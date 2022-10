Was de ‘Rijk aangeklede dame’ gestolen door de nazi’s? Het museum had het moeten weten

„Ben jij vanochtend in het museum?”

„Jazeker”.

„Loop ff binnen”.

In het Bonnefantenmuseum nodigt directeur Stijn Huijts in de ochtend van 5 maart 2020 zijn conservator oude kunst Lars Hendrikman uit, per WhatsApp. Het zijn drukke dagen in Maastricht, de TEFAF gaat open voor het publiek, de galeries stallen hun waar uit, alles staat in het teken van de jaarlijkse kunstbeurs.

In zijn kantoor vertelt Huijts aan zijn conservator dat hij zijn oog heeft laten vallen op een prachtig houten beeld op de TEFAF, niet zo groot, van buxushout. Het heet Rijk aangeklede dame en de bekende Limburgse houtsnijder Jan van Steffeswert zou de maker zijn. Een enorme aanwinst. Het museum stelt al werk van de kunstenaar tentoon.

Zijn conservator heeft het beeld nog niet gezien, maar op basis van wat hij hoort is hij voorzichtig. Zo sneed de Limburgse houtsnijder zelden in buxus. Huijts stelt voor dat ze samen om vier uur het beeld op de kunstbeurs gaan bekijken en dan een mening vormen.

Om kwart vóór vier krijgt de conservator een WhatsAppje van een kennis in de kunstwereld: „Proficiat.” Het museum heeft het beeld dan al gekocht, leest hij. „Een topstuk”, meldt het Bonnefanten de volgende dag trots in een persbericht.

De aankoop van het beeld verloopt snel en rommelig, meent de conservator. Haastig, buiten hem om en met een wat voorbarige toeschrijving aan de plaatselijke houtsnijder. Maar hij raakt pas echt gealarmeerd door wat hij die dagen op de kunstbeurs hoort: de laatst bekende eigenaar vóór de Tweede Wereldoorlog is een lid van de Weense tak van de Joodse bankiersfamilie Von Rothschild. Een lid van de keuringscommissie van de TEFAF wees hem erop.

De apps en mailwisselingen tussen de conservator en de directeur, in handen van NRC, gaan na de aankoop vooral nog over die ene vraag: is er sprake van nazi-roofkunst?

Op 20 maart 2020, twee weken na de aanschaf van het beeldje, krijgt directeur Stijn Huijts een mail van de conservator. Die vertelt hem dat het beeld voor de Tweede Wereldoorlog in bezit was van de Von Rothschilds. Vrijwel de hele kunstverzameling van de familie is in 1938 door de nazi’s in beslag genomen. Het is „momenteel te bewijzen noch uit te sluiten”, schrijft de conservator, dat ook dit beeld „werd geconfisqueerd door de Nazi’s”.

Voor een museum is er geen luidere alarmbel denkbaar.

Onderzoeksplicht

Musea moeten de herkomst van alle nieuwe en bestaande voorwerpen in de collectie zorgvuldig onderzoeken, daarover bestaat geen twijfel. Het is geen wettelijke plicht, maar een morele. Musea staan zich erop voor. Het ligt vast in de internationale code voor musea én in de Nederlandse ‘Museumnorm 2020’: een museum doet vóór de aankoop „zijn uiterste best om de herkomst van het object vast te stellen en verwerft geen objecten waarbij sprake is van redenen tot twijfel over de herkomst”.

In theorie volgt het Bonnefanten net als elk museum deze normen. Op de eigen site staat: „De herkomst van werken wordt serieus onderzocht en gerespecteerd.”

De praktijk blijkt anders.

Een reconstructie van NRC op basis van gesprekken en interne documenten laat zien dat het Bonnefantenmuseum in twee kwesties, tegen alle voorschriften in, nauwelijks moeite heeft gedaan om te weten te komen waar en van wie een beeld was. Eén kunstwerk blijkt geroofd te zijn door de nazi’s, een ander werd gestolen uit een Franse kerk. Beide aankopen werden direct vol trots gepresenteerd en tentoongesteld. Het was niet het museum zelf dat achter de herkomst kwam. In het eerste geval had het museum ‘geluk’: het bleek na de oorlog teruggeven aan een erfgenaam en dus geen onrechtmatige aankoop van roofkunst te zijn. Het beeld blijft in de collectie. Het tweede moest het museum retourneren.

