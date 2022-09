Negen Europeanen, onder wie Nederlander, gearresteerd voor rol in protesten Iran

Iraanse autoriteiten hebben de afgelopen dagen negen Europeanen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de grootschalige protesten in het land. Onder hen is ook een Nederlander aangehouden. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen.

Ook zijn mensen uit Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk en Zweden gearresteerd. In de verklaring schrijft het ministerie dat ze zijn aangehouden „tijdens de rellen of terwijl zij op de achtergrond een complot beraamden”. Sinds enkele weken vinden in Iran grootschalige protesten plaats naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie.

Amini werd eerder deze maand gearresteerd in Teheran omdat ze „ongeschikte kleding” zou hebben gedragen. Na haar arrestatie overleed ze, volgens mensenrechtenbewegingen omdat ze in elkaar was geslagen door de veiligheidsdiensten. Haar dood zorgde voor woedende reacties, eerst van Iraanse vrouwen, die uit protest hun hoofddoek afdeden en hun haar afknipten.

Deze demonstraties groeiden uit tot de heftigste protesten in jaren in Iran. Iraanse veiligheidstroepen proberen de betogingen met harde hand de kop in te drukken. Op donderdag meldde de in Noorwegen gevestigde mensenrechtenbeweging Iran Human Rights dat zeker 83 mensen zijn omgekomen bij de protesten.