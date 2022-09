Ministers doen aangifte tegen FVD-Kamerlid vanwege nazivlag-tweet

De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) gaan aangifte doen tegen het Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie). Aanleiding is een tweet die Van Houwelingen verstuurde met een bewerkte foto, waarin de twee ministers een nazivlag hesen. Persbureau ANP meldt dat het tweetal aangifte doet van „belediging en/of smaad en/of laster”.

Op de inmiddels verwijderde foto hesen Kuipers en Van Gennip een vlag met daarop de duurzaamheidsdoelen voor het jaar 2030 van de Verenigde Naties. Complotdenker zien daarin een samenspanning van een wereldwijde elite om de macht over te nemen. Naast de oorspronkelijke foto was een bewerkte foto van de twee ministers te zien, met in plaats van de VN-vlag een vlag met een hakenkruis. Deze foto was volgens Van Houwelingen „de werkelijkheid”. Later plaatste Van Houwelingen dezelfde bewerkte foto, met een communistische vlag waar eerst een nazivlag wapperde.

Na afloop van de ministerraad op vrijdag gingen de twee ministers in op hun aangifte. Volgens minister Van Gennip is „vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar er zijn grenzen in Nederland in hoe je met elkaar omgaat. En die zijn wat ons betreft overschreden”. Eerder kondigde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte al aan een klacht in te dienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Hij wil dat Van Houwelingen geschorst wordt als Kamerlid omdat hij de gedragscode voor parlementariërs zou hebben geschonden.