Afbreukrisico

Waarom het museum geen onderzoek deed naar de Rijk aangeklede dame blijkt uit het antwoord van Huijts op de alarmerende mail van zijn conservator, na zes dagen. Hierin legt de museumdirecteur diens waarschuwingen naast zich neer. Dat de „beroemde familie” Von Rothschild het beeld in bezit had, schrijft Huijts, bewijst „dat het hier gaat om een werkje van hoge artistieke kwaliteit”.

Niets is bewezen, maakt hij uit de brief van zijn conservator op. Tussen 1903 en 1950 is de verblijfplaats van het beeldje immers „niet aantoonbaar” bekend. Hij draait de onderzoeksplicht van het museum om: „Zonder bewijs is er dus geen grond om een relatie te leggen met Nazi-roofkunst, aangezien we eenvoudigweg niet weten waar het beeldje zich in die tijd bevond.”

Details van de Rijk aangeklede dame.

Foto Arnold Truyen Details van de Rijk aangeklede dame.

Foto’s Arnold Truyen

De conservator moet bovendien oppassen met wat hij schrijft, waarschuwt Huijts. Er staan reputaties op het spel. Speculeren kan „grote afbreukrisico’s met zich meebrengen”. De vader van de verkoper, galeriehouder Blumka in New York, was zélf gedwongen om Oostenrijk te verlaten in 1933, schrijft Huijts. De man deed schenkingen aan belangrijke musea. Ook diens zoon „geniet bekendheid”. Huijts drukt zijn conservator op het hart om „al te stellige, eendimensionale speculaties en insinuaties te vermijden zolang er onvoldoende bewijs is”.

Het laat onverlet, schrijft hij, dat „ook ik graag zie dat nader onderzoek wordt gedaan”.

Daar is alle tijd voor. Musea moeten dicht door corona. Alle tijd om goed onderzoek te doen. Maar dat gebeurt niet. De conservator heeft zich na de mailwisselingen met Huijts ziek gemeld en komt niet meer terug. Niemand stelt meer vragen. Als het museum weer opengaat, staat het beeld te stralen in een glazen vitrine midden in een toonzaal van het museum. Het bordje aan de muur maakt de bezoeker niet veel wijzer over de herkomst.

„Rond 1860” kocht een Von Rothschild het, dat is alles.

‘Het kan ook níét zo zijn’

Een grijze poort achter de balie van de bezoekerswinkel in het Bonnefantenmuseum leidt naar de kantine en kantoren. Stijn Huijts en zijn adjunct-directeur Peggy van Sebillen zitten half september aan een lange vergadertafel klaar om onze vragen te beantwoorden over de herkomst van de twee beelden. Huijts heeft grijs haar en draagt een dunne, wollen trui onder een donker colbert.

Huijts zegt bij aanvang dat we komen voor een belangrijk onderwerp. Juist zijn museum moet weten waar de kunst in de collectie vandaan komt en van wie het is geweest. „Wij houden ons bezig met oude meesters. Dan heb je vaker te maken met herkomstonderzoek”.

Dan de praktijk. Wat deed Huijts om te weten te komen waar dit ene beeld, de Rijk aangeklede dame, zoal rondhing?

Ook nu gaat Huijts af op de reputatie van derden. „De TEFAF is niet de minste plek waar je iets koopt”. En verkoper Blumka „is niet de minste galerie”. Die had laten weten dat het Art Loss Register geraadpleegd was.

We leggen Huijts voor dat hij vlak na de aankoop hoorde dat het beeld in 1938 in Wenen mogelijk door de nazi’s is geconfisqueerd.

„Het kan zo zijn”, zegt Huijts, „maar er is geen bewijs voor. Het kan ook níet zo zijn.”

