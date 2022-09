Rechter: Thaise premier mag aanblijven

De Thaise premier, Prayut Chan-ocha, mag aanblijven. Zijn achtjarige termijn heeft hij niet overschreden bepaalde de Thaise rechter vrijdag, zo melden lokale en internationale media. Prayut was tijdelijk geschorst en pakt nu zijn functie weer op.

Prayut kwam op 24 augustus 2014 na een militaire coup aan de macht. In 2017 schreef het regime een nieuwe grondwet, waarin werd opgenomen dat een regeertermijn niet langer mag duren dan acht jaar. Afgelopen augustus werd de roep om Prayuts aftreden groter, maar hij weigerde ondanks massale straatprotesten. Volgens Prayut was het einde van zijn termijn nog niet bereikt: zijn officiële regeerperiode was pas echt begonnen na de – door het regime gecontroleerde – verkiezingen in 2019, of anders hooguit bij het van kracht worden van de nieuwe grondwet, twee jaar later. De rechter accepteerde dat laatste argument en bepaalde dat zijn regeerperiode is begonnen in 2017. Als hij volgend jaar wordt herkozen, eindigt zijn regeerperiode uiterlijk in 2025.

Protesten

In Bangkok gingen mensen de straat op uit onvrede over het vonnis. Verschillende pro-democratische studentengroepen en aanhangers van oppositieleden hebben al op sociale media aangekondigd vrijdagmiddag in de Thaise hoofdstad te protesteren.

Eerdere pro-democratische protesten, zoals die in 2020, werden hard neergeslagen. Duizenden burgers, vooral jongeren, gingen de straat op om hun stem te laten horen tegen het militaire regime en tegen de ondemocratische rol van de Thaise koning. Zo’n tweehonderd activisten, vooral jongeren, werden opgepakt en veroordeeld wegens majesteitschennis.

Waarnemers verwachten meer protesten in de aanloop van de verkiezingen in mei 2023.

Lees ook dit profiel uit 2014 over Prayut: De generaal doet niet aan subtiliteit