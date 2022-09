Deze donderdag werd de koning uitgejouwd bij de opening van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen. Niet door betrokkenen of omwonenden, maar door mensen die speciaal voor dat doel waren afgereisd. De wappies van Willem Engel hebben een nieuw object gevonden over wiens rug ze het eigen ongenoegen kunnen communiceren. De koninklijke familie kan er rekening mee houden dat ze voortaan altijd en overal met gejoel en gefluit kunnen worden begroet. De tijd van rustig lintjes doorknippen, het feestelijk pleepotten gooien en de vrolijke rondleidingen lijkt voorbij.

Als overtuigd republikein heb ik me altijd verbaasd over de stille meerderheid die kroop en boog voor de Oranjes. Omhooggevallen ambtenaren die het woord majesteit heel makkelijk uit de mond lieten rollen.

Toch voelt deze ontwikkeling niet goed. Zo ongeveer moeten Feyenoord-supporters zich voelen als hooligans namens hun club weer ergens een binnenstad kort en klein slaan. Ze hoeven zich er niet voor te verantwoorden, maar doen het toch. Ik had me de revolutie, voor zover dit een revolutie is, anders voorgesteld. Ik schaam me voor ons koningshuis – ik vind dat een monarchie niet meer past in deze tijd – maar ik schaam me nog meer voor de ‘schaam-je-kapot’-roepers met hun omgekeerde vlaggen. Dit is geen volksopstand, maar een misverstand. Alsof iemand de deur van het gesticht per ongeluk op een kier heeft laten staan.

De koning is van jongs af aan gewend aan oranje-gekkies en hermelijnvlooien. Mensen die, wat er ook gebeurt, trouw blijven aan het huis van Oranje. Het zal wennen zijn om bij openbare optredens voortaan vergezeld te worden door twee groepen idioten, terwijl hij idiote handelingen moet verrichten of inhoudsloze toespraken moet houden.

Ik had medelijden toen ik hem gisteren zag zwaaien. Naar wat eigenlijk? Naar de demonstranten? Naar de pers? Naar de gewone mensen thuis?

Waarom zou je eigenlijk willen zwaaien als ze ook niet naar jou zwaaien?

Het kan ook dat hij het zelf niet meer door heeft, dat het zwaaien een gewoonte is geworden.

Misschien is dit het moment om in goed overleg tot de conclusie te komen dat de tijd van een ongevraagd nationaal uithangbord voorbij is en dat niemand zit te wachten op een nationale kop van jut.