Het museum hoort dan onderzoek te doen, toch? „Nou ja, blijkbaar gaan in de praktijk dingen soms anders.”

Het kan zo zijn, maar het kan ook níet zo zijn Stijn Huijts directeur Bonnefantenmuseum

Tweeëneenhalf jaar na de aankoop weet het museum nog altijd niet of het beeldje door de nazi’s is geroofd, zegt hij. Corona brak uit, de verkoper kon om die reden niet in zijn eigen archief, de conservator meldde zich ziek en zo kwam het herkomstonderzoek van het museum stil te liggen.

Al het onderzoek, al die tijd? „Ja.”

Wat het museum had kunnen weten

De Rijk aangeklede dame is niet zomaar een beeld, het is het favoriete beeld van bankier en kunstverzamelaar Anselm Salomon von Rothschild (1803-1874). Op een dag is hij met zijn neef James aan het winkelen in Wenen en ziet hij in een etalage van een kunsthandelaar een beeld staan waarvan hij meteen weg is. Hij is bang dat zijn neef het ook ziet. Zodra Anselm zich van zijn neef heeft ontdaan, haast hij zich naar de winkel en koopt hij het beeld voor een klein bedrag, honderd florijnen.

Het voorval wordt beschreven door de Britse kunstkenner Jeremy Warren in een boek dat in 2017 is uitgegeven door The British Museum in Londen. Het beeld zelf beschrijft Warren ook: een dame van buxushout, met de datum 1510 erop en met een monogram van de Duitse kunstschilder Albrecht Dürer – net als het beeld in de vitrine in Maastricht.

Het is „een nogal sensuele compositie” van een „rijk versierde edelvrouw”. Haar haren vallen onder haar kap vandaan, haar linkerhand uitdagend op haar heup.

In opeenvolgende catalogi over de omvangrijke kunstverzamelingen van de Rothschildfamilie wordt het beeldje beschreven, voor het laatst in 1903. Het staat dan nog op een sokkel.

Dan niets meer. Tot het na de oorlog opduikt in een veilingcatalogus. Een gat van enkele decennia.

Foto Zentral Depot Karteien

Het is niet moeilijk om uit te zoeken of het beeldje in 1938 in beslag is genomen door de nazi’s. Daar is het voor ieder toegankelijke, makkelijk doorzoekbare online archief van het centrale depot in Wenen voor. Informatie over alle in Oostenrijk door de nazi’s in beslag genomen kunst is in het archief verzameld.

Een snelle zoekactie, ‘Buchsbaum’ (buxus) levert 22 resultaten op, de zoekterm ‘1510’ vier. Eén laat de archiefkaart AR_2458 zien. AR staat voor Alphonse Rothschild. De beschrijving op de kaart is vrijwel gelijk aan die in de catalogus van 1903. Het jaartal, het monogram, een edelvrouw op een sokkel. Klik op het pijltje onder de kaart en daar verschijnt de foto, in het zwart-wit. Een rijk geklede dame, hand in de heup. Ze is geroofd door de nazi’s.

We leggen een kopie van de zwart-witfoto voor Huijts op tafel.

Huijts is zichtbaar aangeslagen. „Als dat zo is… Dat vind ik echt heel erg.” Hij zegt direct dat het museum nu maatregelen gaat nemen – het beeldje kan niet blijven staan zoals het er nu staat. „Althans niet zonder meer als collectie Bonnefanten-niks-aan-de-hand. Als het klopt zullen we het weghalen uit de presentatie, of we zullen er een toelichting bij plaatsen – ik weet het niet. Dit is voor mij echt nieuwe informatie.”

En dan is er nog de archiefkaart zelf. ‘An Kunstmuseum Linz 10.9.42’ staat in zwarte en paarse inkt op de achterkant van de beschrijving op de kaart. Nog zo’n alarmbel: ‘Linz’ staat voor het Führermuseum waar Adolf Hitler van droomde. Hij wilde in die Oostenrijkse stad zijn favoriete kunstwerken tentoonstellen en koos er persoonlijk favorieten voor uit.

De Rijk aangeklede dame, blijkt ook volgens kenners uit deze notering, was voor dat museum geselecteerd.

