He Jiankui, maker van de Crispr-baby’s, is terug

Kan He Jiankui weer gewoon aan de slag als wetenschapper? De Chinese wetenschapper werd eind 2018 wereldwijd verguisd toen hij onthulde dat hij drie baby’s geboren had laten worden met veranderingen in hun dna. Met de genetische schaar crispr-cas had hij een wilde poging gedaan ze resistent te maken tegen hiv. Kort na die wereldschokkende bekendmaking op een congres in Hongkong werd hij in China opgepakt. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een fikse boete. Bij de universiteit kreeg hij oneervol ontslag.

Begin april kwam He weer op vrije voeten, maar niemand wist waar hij uithing. Totdat de krant South China Morning Post (SCMP) uit Hongkong begin deze maand een teken van leven van He oppikte: een boodschap op het Twitter-achtige Chinese social mediaplatform Weibo. Daarin schreef He dat hij naar Peking was verhuisd voor een nieuw project. „Ik ga verder met wetenschappelijk onderzoek en blijf het land dienen”, citeerde de SCMP hem.

De Chinese genenknutselaar blijkt zijn zinnen te hebben gezet op het ontwikkelen van een derde generatie DNA-synthesizer.

He beschrijft zijn plannen in een subsidie-aanvraag van miljoenen euro’s. In simpele woorden legt hij uit dat hij de DNA-synthesizer gaan gebruiken voor het opslaan van informatie: „In een stukje synthetisch dna ter grootte van een vingernagel kun je de volledige inhoud van alle boeken in de nationale bibliotheek opslaan.”

Het is lastig te bepalen wat He Jiankui precies voor ogen heeft. De SCMP vroeg hem om toelichting, maar hij ging daar verder niet op in. Het kwam hem niet uit om met de krant te praten.

De Amerikaanse journalist Antonio Regalado, die in 2018 als eerste lucht kreeg van de proeven van He Jiankui, heeft ook van de nieuwe plannen gehoord, maar kan niet beoordelen of ze serieus zijn.

„Dit lijkt niets te maken te hebben met Crispr-baby’s”, zegt Regalado. „Het betreft een heel andere technologie en de toepassing is – waarschijnlijk met opzet – totaal niet gerelateerd aan medicijnen, gezondheid of voortplanting.”

Maar Regalado sluit niet uit dat er in de toekomst wel een verband zou kunnen zijn: „Dat komt omdat het mogelijk kan zijn om een volledig genoom te synthetiseren, inclusief een menselijk genoom. Met zo’n technologie kunnen onderzoekers elk aspect van een mens ontwerpen en schrijven, niet alleen proberen om één gen te veranderen met Crispr.”

Vóór het schandaal met de Crispr-baby’s was He Jiankui een gerespecteerde en bekende ondernemer met diverse biotechnische bedrijven in China en werkte hij aan de prestigieuze universiteit SUSTech in Shenzen. Door zijn grensoverschrijdende Crispr-experimenten met mensen verloor hij alles: zijn baan, zijn reputatie en zijn vrijheid.

Was dat maar tijdelijk? Heeft He Jiankui nu weer carte blanche in de Chinese academische wereld? Eben Kirksey, een Amerikaanse antropoloog gespecialiseerd is in wetenschap en ethiek, acht dat niet onmogelijk: „Deze zaak is in veel opzichten vergelijkbaar met het controversiële experiment van Patrick Steptoe en Robert G. Edwards, dat resulteerde in de geboorte van ’s werelds eerste ‘reageerbuisbaby’ Louise Brown. Nu wordt ivf-technologie overal gebruikt in vruchtbaarheidsklinieken. Steptoe en Edwards zijn gevierd als pioniers.”

