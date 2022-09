Orkaan Ian laat in Cuba en Florida een spoor van vernieling achter

In de Amerikaanse staat Florida zijn donderdag mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen door de orkaan Ian, het zou een van de zwaarste orkanen ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten kunnen zijn. Op doorreis vanuit Cuba, dat door de storm al dagen zonder stroom zit, veroorzaakte Ian in Florida stormvloeden van wel 3,6 meter. De schade is immens.