Eerste berichten over dodental door orkaan Ian in Florida

De eerste berichten over het dodental in de Amerikaanse staat Florida als gevolg van Orkaan Ian komen vrijdagochtend binnen. Om hoeveel doden het precies gaat, is niet duidelijk. Nieuwszender CNN spreekt van minstens negentien doden. Volgens ABC News heeft de orkaan in ieder geval negen mensen het leven gekost. NBC News zegt dat er twaalf dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Amerikaanse autoriteiten hebben vrijdagochtend nog geen exacte aantallen bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag al in een verklaring te vrezen voor „een aanzienlijk aantal” dodelijke slachtoffers als gevolg van orkaan Ian, die mogelijk een van de zwaarste orkanen ooit is in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Die avond was er één melding van een slachtoffer, een 72-jarige man. Volgens PowerOutage.us hebben ruim 2 miljoen mensen als gevolg van de storm geen stroom. Miljoenen mensen zijn eerder deze week al geëvacueerd.

Ian raasde eerder deze week over buurland Cuba, waarna de orkaan woensdag de kust van Florida bereikte. In sommige kustplaatsen zijn toen stormvloeden van 3,6 meter hoog gemeten. Ian veroorzaakte enorme schade en zwakte vervolgens weer af. Volgens CNN is de orkaan weer terug op sterkte. In verschillende delen van Florida gelden noodwaarschuwingen voor Ian. De schade is volgens gouverneur van Florida Ron DeSantis „onbeschrijfelijk”. Inmiddels is Ian onderweg naar South Carolina.