Mijn grootste aarzeling was de ‘bisschop’ (vlindervormige deeghaak), want die mist onze keukenmachine. Dé verrassing was de toepassing van het soezenbeslag om het gehakt smeuïg te krijgen. Een toprecept, ik heb het al vele malen gedeeld en geproefd met andere liefhebbers van het worstenbroodje. Het was een wonder hoe het brooddeeg zich vormde met het plastic ‘mes’ van ons keukenapparaat, vooral als je het geduld en kneedtalent voor brooddeeg denkt te ontberen. Het leverde een perfecte heerlijk warm aanvoelende deegbal op. Daarna keurig met de weegschaal deeg en vulling eerlijk verdeeld in twintig porties. Bij de verschillende slagers wordt vers gehakt voor ons gedraaid, van varkens die een fijn leven hadden, maar ook kalf en gekruide lamsmerguez van onze Marokkaanse slager is succesvol uitgeprobeerd. Het soezenbeslag werkt top voor een smeuïge vulling, zonder luchtgaten tussen vulling en brood. Kleine aanvulling: wij raden een stevige snuif versgeraspte nootmuskaat aan naast de peper en zout.

