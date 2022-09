‘Niemand geloofde dat het zou werken’

Zwaar geïrriteerd stond Rob Holtackers in 2016 op de tweewekelijkse vrijdagmiddagborrel met zijn collega’s van King’s College London. Al een jaar zocht hij als jonge biomedisch ingenieur naar de beste oplossing voor een groot probleem bij de beeldvorming van het hart na een hartaanval. „Gezond hartspierweefsel is zwart op dit type MRI-scan. En littekenweefsel, dat na een hartinfarct kan ontstaan, is wit. Maar bloed is óók wit. Kleine littekentjes aan de binnenkant van de hartspier zijn daardoor niet goed zichtbaar op een MRI-scan.” Al jaren beten wetenschappers zich stuk op dit probleem. „Er waren een paar technieken bedacht om bloed donkerder te maken op zulke scans, maar die waren zo complex dat ze niet op een standaard MRI-scanner uitgevoerd kunnen worden. De software van de scanners moest daarvoor worden aangepast.”

„Voor mijn master aan de TU Eindhoven deed ik een afstudeerstage in Londen. Ik moest uitzoeken welke van die bestaande technieken de beste was. Aan het einde van mijn stage was het onderzoek nog niet klaar, dus nadat ik was gestart met mijn promotie-onderzoek aan het Maastricht UMC besloot ik nog twee maanden terug te gaan.”

Inversietijd

„Op die borrel was ik behoorlijk gefrustreerd. Het onderzoek kostte veel moeite, elke patiënt moest vijf typen hartscans ondergaan, en de laboranten zagen door de bomen het bos niet meer. Daar, met een biertje en een stuk pizza in mijn hand, viel ineens het kwartje. Bij dit type MRI-scans passen we bij elke patiënt een belangrijke instelling aan, de inversietijd. Dat is de tijd die je toelaat voor waterstofatomen om weer terug te keren naar hun normale oriëntatie, nadat ze door een radiogolf tijdelijk verstoord zijn. Elk weefsel in het hart herstelt in zijn eigen tempo. Hierdoor kunnen we op een MRI-beeld die verschillende weefsels onderscheiden.”

„Tot die tijd werd de inversietijd zo ingesteld dat het gezonde hartspierweefsel zwart is en het bloed en de littekens wit. Ik bedacht ineens: waarom verkorten we die inversietijd niet tot het punt waar het bloed zwart is?”

Holtackers toog na de borrel meteen naar de scanner om zijn idee te testen. Al snel bleek dat het probleem was verplaatst: nu was zowel het gezonde weefsel als het littekenweefsel wit, en het bloed zwart. „Maar nu was er wél een manier om de signalen van gezond hartweefsel en littekenweefsel te onderscheiden, met een reconstructiemethode die PSIR heet. Door die te combineren met die verkorte inversietijd, krijgt elk weefsel zijn eigen unieke kleur: gezond hartspierweefsel is zwart, het bloed donkergrijs, littekenweefsel wit.”

„Niemand geloofde dat het zou werken. Maar juist die combinatie bleek de crux. En het mooie is: PSIR is een standaardfunctie op elke MRI-scanner, letterlijk een instelling die je aan of uit kunt zetten. Hierdoor is de techniek direct toepasbaar, software-aanpassingen zijn niet nodig.”

Over het hoofd gezien

In een grote studie met 300 patiënten liet Holtackers in 2019 zien dat zijn nieuwe ‘dark-blood late gadolinium enhancement’ methode littekenweefsel detecteerde bij 97 patiënten, terwijl dat met de standaardmethode maar bij 89 patiënten lukte. „Bij acht patiënten werd littekenweefsel dus over het hoofd gezien met de conventionele methode.”

Vervolgonderzoek moet aantonen of zijn nieuwe methode ook leidt tot een betere prognose. „Maar waar en hoeveel er ook zit, littekenweefsel in het hart is altijd slecht. Zelfs heel kleine gebiedjes van littekenweefsel geven een verhoogd risico op een volgend hart- of vaatprobleem.”

Ziekenhuizen over de hele wereld passen inmiddels dagelijks zijn nieuwe scanmethode toe, ook het Maastricht UMC sinds 2019. „De kracht van deze methode is dat de aanpassing zo koe-eenvoudig is dat iedereen hem meteen kan gebruiken op elke scanner.” Holtackers promoveerde in mei cum laude op zijn onderzoek naar de nieuwe techniek aan de Universiteit Maastricht.

Driedimensionaal

„Littekenweefsel zorgt vaak voor hartritmestoornissen. Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik de dark-blood LGE methode ook geschikt gemaakt voor 3D-imaging, zodat we littekenweefsel van alle kanten kunnen bekijken. Zo kunnen we niet alleen beter de juiste behandeling bepalen maar die ook beter uitvoeren.”

„Vaak krijgen die patiënten met hartritmestoornis ablatietherapie. We branden het littekenweefsel dan weg met een katheter die via een ader in de lies naar binnen wordt geschoven. Je moet daarvoor wel precies weten waar je moet branden. Daarvoor zijn dit soort 3D-scans heel waardevol. Daarnaast is het in Maastricht sinds kort mogelijk om de hele ablatieprocedure in de MRI uit te voeren. Daarvoor moesten we van alles aanpassen, en alle apparatuur, katheters en communicatieheadsets bestand maken tegen het sterke magnetische veld van de MRI-scanner.” Holtackers glundert. „Een onnoemelijk technische uitdaging. Maar we hebben daar de eerste patiënten al mee kunnen helpen.”