Stikstofijs op de verre ijsplaneet

Ruimtetelescoop James Webb (JWST) deelde vorige week dit gedetailleerde plaatje van verre ijsplaneet Neptunus met zijn wolken, ringen en manen. De laatste keer dat Neptunus zó gedetailleerd werd vastgelegd, is meer dan dertig jaar geleden toen ruimtesonde Voyager 2 langs de planeet vloog. Dat is de enige ruimtesonde die de planeet ooit bezocht.

Vanaf de zon gezien is Neptunus de verste planeet in het zonnestelsel; hij staat dertig keer zo ver van de zon als de aarde van de zon staat. Op zo’n grote afstand is de zon piepklein, daardoor is een dag op Neptunus vergelijkbaar met schemerige avond op aarde. Er waaien winden van maar liefst 1200 kilometer per uur. De planeet is vier keer zo breed als de aarde.

Neptunus is eigenlijk blauw, omdat methaangas in de atmosfeer van Neptunus rood licht absorbeert en blauw licht juist weerkaatst. Maar op deze foto kleurt de planeet paars, omdat JWST in het infrarode licht waarneemt. Dat licht is voor het menselijk oog onzichtbaar. Om details in de infraroodfoto goed naar voren te laten komen, zijn er onechte kleuren gegeven aan de foto. Neptunus ziet er relatief donker uit, omdat methaangas infraroodlicht absorbeert. De lichtere vlekken op de planeet zijn vermoedelijk wolken van methaanijs, die het infrarode licht juist wél veel weerkaatsen. Ook goed te zien op de foto zijn de ringen van de planeet.

Blauwe vlek

De heldere blauwe vlek linksboven is geen ster, maar de grootste maan van Neptunus, Triton. Een laagje stikstofijs omhult de maan en reflecteert veel infraroodlicht. De zes pieken eromheen worden veroorzaakt door de vorm van de spiegel van JWST. Triton is de enige grote maan in het zonnestelsel die in tegenovergestelde richting draait van de draairichting van de planeet.

Naast Triton zijn op de foto nog zes maantjes van Neptunus te zien. Dat zijn de kleine witte stippen tussen en rondom de ringen. In totaal heeft Neptunus veertien manen.

JWST is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit gebouwd. Het instrument cirkelt om de zon op een afstand van 1,5 miljoen kilometer van de aarde.