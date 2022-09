Een opmerkelijk moment – een van de weinige – in het interview deze week in Op1 met premier Rutte was zijn vergelijking van Poetin met Hitler. „Als we toegeven aan bruut geweld, aan deze kolonisering van Oekraïne, dan weten we van Hitler dat het niet stopt bij één land”, aldus de historicus Rutte.

De vergelijking is niet nieuw. Diverse commentatoren hebben er eerder op gewezen dat Poetins annexatie van de Donbas doet denken aan de Anschluss, waarmee Hitler zich voor de Tweede Wereldoorlog Oostenrijk en Sudetenland toe-eigende. Als massamoordenaar begint Poetin nu ook in de sporen van Hitler (en Stalin en Mao) te treden. Ook al heeft hij zich nog niet bezondigd aan de industriële moord van de nazi’s, het talent ervoor lijkt in de kiem aanwezig. De Poolse premier Mateusz Morawiecki vindt Poetin zelfs gevaarlijker dan Hitler en Stalin omdat hij over gevaarlijker wapens beschikt.

De vergelijking van Poetin met Hitler werd al veel eerder gemaakt door Hillary Clinton, van 2009 tot 2013 onder Obama Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken. In 2014, toen Poetin de Krim bezette, vergeleek Hillary die actie met de annexaties van Hitler in de jaren dertig. Volgens Hillary bedreigde Poetin daarmee de vrede in Europa.

Het kwam haar op kritiek te staan van sommige Rusland-kenners, zoals Kathryn Stoner van Stanford University die de vergelijking „overdreven” vond, „omdat Poetin niet van plan lijkt zich over Oekraïne te verspreiden en dit gebied blijvend te bezetten”.

Ook in Nederland hadden (en hebben) we zo’n Rusland-kenner, genaamd Wierd Duk. Op de website van Raam op Rusland schreef hij in 2016 over Poetin in een lange beschouwing: „Hij is een autocraat – geen dictator en geen expansionist, zoals vaak wordt beweerd.”

Hij sloot af met de volgende vermanende analyse: „Indien het Westen uit is op een verbetering van de betrekkingen met Moskou zullen leidende politici, opiniemakers, zakenleiders en anderen moeten afstappen van het heersende frame waarin Vladimir Poetin de boeman is („Hij is Hitler” in de woorden van Hillary Clinton) en het Westen geen blaam treft. Zoals hier aangetoond hebben de Russen wel degelijk valide redenen om de intenties van de westerse elites te wantrouwen. Het zou goed zijn om die balk in het eigen oog te benoemen, alleen al om samen met Poetin het internationale terrorisme aan te kunnen pakken, zoals de Russische president in 2005 in Bayonne op de bouwput van ‘De Traan’ voorstelde. Bij een nieuwe, zinloze Koude Oorlog met Rusland in deze gevaarlijke tijden is niemand gebaat.”

Dat schreef deze Rusland-kenner dus twee jaar na de annexatie door Poetin van de Krim en het moorddadige neerhalen van de MH17 boven Oekraïne. Over dat neerhalen tweette Duk ook nog in 2016: „Hoe kan de Volkskrant nou zeggen dat Russen ‘naar alle waarschijnlijkheid’ MH17 hebben neergehaald? Dat kan echt niet zo’n uitspraak.”

Als Rusland-kenner mag Duk nog steeds regelmatig opdraven in de media. Zelfs hij durft Poetin nu van „crimineel” gedrag te betichten en, jawel, met Hitler te vergelijken op een toon alsof hij nooit iets anders heeft beweerd. Hij lijkt wel helemaal overgestapt op „het heersende frame waarin Vladimir Poetin de boeman is”. Wierd Duk zij aan zij met Hillary Clinton! Het is geen gezicht.