Met gratis vlag wachten op een glimp van president Poetin

De achttienjarige Stepan was vrijdagochtend al vroeg uit de veren. „Om vier uur! We moesten om zes uur in de bus om hier op tijd te zijn.” De mollige student – blonde haren, dik, zwart brilmontuur – komt uit de stad Orjol, vierhonderd kilometer ten zuiden van Moskou. Hij is lid van een lokale jeugdorganisatie, die jaarlijks evenementen organiseert rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

De club heeft alle leden opgeroepen mee te gaan naar Moskou en deelde gratis kaarten uit. Stepan zat acht uur in de bus, maar kan niet goed vertellen waarvoor ze precies gekomen zijn. „Het is een concert voor de Donbas, voor wat er daar gebeurt. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet zo goed wat ik ervan moet denken. Het is ingewikkeld”, lacht hij schuchter.

Stepan is een van de duizenden Russen die vandaag deelneemt aan de grote manifestatie, waarmee de Russische president Poetin de aansluiting van de zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk en de provincies Cherson en Zaporzje bezegelt. Terwijl binnen in de statige Sint Joriszaal de leden van de Doema plaatsnemen voor Poetins speech, staan duizenden Russen uitgelaten te wachten tot ze door de oproerpolitie en bewaking het Rode Plein op worden gelaten.

We zijn hier om onze mannen aan te moedigen, en natuurlijk onze president

Het zijn tieners, ouderen, huisvrouwen en dagjesmensen. Ze dragen heel grote en heel kleine Russische vlaggen en stickers met het oorlogsteken ‘Z’, die door vrijwilligers gratis worden uitgedeeld. Niet alle aanwezigen blijken op de hoogte van het doel van de bijeenkomst, noch van de presidentiële speech waar de wereld al dagen angstvallig op wacht. Velen zijn door hun werkgever gesommeerd te verschijnen. Uit berichten op sociale media blijkt dat sommigen een vergoeding van omgerekend 15 euro is beloofd.

Volksfront

Een jonge vrouw met platinablonde haren weet wel wat ze vandaag komt doen. Ze draagt een grote Ray-Ban zonnebril met blauwe glazen en op haar gewatteerde jack een badge met een goudvink: het logo van de jeugdafdeling van de nationalistische organisatie Volksfront. Ze deelt de rood-wit-blauwe flyers uit die nodig zijn om toegang te krijgen tot het hermetisch afgesloten Rode Plein. „We zijn hier om onze mannen aan te moedigen, en natuurlijk onze president. We zijn hier voor de aansluiting van de nieuwe gebieden bij Rusland.” Haar naam wil ze niet zeggen.

Zijn zij en haar kameraden niet bang voor de afgekondigde mobilisatie, die in heel Rusland al ruim een week voor grote onrust zorgt? „Welnee. Veel vrienden en kennissen zijn al opgeroepen. Ze gaan met enthousiasme, al is dat natuurlijk niet het goede woord. Natuurlijk bestaat de kans dat ze niet levend terugkomen. Maar ja, als je hier in Moskou de deur uitgaat, loop je ook het risico dat je onder een auto komt.” De 31-jarige hoopt dat president Poetin vandaag zal spreken op het plein, maar zeker weten doet ze het niet. „Die dingen worden vooraf nooit aangekondigd.”

‘We komen voor de muziek’

Terwijl president Poetin in het Kremlin aan zijn lange speech begint, waarin hij de Russische grootsheid memoreert en tekeer gaat tegen het Westen, gaan de poortjes open. Een voor een schuifelen bezoekers langs de dranghekken, de rijen agenten en de klaarstaande politiebussen. Tassen, jassen en paraplu’s worden minutieus gecontroleerd, tientallen videocamera’s registreren iedere beweging. „Is Poetin er al?”, vraag een oudere man aan de leden van zijn groepje. „Hij gaat vandaag toch iets zeggen? Waarover? Geen idee.”

Op een bankje aan de kant zitten Fjodor (29) en Anastasia (22). „We kregen kaarten van mijn broer. Hij zei dat we moesten gaan, dus zitten we hier. We komen voor de muziek”, zegt Anastasia. „Het gaat om het referendum. Hier zijn vandaag mensen bijeen die dat steunen omdat ze er geld mee verdienen”, zegt Fjodor – gele kabeltrui, rode baard. Hij is als reservist niet zo gerust op de politieke situatie. „Dit draait om geld, om de belangen van machtige zakenmensen, niet om gewone lieden zoals wij.”

De Russische president Poetin via een groot tv-scherm op het Rode Plein. De slogan erboven: „Donetsk, Loegansk, Zaporozje, Cherson. Russia!” Foto Reuters

Toch gaat hij liever naar het front dan naar de gevangenis. „Natuurlijk is het erg wat in Oekraïne gebeurt. Rusland is daar binnengevallen, heeft de Krim geannexeerd en nu de Donbas. Een volk dat zichzelf te groot maakt, dat is nooit goed. Als ik word opgeroepen, dan zal ik ze daar eens vertellen wat ik ervan denk.”

Eenmaal aangekomen op het uitgestrekte Rode Plein komt Poetins speech op de grote televisieschermen juist ten einde. Camera’s zweven soepel over het publiek dat nog op moet warmen. Lauw geklap en gejoel klinkt op wanneer de nieuwslezeres Poetins live-uitgezonden speech afkondigt met de woorden: „Eén land, één gezin. Vandaag en voor altijd!”

Honger

De 39-jarige Olga kijkt stralend toe. Ze draagt een ‘Z’ op haar blauwe regenjas en is net terug uit de havenstad Marioepol in de Oekraïense regio Donetsk, waar ze voedsel uitdeelde. „De stad komt tot leven, maar mensen hebben honger. Iedereen nam deel aan het referendum, ze willen graag bij Rusland. Ik weet dat jullie er anders over denken en andere dingen schrijven. Wij vertellen dit verhaal.”

Dan zet een DJ met grijze bakkebaarden een mix van housemuziek en oorlogsliederen in. Tieners en gezinnen maken selfies voor Lenins mausoleum en bij het immense podium met het opschrift: ‘De keuze van mensen! Voor altijd samen!’

De avond valt, het plein staat vol. En dan komt eindelijk de man waar iedereen op heeft gewacht. „Vandaag is een historische dag. Een dag van waarheid en rechtvaardigheid”, roept Poetin vanaf het podium. Gejoel klinkt, vlaggen wapperen. Het is fris, de herfst begint, maar in Moskou kan de Russische lente beginnen.