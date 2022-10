Moet het mogelijk disfunctioneren van een oud-Kamervoorzitter nu nog worden onderzocht? De neutrale toeschouwer van het parlement valt momenteel van de ene verbazing in de andere als het gaat om het interne functioneren van de Tweede Kamer. Eerst zien we bij de Algemene Beschouwingen het gehele kabinet ongepast weglopen uit de vergadering, wanneer Tweede Kamerlid en FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet een complotopmerking buiten de orde maakt en de voorzitter niet tijdig daartegen ingrijpt. Nauwelijks een week later blijkt dat het presidium van de Tweede Kamer (bestaande uit de Kamervoorzitter en acht ondervoorzitters) op grond van twee anonieme klachten de landsadvocaat heeft ingeschakeld, en op grond van diens bevindingen een extern onderzoek gelast naar het functioneren van Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) in haar vorige functie als Kamervoorzitter (van 13 januari 2016 tot 7 april 2021).

Dat onderzoek roept veel vragen op. Ten eerste wekt het vooral verbazing dat het presidium anonieme klachten over Kamerleden in behandeling neemt, terwijl het toch doorgaans de regel is om alleen tot personen herleidbare klachten in behandeling te nemen.

Of gaat het hier om grensoverschrijdend wangedrag, waarbij anonimiteit van de klagers verzekerd moet zijn? Het presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) geven hierover vooralsnog geen uitsluitsel, behalve dan dat voorzitter Bergkamp inmiddels heeft medegedeeld dat het gaat over een kwestie van ‘sociale veiligheid’. Rechtvaardigt zo’n kwestie echter anonieme klachtbehandeling?

Niet zorgvuldig

Daarnaast is het verbazingwekkend dat het betrokken Kamerlid, Arib, kennelijk niet gevraagd is om te reageren op de klachten voordat aan de landsadvocaat een onderzoek werd gevraagd.

Pas nadat op basis van de bevindingen van de landsadvocaat besloten werd tot een extern onderzoek ging de voorzitter, volgens haar eigen mededelingen, op zoek naar het betrokken Kamerlid om haar te informeren. Maar had dat niet veel eerder moeten gebeuren? Het een en ander getuigt op het eerste gezicht bepaald niet van procedureel zorgvuldig handelen. Het lijkt er zo sterk op dat men heel slordig met elkaar omgaat in het parlement.

Ten tweede trekt de aard van de klachten de aandacht. De burger krijgt via de berichtgeving in de pers te horen dat de klachten betrekking hebben op het functioneren van Arib in haar vorige functie als Kamervoorzitter, en dat die klachten haar optreden ten aanzien van ambtenaren van de Tweede Kamer betreffen (‘schrikbewind’, ‘machtsmisbruik’). Voorzitter Bergkamp benadrukt dat het haar zwaar valt om een onderzoek in te stellen, „maar het is onze taak als werkgever om iets te doen met signalen”. Over de verdere inhoud van de klachten wordt geen mededeling gedaan. Het Kamerlid Arib voelt zich zo begrijpelijkerwijs „voor de bus gegooid”.

Toezicht op Kamerleden is niet aan het presidium opgedragen

Kijken we naar de arbeidsverhoudingen in de Tweede Kamer, dan valt op dat de Tweede Kamervoorzitter helemaal niet de leiding heeft over de ambtenaren van de Kamer. De griffier van de Kamer heeft volgens het Reglement van Orde in de Kamer de leiding over de ambtelijke organisatie. Het presidium houdt hierop toezicht. Benoeming, ontslag en andere rechtspositiebesluiten ten aanzien van ambtenaren in de Kamer zijn opgedragen aan de griffier, en in enkele gevallen aan het presidium. De Kamervoorzitter heeft vooral tot taak leiding te geven aan de politieke werkzaamheden van de Kamer.

Deze rolverdeling heeft, als het goed gaat, het belangrijke voordeel dat een niet politiek gekleurde griffier met vereiste deskundigheid aan de omvangrijke (niet politieke) ambtelijke ondersteuning leiding geeft, terwijl een politiek gekleurde voorzitter de activiteiten in het parlement begeleidt.

Uiteraard is de Kamervoorzitter ook nauw betrokken bij het functioneren van de ambtelijke organisatie. Zo was Kamervoorzitter Arib kennelijk destijds betrokken bij een reorganisatie van de ambtelijke dienst. Maar de voorzitter heeft, zoals gezegd, volgens het Reglement van Orde niet de leiding.

Over de schreef

Natuurlijk is het denkbaar dat een Kamervoorzitter, of een ander Kamerlid, in de omgang met medewerkers van de Kamer zich niet naar behoren gedraagt en daarbij zelfs (ernstig) over de schreef gaat, maar het is dan in eerste instantie aan de ambtelijke leiding, de griffier en/of het presidium, om de Kamervoorzitter of het Kamerlid te corrigeren en tot de orde te roepen.

De medewerkers van de Tweede Kamer moeten erop kunnen vertrouwen dat hun leidinggevenden (griffier met toezicht van presidium) hen zo nodig in bescherming nemen. Dat is een kwestie van sociale veiligheid bieden in de werksfeer.

De voorzitter heeft niet de leiding over de ambtenaren van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer beschikt daarnaast ook over een ondernemingsraad die dergelijke misstanden aan de orde kan stellen. De praktijk in dit parlement en in andere parlementen (vergelijk de recente misstanden van grensoverschrijdend gedrag van politici in het Britse Lagerhuis) in Europa leert dat medewerkers van het parlement die steun en bescherming van hun ambtelijke leiding zeker behoeven en onder omstandigheden hard nodig hebben.

Wellicht heeft de interne organisatie van de Tweede Kamer hier niet goed gefunctioneerd, nu achteraf pas, nadat Arib haar functie als Kamervoorzitter al een hele tijd geleden heeft neergelegd, klachten in behandeling worden genomen. Of de klachten enige grondslag hebben is overigens op dit moment onbekend. De meningen over het functioneren van Arib als Kamervoorzitter zijn volgens de berichten nogal verdeeld.

Ver buiten zijn boekje

Ten derde is het de vraag wat met zo’n extern onderzoek, als door de landsadvocaat is aanbevolen, wordt beoogd. Het kan zeker zinvol zijn om te onderzoeken of de ambtelijke leiding (griffier/presidium) naar behoren kan functioneren, en of zij daadwerkelijk ervoor zorgt dat medewerkers van de Kamer in een sociaal veilige omgeving kunnen werken. Maar wat is de zin van een onderzoek naar het functioneren van Kamerlid Arib in haar vorige functie als Kamervoorzitter? In de media wordt gesuggereerd dat een dergelijk onderzoek nodig zou zijn met het oog op een toekomstige functie van Arib in de Tweede Kamer als voorzitter van een enquêtecommissie. Het presidium gaat in dat geval echter zijn boekje ver te buiten. Het een en ander zou betekenen dat het presidium voortaan voor allerlei functies van Kamerleden in de Tweede Kamer, al of niet naar aanleiding van anonieme klachten, geschiktheidsonderzoeken zou kunnen doen uitvoeren. Dat toezicht op Kamerleden is echter helemaal niet aan het presidium opgedragen.

In die zin is het noodzakelijk dat de Tweede Kamer zich bezint op de vraag hoe men zorgvuldiger overeenkomstig bestaande procedures met elkaar moet omgaan. Rommelig functioneren gaat slechts ten koste van het vertrouwen van de burger in het parlement.