Ook die afbeelding ligt op tafel.

Van Sebillen: „Zoooo.”

Huijts: „Vreselijk.”

Huijts verzucht dan: „Ik vind het ongelofelijk. Echt ongelofelijk.”

Een ethische kwestie

Wat zegt het over een museum als het zelfs zo’n eenvoudige zoekactie in een bekende online database niet uitvoert?

Een museum hoort de geschiedenis van zijn collectie te kennen, zegt Rudi Ekkart stellig, op een terras in Hoevoorden. „Het heeft de dure, morele plicht om onderzoek te doen.” Ekkart is kunsthistoricus en naamgever van de commissie die in opdracht van het rijk belangrijk onderzoek deed naar roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog. Vertrouwen op de reputatie van een verkoper is geen optie, meent hij. „Je moet zelf de regie houden.”

„Niet zelden horen we het commentaar dat een voorgenomen aankoop niet vermeld is in het Art Loss Register. Dat is absoluut niet voldoende”, zegt Ekkart. „Het Art Loss Register is uitsluitend een database van vastgestelde diefstallen. Daarnaast moeten diverse andere databases worden geraadpleegd.”

Vertrouwen op de reputatie van een verkoper is geen optie Rudi Ekkart kunsthistoricus

Hoe pakt een ander museum dit aan? Bij het Rijksmuseum in Amsterdam is het nalopen van meerdere bekende databases standaard praktijk, vertelt Frits Scholten in een café in Arnhem. Hij is conservator in het Rijksmuseum en hoogleraar geschiedenis van de westerse beeldhouwkunst. „Als iets niet blijkt te kloppen, dan kopen we het niet.”

Bij ieder aankoopvoorstel dat Scholten doet voor het Rijksmuseum, geldt een procedure waarbij hij standaard online de belangrijkste archieven en sites raadpleegt, zoals de bekende Oostenrijkse database waar de Rijk aangeklede dame in stond.

„Kunst die geroofd is wil je echt niet kopen”, zegt Scholten. Hoe verplicht is herkomstonderzoek? „Er is geen wetgeving die daartoe verplicht; het is een ethische kwestie.” Ook wijst hij op de codes van musea.

Het niet doen van onderzoek naar een beeld dat voor de oorlog in handen was van een Joodse familie noemt Ekkart „een ernstige omissie. Punt uit.” Hij acht het niet uitgesloten dat het tot onderzoek zal leiden van de ethische commissie van de Nederlandse Museumvereniging.

En dan is er nog die andere kwestie.

Gestolen uit een Franse kerk

Op een grasheuvel in een rustige buitenwijk van de Franse stad Beauvais staat de kerk van Marissel. Achter in de kerk, voorbij de kansel, hangt een beeld dat ooit in Maastricht stond. Ecce homo heet het, een soortnaam voor dergelijke afbeeldingen van een gegeselde Christus. Deze is wat grijzig uitgeslagen, een doornenkroon om het hoofd, de armen gekruist voor het lichaam.

Het beeld is van bijzondere waarde voor de kerk en voor Frankrijk. Het is aangemerkt als nationale kunstschat en staat op de landelijke monumentenlijst. Toen het beeld in de ochtend van 2 november 1996 ineens weg was, werd de diefstal meteen gemeld bij de kunstafdeling van de Franse politie én bij de internationale opsporingsdienst Interpol. Beide zetten de Ecce Homo uit Beauvais in hun databases van belangrijke gestolen kunstwaar.

Het Bonnefantenmuseum raadpleegt geen van beide databases als het dit beeld koopt op 23 maart 2007. Het museum kijkt weliswaar in het Art Loss Register, maar hierin ontbreekt de database voor nationale kunstschatten gestolen uit Franse publieke instellingen.

Betrokkenen herinneren zich wilde verhalen over de aankoop. Een koerier zou zijn komen voorrijden in een goudkleurige Mercedes met het beeld nonchalant ingepakt op de achterbank. En of het museum de 150.000 euro liever niet zou overmaken aan de Belgische particuliere verkoper. Het museum stortte het bedrag op een bankrekening in Litouwen, op naam van een onbekende persoon.

