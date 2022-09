‘Leven in Jeddah is echt chill’

Foto: Walter Herfst

‘Veilig en beschermd, zo was mijn jeugd in het West-Zeeuwse vissersdorpje Breskens. Iedereen kent elkaar, een fijne plek om op te groeien. Mijn ouders komen er vandaan, ze ontmoetten elkaar in een cafeetje toen ze zeventien en achttien waren. Mijn vader was bakker, hij werkte vooral ’s nachts. Mijn moeder werkte in een restaurant. Ik was veel bij mijn opa en oma.

„Ik ging naar de middelbare school in Oostburg, tien kilometer fietsen. Via de mavo naar de havo. Ik bleef nog een jaartje zitten dus mijn netwerk werd steeds groter. Daarna ging ik verpleegkunde studeren in Vlissingen. Elke dag over met het pontje. Tijdens mijn studie had ik bijbaantjes in verschillende verpleeghuizen.

„Na mijn studie wilde ik weg. Ik vond het lastig dat iedereen me zag als ‘de dochter of kleindochter van’, ook als ik als verpleegkundige ergens binnenstapte. Op een gegeven moment stond ik bij mijn oude basisschooljuf aan bed die ernstig ziek was en uiteindelijk overleed. Ik dacht: ik ken deze mensen te goed. Toen ik werd gebeld door een detacheringsbureau hapte ik toe. Ik koos voor een baan in Breda, een wat ‘dorpse stad’.

„Na twee jaar verkaste ik naar Rotterdam en ging werken bij een grote thuiszorginstelling. Ik vond een leuk huisje op Rotterdam-Zuid. De vrijheid van de stad trok me. De anonimiteit vond ik heerlijk. Tegelijkertijd kan je iedereen ontmoeten. Rotterdam is multicultureel. Ik was altijd al nieuwsgierig naar andere perspectieven. Dat komt ook door het werk als wijkverpleegkundige. Dan stap je zoveel verschillende levens binnen.

„In Breda had ik al kennis gemaakt met de islam via een Turkse collega. Ik kwam bij haar thuis en ze had me veel geleerd. Eenmaal in Rotterdam kwam ik steeds meer moslims tegen. In mijn buurt én ook onder mijn patiënten. Ik begreep niet altijd de keuzes die patiënten maakten op gezondheidsvlak. Maar ik vind dat je niet kunt oordelen zonder dat je meer weet van de beweegredenen. Ik wilde graag meer weten.

„Een Somalische patiënt gaf me onbewust een zetje in de rug. Hij vertelde over het geloof. Ik ben toen de Koran gaan lezen, dat gaf rust. Ik benaderde een moskee in Den Haag. Zij hebben me gekoppeld aan een dame van die moskee. Ik kon haar altijd bellen of appen, ik mocht alles vragen. Uiteindelijk ben ik in die Haagse moskee bekeerd.”

‘Eerst veranderde niet zoveel. Ik volgde lessen bij de moskee. Met het Suikerfeest in mei werd ik uitgenodigd door een vriendinnetje. Het was heel gezellig. Haar moeder zei: Esmée, die hoofddoek staat je prachtig. Waarom draag je die niet elke dag? Ik wilde het al, het was het laatste zetje.

„Diezelfde avond belde een ander vriendinnetje en ze nodigde me uit voor een diner bij haar thuis. Haar familie was daar. Haar moeder nam me even apart. Zie je die man? Dat is echt een leuke, goede kerel. Ik ken de familie heel goed. Misschien is hij wat voor jou? Later vertelde ze me dat hij en zijn moeder vanuit Saoedi-Arabië op bezoek waren in Nederland. Zijn zus is getrouwd met een Nederlandse man.

„Ik heb erover nagedacht en haar laten weten dat ik openstond voor een ontmoeting. Hij zag er in elk geval heel goed uit. Hij zou al snel terugvliegen. We hebben afgesproken en het klikte enorm. We hebben alle belangrijke dingen meteen op tafel gelegd, het is heel anders dan hoe veel Nederlanders daten, waarbij je wel ziet of het wat wordt. Maar de helderheid aan het begin is ook prettig. Je weet meteen hoe de ander erin staat, waar je hetzelfde over denkt en waar verschillen liggen. En toen moest ik hem alweer uitzwaaien.

„Kort voor ik Tareq leerde kennen, had ik ontslag genomen bij de thuiszorgorganisatie. Ik had nog een paar weken vakantie tegoed. Ik belde Tareq en we bedachten dat het goed zou zijn als ik op bezoek kwam. Alleen dan zou ik weten of hij het voor mij is en of ik daar zou kunnen wonen. Zo arriveerde ik in Saoedi-Arabië.

„Ik logeerde bij zijn ouders in Jeddah. In die stad woont en werkt Tareq ook. Ik maakte kennis met zijn uitgebreide familie. Leven in Jeddah is echt chill, althans zoals ik het leerde kennen. Overdag bleven we binnen, het is ziekheet buiten in de zomer. ’s Avonds gingen we de stad in, hapje eten, wandelen, naar het strand. Het is een mooie, moderne stad, er is heel veel te doen. Vrouwen zijn de baas in huis. De banken in de gastenkamers waren voortdurend gevuld met vrouwen.

„Mijn ouders heb ik meegenomen op mijn reis via FaceTime. Vanuit Breskens maakten ze kennis met Tareqs ouders en zijn familie. Natuurlijk moesten ze wennen aan mijn rigoureuze stappen. Maar ze kregen vertrouwen in Tareq, konden hem zien en met hem spreken. Ze hebben in Rotterdam zijn zus en haar man ontmoet, aan wie ze alles konden vragen over de familie en het leven in Saoedi-Arabië.

„Het plan was dat ik twee weken zou blijven. Maar het klikte zo goed tussen mij en Tareq dat ik langer bleef. De beslissing om te trouwen werd steeds reëler. Een grote stap, we overlegden intensief met mijn en zijn ouders. Uiteindelijk ging het toch nog snel en reisde ik een week later als getrouwde vrouw terug naar Nederland.

„Opvallend zijn de verschillende reacties die ik krijg. Veel mensen vinden het een spannende stap maar wensen me alle goeds. Anderen hebben hun oordeel over Saoedi-Arabië en daar valt weinig aan te veranderen. In Breskens weet iedereen het. Ik vind alle reacties goed. Maar alleen de mening van mijn ouders, zijn ouders en mijn opaatje trek ik me aan. Verder is het mijn leven. Ik ga er alles aan doen om er iets moois van te maken.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl