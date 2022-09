Huiselijk klimaatbehoud met een bloempotkachel

Bezweken voor de verleiding. Blokker had een schitterende partij elektrische waterkokers in de aanbieding: zeventien euro per stuk en toch twee jaar garantie. Eindelijk was er de kans om voor een habbekrats te onderzoeken wat al zo lang de moeite waard leek: is het rendement van de elektrische waterkoker echt zo hoog als het lijkt en is-ie voordeliger in gebruik dan de fluitketel? Veel mensen blijken zich dat in deze benauwde tijden af te vragen.

Dus zo’n Blokkerkoker in huis gehaald. Gespoeld en voorgekookt en aan metingen onderworpen. Het bleek een peulenschil. De temperatuur van het leidingwater lag op 16,5 graden en er zijn 350 kilojoules nodig om één liter van dit water aan de kook te brengen. De Blokkerkoker deed daar gemiddeld 200 seconden over. Volgens het bodemplaatje lag zijn vermogen tussen de 1850 en 2200 watt. De spreiding komt van de range aan netspanningen waarop het geval is berekend: 220 tot 240 volt. In Nederland is de effectieve netspanning 230 volt en zal het vermogen ongeveer 2000 watt zijn.

Campinggasstelletje

Een vermogen van één ‘watt’ staat gelijk aan het opnemen van één joule energie per seconde en zo blijkt dus dat de Blokkerkoker 400 kilojoules moet opnemen om er 350 aan water te kunnen overdragen, dat is een rendement van 88 procent. Niet gek want voor de verwarming van een fluitketel op het gasfornuis geldt een rendement van maar 50 procent. De amateuronderzoeker komt op deze orde van grootte uit als hij water kookt op een campinggasstelletje en door wegen meet hoeveel gas er wordt verstookt.

Hoera dus voor de waterkoker? Het probleem is dat energieleveranciers zoals Vattenfall voor energie die wordt aangeleverd als elektrische stroom traditioneel ruim twee keer zoveel laten betalen als energie die het huis als aardgas binnenstroomt. (Aannemend dat 1 m3 aardgas een energie-inhoud heeft van 10 kWh, dat is 36 megajoule.) Breng je dit in rekening dan blijkt de waterkoker weinig voordeel boven de fluitketel te hebben, het is lood om oud ijzer.

Maar bijzaken kunnen de doorslag geven. Zo zou je kunnen aanvoeren dat de elektrische waterkoker in de praktijk extra energie bespaart doordat hij automatisch afslaat zodra het water aan de kook is. De tegenwoordig vaak onbefluite fluitketels staan vaak langer op het vuur dan nodig is.

Jammer genoeg raakte het automatisch afschakelsysteem van de Blokkerkoker die van AW-wege was aangeschaft (type BL-10111) al na vier keer koken in het ongerede. De hippe tuimelschakelaar (waarin een leuk lampje zit) tuimelde niet langer vanzelf de veilige kant op. ‘t Zal een zending uit China zijn geweest die te lang in het Suezkanaal heeft vastgezeten, maar het euvel kan toch leiden tot droogkoken en uitslaande brand. Niemand wil dat, dus misschien moet Blokker het type maar uit de handel nemen of zo. Sticker erop?

Theelichtjes

Gaat het de consument er om een steentje bij te dragen aan klimaatbehoud dan heeft de waterkoker natuurlijk wél de voorkeur omdat een derde van de Nederlandse elektriciteit inmiddels duurzaam wordt opgewekt. In de komende jaren wordt dit almaar beter.

Het verwarmingstoestel dat hier op het plaatje staat is niet per se milieuvriendelijk en al helemaal niet voordelig in het gebruik. Het is een ‘bloempotkachel’, een clay pot heater, en als je de televisie mag geloven hebben veel Nederlanders zo’n kachel in huis gehaald omdat ze denken daarmee goedkoop de winter door te komen. Warmte wordt er geproduceerd door verbranding van paraffine en/of stearine die in de vorm van theelichtjes onder de pot zit.

Op YouTube wordt gebruik van de bloempotkachel sterk gepropageerd, daar zit ongetwijfeld de theelichtlobby achter, maar je vindt er ook zwaar geïrriteerde reacties. De eerste hoofdwet van de thermodynamica wordt aangehaald: een theelicht kan nooit meer warmte produceren dan in de paraffine besloten ligt. De pot erboven heeft geen invloed.

Toch kan er wel een effect zijn: in de warmte die onder de bloempot blijft hangen zou de verbranding van de paraffine vollediger kunnen zijn en ook: sneller. Dan zou het vermogen van de theelichtjes, dat zo rond de 25-30 watt ligt, door de pot vergroot worden.

Verbrandingsgassen

Afgelopen week is met Hema-lichtjes en ‘waxine-lichten’ van ‘Gouda’ de proef op de som genomen. Op de waxine-verbranding had de bloempot geen noemenswaardige invloed, de Hema-lichtjes brandden onder de pot iets slechter. Kennelijk is de zuurstofvoorziening er kritisch, dat blijkt ook als je het drainagegat afsluit: dan dooft het vuur.

Maar wat doet de pot dan wel? De pot wordt heet. De verbrandingsgassen dragen een deel van hun hitte aan het terracotta over en die straalt het op zijn beurt naar de omgeving weg. De consument krijgt niet méér warmte, hij krijgt andere warmte uit een andere hoek: stralingswarmte. Het is net (nét) te voelen. Goedbeschouwd is de bloempotkachel een interessant schaalmodel van de tegelkachel die in Oost-Europa altijd zo populair was. Hij figureert in talloze reisverhalen, sprookjes en Russische romans: de bediende van Oblomov sliep op een tegelkachel. Het kan geen kwaad zich in de werking van de kachel te verdiepen. Met het woord ‘Kachelofen’ wijst internet de weg.