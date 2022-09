Minstens negentien doden door zelfmoordaanslag in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag op een onderwijsinstelling in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vrijdag minstens negentien doden gevallen. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Zo’n 27 mensen zijn gewond geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste aanslagen in Kabul in het afgelopen jaar. Het is niet duidelijk wie de aanslag heeft gepleegd.

Onder de slachtoffers zijn vooral middelbare scholieren die in het onderwijscentrum bezig waren met voorbereidingen voor hun toelatingsexamen voor de universiteit. Doorgaans zijn scholen in Afghanistan op vrijdag gesloten. Vanwege het toelatingsexamen gold bij dit onderwijsinstituut een uitzondering. Studenten waren bezig met een oefenexamen toen een „zelfmoordterrorist toesloeg”, stelt een politiewoordvoerder tegen Al Jazeera.

De aanslag vond plaats in de wijk Dasht-e-Barchi in het Westen van Kabul, waar veel inwoners tot de etnische minderheid Hazara behoren. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldde eerder deze maand marteling en executies van Hazara door de Taliban. Amnesty spreekt van een breder geweldspatroon van de Taliban richting de Hazara, omdat zij de groep als tegenstander zien. De Hazara zijn daarnaast ook geregeld slachtoffer van aanvallen van de terroristische groepering die zich Islamitische Staat in Khorasan noemt. Tot dusver heeft geen enkele groep de aanval op de school opgeëist.

In de zomer van vorig jaar claimden de Taliban de macht in Afghanistan, nadat Amerikaanse troepen zich uit het land hadden teruggetrokken. In de jaren voor de machtsovername vonden er in Afghanistan geregeld terroristische aanslagen plaats. De Taliban beloofden als machtshebber veiligheid en stabiliteit terug te brengen, maar ook nu worden er regelmatig aanslagen gepleegd. Meestal worden de aanslagen opgeëist door Islamitische Staat in Khorasan. Deze terreurbeweging verkeert vanwege ideologische verschillen in staat van oorlog met de Taliban.