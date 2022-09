EU-ministers akkoord over maatregelen om energie te besparen en winsten te herverdelen

Tijdens piekuren moet het energieverbruik van EU-lidstaten omlaag, er komt een plafond op inkomsten uit verschillende soorten energie en fossiele bedrijven moeten meer winstbelasting betalen. Dat zijn de maatregelen waarover de Europese energieministers vrijdag een akkoord bereikten om de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen op te vangen. De maatregelen worden naar verwachting vanaf begin oktober van kracht.

Het energieverbruik in de EU moet tijdens piekuren in de periode december tot en met maart verplicht met 5 procent omlaag. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze die besparing willen bereiken. Het omzetplafond voor energieleveranciers komt te liggen op 180 euro per megawattuur en gaat gelden voor zogeheten „inframarginale” energievarianten; waarbij de inkomsten uit verkoop wel meestijgen met de energieprijzen, maar de kosten om deze op te wekken niet. Voorbeelden daarvan zijn wind- en kernenergie en bruinkool. Fossiele bedrijven die hun winst met meer dan 20 procent zagen groeien ten opzichte van de afgelopen drie jaar, moeten daarnaast een „solidariteitsbijdrage” leveren. Hoe hoog die bijdrage precies wordt, is niet duidelijk. De opbrengsten gaan naar huishoudens en bedrijven die juist last hebben van de prijsstijgingen.

EU-ministers zeiden na de bijeenkomst dat dit pas het begin is van het nemen van verdere maatregelen tegen de gevolgen van de hoge energieprijzen. Euronews citeert de Franse minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher: „We zullen nog veel sneller en verder moeten gaan, en met meer voorstellen moeten komen.” Een EU-breed prijsplafond voor energie ligt al op tafel.

Lees ook De EU wil hard ingrijpen op de energiemarkt: prijsplafond ligt op tafel