Rijk aangeklede dame. Foto Peter Cox

Het Bonnefanten pronkt met het beeld, er verschijnt een bericht in De Limburger. Het staat in een tentoonstellingsfolder van 2010 met hoogtepunten uit de collectie. Het museum weet op dat moment niet precies waar het beeld vandaan komt, maar wellicht „het noordoosten van Frankrijk”. Dat het lang in een kerk stond, kan ook geen verrassing zijn geweest: het beeld „lijkt vaak te zijn gekust, gezien de ernstige schade aan de voeten”.

Twaalf jaar later, in de vergaderzaal in Maastricht, kan Huijts op veel vragen geen antwoord geven. Waarom het museum destijds niet in de Interpoldatabase controleerde of het beeld daar bekend was bijvoorbeeld. De naam van de verkoper zegt hem niets. Een goudkleurige Mercedes? „Geen idee.” Waarom maakte het museum 150.000 euro over naar een Litouwse bankrekening? „Omdat dat het rekeningnummer was dat op de nota stond.”

Huijts werd directeur in maart 2012. De aankoop van Ecce Homo maakte hij niet mee, maar hij voerde vervolgens wel de gesprekken met de gemeente Beauvais over de teruggave van het beeld.

Uit het contract tussen Beauvais en het Bonnefanten dat uit die gesprekken voortkwam en dat NRC verkreeg van de gemeente, blijkt hoe het beeld werd hervonden. Toeval. In oktober 2010 bezoekt een gepensioneerde conservator van museum het Louvre in Parijs de tentoonstelling met hoogtepunten in Maastricht en herkent het beeld meteen. Ze waarschuwt het Franse ministerie van cultuur, dat de Franse kunstpolitie op de hoogte stelt en die vraagt de politie in Nederland de diefstal te onderzoeken. Het beeld gaat uit de expositie, in het depot van het museum. Het duurt nog bijna vier jaar voor Ecce Homo weer in Beauvais belandt. Pas op 5 september 2013 spreken de gemeente Beauvais, het Bonnefanten, medewerkers van de Nederlandse ambassade en het Franse ministerie elkaar op de Nederlandse ambassade in Parijs. Namens het museum is Stijn Huijts erbij aanwezig. Dáár pas wordt besloten dat het beeld terug moet. Het contract is van 14 april 2014.

Bekijk het contract tussen Beauvais en het Bonnefanten.

Nederigheid van het museum, dat zijn huiswerk niet gedaan heeft, is ver te zoeken. De Fransen moeten duizenden euro’s betalen om hun eigen kunstschat terug te krijgen. Zo zijn de transportkosten van Maastricht naar Beauvais voor de Fransen. De restauratiekosten – 2.660 euro – ook. Huijts ziet daar ook nu geen probleem in. „Het overleg heeft plaatsgevonden in goede sfeer, en dit is de uitkomst ervan.”

De laatste voorwaarde in het contract is opvallend. De misser van het Bonnefanten mag niet bekend worden. De partijen spreken „uiterste discretie” af in de communicatie over het beeld om „de goede reputatie van het Bonnefanten Museum niet te schaden”.

De naam van het museum wordt daarna ook in geen enkele publicatie genoemd. Logisch, zegt Huijts. „Het zijn geen fijne dingen voor een museum om mee geconfronteerd te worden.”

Weer gaat het over reputatie. Huijts: „Als je geen goede naam hebt, kun je geen goede tentoonstellingen maken. Dus als er dissonanten zijn, zoals dit, wil je er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het je reputatie schaadt.”

Het vereist volgens de directeur dat zaken geheim blijven. „Als er dingen niet lopen zoals je wilt en je weet dat het je reputatie kan schaden, dan is het geen onbegrijpelijk reactie als je daar zo min mogelijk ruchtbaarheid aan geeft.”

