Online gokbedrijven hard op weg meer omzet te draaien dan verwacht

Nederlanders vergokken online meer geld dan de Kansspelautoriteit voor de openstelling van de markt verwachtte. Dat blijkt uit cijfers die de toezichthouder vrijdag publiceerde, een jaar nadat het kabinet als laatste EU-land besloot online gokken te legaliseren — en dus ook reclames hiervoor toe te staan. In de eerste helft van het jaar zetten onlinekansspelbedrijven bijna een half miljard euro om. Jongvolwassenen blijken relatief actief: een vijfde van alle online gokaccounts is van jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

Online gokkers maken gemiddeld 153 euro per maand verlies, aldus de Kansspelautoriteit. In totaal waren er in juli dit jaar 563.000 actieve accounts op goksites. Dat betekent niet dat er ook zoveel online gokkers zijn: die kunnen namelijk bij meerdere kansspelaanbieders een account hebben aangemaakt. Opvallend is het relatief hoge aandeel jongeren onder de gokaccounts. Circa 22 procent daarvan is van jongeren tussen de 18 en 23, terwijl zij slechts 9,4 procent van de bevolking uitmaken.

Voor het openstellen van de online gokmarkt hield de Kansspelautoriteit rekening met een jaaromzet van ongeveer 800 miljoen euro. Na zes maanden zitten de inmiddels 22 online gokbedrijven met een vergunning al op 486 miljoen, waarbij de omzet in het tweede kwartaal hoger was dan in het eerste. De toezichthouder verwacht dat die stijging doorzet. In november begint het WK voetbal, voor online gokkers een verleidelijk evenement. Ook treden komende maanden enkele grote internationale aanbieders toe tot de Nederlandse markt.

Vooralsnog lijkt legalisering van online gokken onherroepelijk meer gokactiviteit op te leveren. De schatting voor 2021 was dat Nederlanders in totaal zo’n 500 miljoen euro hadden vergokt, hoewel online gokken toen nog illegaal was en — gevolg — het bedrag lastig meetbaar. Sinds openstelling van de markt brengen mensen steeds meer tijd op goksites door. De vrees dat hierdoor meer mensen in een verslaving terechtkomen, bewoog het kabinet naar een verbod op ongerichte gokreclames, reclame die geen onderscheid maakt tussen jongeren en volwassenen. Dat gaat volgend jaar in.