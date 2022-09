Gemeenten moeten 21.200 statushouders huisvesten in eerste halfjaar van 2023

Het kabinet heeft gemeenten en provincies vrijdag gevraagd om 21.200 statushouders huisvesting te bieden voor het eind van de eerste helft van 2023. Dat is flink meer dan de 13.500 statushouders die gemeenten oorspronkelijk in de tweede helft van 2022 moesten huisvesten, en komt volgens ANP bovenop de 20.000 woningen die in het asielakkoord zijn afgesproken.

Het aantal is volgens de aankondiging van het kabinet gebaseerd op het aantal asielzoekers dat tussen juli dit jaar en maart volgend jaar een verblijfsvergunning krijgt, en op het aantal statushouders dat nog in de asielopvang verblijft. Die statushouders hebben recht op een woning, maar konden vanwege de krappe woningmarkt nog niet weg uit de opvangcentra. De verwachte instroom van asielzoekers en gebrekkige uitstroom van statushouders spelen volgens het kabinet ook mee.

Het kabinet verwacht dat het aantal van 21.200 een te hoge inschatting is, en kijkt in maart of dat klopt. Zo niet, dan moeten gemeenten hun achterstand in de tweede helft van 2023 alsnog inhalen. Gemiddeld komt de doelstelling van het kabinet uit op 62 statushouders per gemeente.

Achterstand

In de eerste helft van dit jaar lukte het gemeenten een deel van de achterstand in de huisvesting van asielzoekers weg te werken. De 1.833 woningen die toen nog gevonden moesten worden, zijn doorgeschoven en opgeteld bij het doel van 13.500 voor de tweede helft van dit jaar. De gemeenten liggen tot nu toe op schema: in juli en augustus zijn bijna vijfduizend woningen voor statushouders gevonden.