Tot slot staat in het contract dat in alle communicatie van de gemeente Beauvais benadrukt dient te worden dat het museum „te goeder trouw was en haar kosteloze medewerking aan de teruggave van het Ecce Homo beeld heeft verleend”. Waarom staat dat erin, als de kosten juist voor Frankrijk waren? „Kennelijk is dat in goed overleg besloten.”

Zou hij het weer zo doen? „Ik weet het niet. Het is inmiddels zo lang geleden.”

Deze kaart met een beschrijving van het beeld, en de zwart-wit foto’s, komen uit een archief in Wenen dat gespecialiseerd is in gestolen nazi-roofkunst. Foto Zentral Depot Karteien



De Nederlandse politie gaat niet in op het verzoek van de Franse politie om onderzoek te doen naar het gestolen beeld. De diefstal is in Nederland verjaard en het museum zou „passende maatregelen” hebben getroffen. Wat dan? Huijts: „Nou ja, gewoon dat je er alles aan doet dat je niet met gestolen waar kunt komen te zitten.”

En toch gebeurde dat nu weer niet, met de Rijk aangeklede dame. Hoe kan dat? Huijts vindt het „een moeilijk vraag, omdat de dingen gaan zoals ze gaan. Natuurlijk kan het altijd beter. En in dit geval had je er nog meer bovenop kunnen zitten.”

Kunnen, of moeten zitten? „Moeten”, fluistert zijn adjunct hem toe.

„Ja, moeten”, zegt Huijts, „en dat is jammer.”

Het uur dat Huijts voor het interview vrijmaakte is voorbij. Hij moet naar de tandarts.

Hij kijkt nog eens naar de zwart-witfoto’s op tafel. „Nondedju”, zegt hij.

Zijn adjunct: „Willen jullie nog even het museum in?”

De Rijk aangeklede dame is na de oorlog teruggegeven aan een Rothschild-erfgenaam. Het blijkt uit navraag van NRC en bleek evengoed eenvoudig te achterhalen. We sturen een verzoek per mail naar het gezaghebbende Bundesdenkmalamt in Wenen. Dat heeft de meeste kennis over teruggave van door de nazi’s gestolen kunst in Oostenrijk.

Twee werkdagen later is er een vriendelijke mail terug, met een historisch document van vijftien pagina’s als bijlage. Dat toont de teruggave van item “AR 2458” op 17 juli 1948. Het beeldje is die dag door een vertegenwoordiger namens de Oostenrijkse overheid teruggegeven aan „de vertegenwoordiger van A. Rothschild”, licht de onderzoekster toe in de mail.

We zijn altijd welkom voor meer informatie.

Het Bonnefantenmuseum belooft beterschap. Meer transparantie, open kaart, meer informatie voor de bezoekers. Het bordje bij de Rijk aangeklede dame zal worden aangepast.

Het voordeel van de twijfel Niet alleen de herkomst, ook de datering en de toeschrijving van de Rijk aangeklede dame aan de Limburgse houtsnijder Jan van Steffeswert leidden tot discussie. De toeschrijving is gebaseerd op de kennis van oud-conservator Peter te Poel van het Bonnefantenmuseum die geldt als dé kenner van diens werk. Op de TEFAF werd het beeld aangeboden zonder toeschrijving. De datering: ‘vroeg zeventiende-eeuws’. Het jaartal 1510 op de voet van het beeldje zou net als andere tekens later zijn aangebracht. De keuringscommissie van de TEFAF twijfelde aan die datering. Ze dachten, unaniem, dat het jonger was - eerder negentiende-eeuws. Ze gaven verkoper Blumka „het voordeel van de twijfel”, aldus Frits Scholten die in die commissie zat. De toeschrijving aan Van Steffeswert (circa 1460 – circa 1539) leidde tot verbazing. Voor het Bonnefanten werd elke twijfel weggenomen met de ontdekking van tekens aan de onderkant van de mantel in het beeld, waar de handtekening ‘IAN’ (Jan) in te lezen zou zijn. Het museum heeft geen koolstof-14-datering gedaan, een eenvoudige methode om de datering van een kunstwerk te bepalen. Huijts: „Het lijkt mij heel boeiend om dat te doen op termijn.”