”, zegt Kok, „we willen bijvoorbeeld de behandeltijd terugbrengen van 45 minuten naar 15 minuten. Alleen al omdat je er zo veel mogelijk patiënten mee wilt kunnen behandelen. Er valt nog heel wat te ontwikkelen.”

