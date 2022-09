Inflatie stijgt naar 17,1 procent in september

De inflatie is in september opnieuw hard opgelopen. De levenskosten stegen ten opzichte van september vorig jaar met 17,1 procent, meldt het CBS vrijdagochtend op basis van de Europees geharmoniseerde methode (HICP). In augustus bedroeg het inflatiecijfer op basis van dezelfde methode nog 13,6 procent.

De stijgende energieprijzen vormen de belangrijkste aanjager van de inflatie. Ten opzichte van september vorig jaar zijn nieuwe energiecontracten gemiddeld meer dan twee keer zo duur. Omdat steeds meer mensen hierdoor in de problemen komen, maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend een prijsplafond in te stellen voor energieprijzen tot op het verbruiksniveau van een gemiddeld huishouden.

De vrijdag gepubliceerde inflatiecijfers zijn vastgesteld op basis van de Europees geharmoniseerde methode, waarmee inflatiecijfers tussen Europese landen kunnen worden vergeleken. Het CBS publiceert volgende week de Nederlandse consumentenindex. Daarin worden onder meer woonkosten en bestedingen van Nederlandse consumenten in het buitenland meegenomen. Vorige maand bedroeg het inflatiecijfer op basis van die laatste methode met 12 procent, wat toen het hoogste niveau was ooit gemeten.