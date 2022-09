Ollongren: Wiebes maakte ‘te rooskleurige’ inschatting van de versterkingsoperatie

Al weken waren er begin 2018 overleggen tussen verschillende ministeries over de gaswinning in Groningen. Er moest snel iets gebeuren om de aardbevingen in de regio te verminderen. Maar op het moment dat toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) in maart 2018 besloot om de gaskraan in de toekomst dicht te draaien, kwam dat toch als een verrassing, vertelde voormalig minister van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren (D66) vrijdag voor de parlementaire enquêtecommissie.

Wiebes beredeneerde dat er minder huizen versterkt hoefden te worden als er minder gas zou worden gewonnen. Immers, minder gaswinning leidde tot minder aardbevingen. Maar „de vraag was of dat echt zo was”, zei Ollongren. „Dat wisten we niet.” Ook had Ollongren kritische kanttekeningen over het alternatief: „We moesten goed nadenken over de dreiging van nog meer afhankelijkheid van Russisch gas.”

In de ministerraad waren de cijfers duidelijk: de gaskraan in 2030 naar nul zou leiden tot 4.200 minder te versterken huizen en een besparing van 1,9 miljard euro, vertelde Ollongren. Die berekening vond Ollongren „heel tentatief.” Haar topambtenaar waarschuwde Ollongren dat die cijfers „wishfull thinking” waren. Ollongren vond de verwachting van Wiebes ook „te rooskleurig”.

Te technocratisch

In de loop van 2019 werd het ministerie van BZK verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie. Dat ministerie had meer ervaring met wonen, bouwen en de omgang met gemeenten. Terugkijkend had het ministerie van Economische Zaken de versterkingsoperatie „te technocratisch” aangepakt, zei Ollongren. „Het gaat om mensen en hun thuis.”

Die technocratische benadering leidde tot grote verschillen: de huizen aan de ene kant van de straat werden wel versterkt en aan de andere kant niet. „Technisch was dat misschien helemaal in orde, maar menselijk was het niet te begrijpen”, zei Ollongren. „De gedachte dat je iets op de tekentafel kunt bedenken zonder overleg met regiobestuurders en bewoners werkt in de praktijk helemaal niet.”

Ondanks verwoede pogingen tot versnelling van de versterkingsoperatie, zijn nog steeds duizenden panden niet versterkt. Inmiddels wordt er rekening gehouden met de versterking van mogelijk 27.000 panden. Pas een vijfde daarvan is intussen versterkt. Ollongren, inmiddels minister van Defensie, kondigde vorig jaar aan dat de versterkingsoperatie in 2028 afgerond moet zijn en gelooft nog steeds dat dat kan lukken.

Onderschat heeft ze de versterkingsoperatie niet, zei Ollongren. Ze wisten op het ministerie hoe groot de operatie was. Wel was het „weerbarstig” om de uitvoering goed te krijgen. Had ze dan de weerbarstigheid onderschat, vroeg voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks)? „Dat zou goed kunnen”, antwoordde Ollongren.

