Op 2 januari 2009 schrapte nrc.next de tv-gegevens en de sudoku uit de krant, in de veronderstelling dat de relatief jeugdige nextlezer weinig boodschap had aan het krakend oude medium televisie en niet bijzonder puzzellustig was. Vergissen is menselijk: na driehonderd klachten haalde NRC bakzeil: „nrc.next is geen krant van ‘u vraagt, wij draaien’. Maar de krant wil wel terdege rekening houden met wat lezers beweegt.” Uiteindelijk duurde het zenderoverzichtloze tijdperk zes dagen.

Toen NRC drie weken geleden de zaterdagkrant opnieuw indeelde en vormgaf, werd besloten om bij wijze van experiment de televisiegegevens niet langer af te drukken. De gedachte was, zo verwoordde chef Media Karel Smouter het, dat de lezers van NRC meer behoefte hadden aan concrete tips over interessante tv-programma’s, series, podcasts en culturele evenementen dan aan ellenlange ‘ladders’. De onderliggende argumenten verschilden niet veel van die van dertien jaar geleden: het belang van lineaire televisie neemt af, de gegevens zijn online goed te vinden, het produceren van de pagina’s kost tijd (zo’n drie uur per dag) die ook aan journalistiek inhoudelijker zaken kan worden besteed. Bovendien blijkt dat de NRC-lezer de betreffende pagina’s online hoogst zelden leest – en de hoofdredactie wil ‘digitaal’ leidend laten zijn. Rond 1 oktober zou worden besloten of de overzichten terugkeerden, of ook door de week verdwijnen.

Het bleef niet onopgemerkt. In de eerste week kwamen 47 klachten binnen van lezers die wel degelijk hechtten aan het programmaoverzicht. De brief van J.J. van Herwijnen belandde in de rubriek hiernaast, ‘De lezer schrijft… De krant antwoordt’. Hij verbond zijn protest tegen het schrappen van het tv-overzicht met ongenoegen over „vele pagina’s lange artikelen die in een opinieweekblad horen, de maandelijkse glossy bijlage (gaat ongelezen bij oud papier), de paginagrote foto’s enz.”

Van Herwijnen raakte een snaar. In zijn kielzog draaiden tientallen lezers een kleine revolutie af, zich aansluitend bij zijn bezwaar, hem prijzend en in één geval zelfs met het verzoek om een kopie van een brief door te sturen naar het huisadres van Van Herwijnen. Inmiddels zitten er zo’n honderd brieven in de mailbox van de ombudsman. Eén briefschrijver steunt het schrappen van de programmagegevens. Veel mensen maken er melding van zeer lang abonnee te zijn, een enkeling vertelde juist relatief nieuw te zijn. Een aantal dreigde expliciet met opzeggen. Een handvol lezers leek gehecht aan het op hoog volume ventileren van het eigen ongenoegen, maar de toon van de meeste reacties kwam op mij over als ernstig en bezorgd.

De groep klagers is kleiner dan die bij de lezersopstand van 2009, wellicht omdat de puzzels nu buiten schot bleven – een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde sudoku. Maar gevoegd bij de 47 eerdere klachten en de reacties die verder binnenkwamen via (hoofd)redactie en klantenservice, vormen de zich roerende lezers een flinke groep. Hoeveel zwijgende abonnees het ongenoegen van de briefschrijvers delen, is lastig te zeggen. Zeker is dat de Nederlandse tv-kijkers met véél zijn: tussen de 4 en 5 miljoen op zaterdag- of zondagavond.

Om de zaak in historisch perspectief te plaatsen heb ik gekeken hoeveel ‘service’ NRC de lezers in de loop der jaren heeft geboden. Op 23 september 1972 waren er enkele hoekjes van NRC Handelsblad gereserveerd voor informatie waarbij de redactie slechts als doorgeefluik fungeerde: tv- en radiogegevens van twee respectievelijk drie zenders, een halve pagina beurskoersen, wat puzzels, een kleine bioscoopladder en een (tweemaal zo lang) overzicht van kerkdiensten, een lijst afgestudeerden uit Leiden en Wageningen.

In de jaren negentig bevatte de zaterdag-NRC drie broad-sheetpagina’s met beurskoersen en nog eens drie met media, het weer en puzzels. Naar mate dat soort informatie online beschikbaar kwam, verdween die uit de krant. NRC publiceert nu nog een (tabloid-)pagina beurskoersen op zaterdag, een halve pagina met het weer en de sudoku en twee pagina’s ‘De gids’ met de genoemde mediatips en een puzzel.

Met die aanbevelingen wil NRC de lezers compenseren voor het verdwenen totaaloverzicht van tv-programma’s, maar die compensatie vind ik aan de schrale kant. Immers, ook toen de krant nog een overzicht produceerde, werden er zes programma’s uitgelicht, twaalf in totaal. Daarvan is nu de helft over, waardoor de selectie (vorige week twee speelfilms, twee documentaires, een informatief programma en de registratie van een cabaretvoorstelling) een zekere willekeur aankleeft. De podcastrubriek wil recht doen aan de toenemende belangstelling voor audiojournalistiek, wat terecht is – maar die rubriek bestond al een tijdje. Blijven over de blokjes met drie tips voor series op de streamingdiensten en vier aanbevelingen uit het Nederlandse cultuuraanbod.

Al met al is er meer verdwenen dan er is teruggekomen, op een moment dat de zaterdagkrant niet de indruk wekt aan papiertekort te lijden. Bovendien schrijven verschillende lezers dat het een liberale krant niet past om zo radicaal te selecteren en dat zij liever zelf hun keuze uit het aanbod maken.

Voor dat argument ben ik persoonlijk nogal gevoelig. De afgelopen vijf jaar werkte ik als tv-recensent voor NRC en in die periode ontdekte ik hoe veel dat medium te bieden heeft, juist door de volle breedte van het lineaire aanbod in ogenschouw te nemen. De tv biedt een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met werelden waarvan je niet wist dat ze je aangingen, om buiten de eigen bubbel te stappen. Juist in de overvloed aan programma’s zit de waarde. Dat zou ik leidend maken in de vraag hoe de NRC-lezer het best bediend kan worden. De hoofdredactie wil het experiment dezer dagen evalueren. Wat mij betreft blijft het zenderoverzicht in de krant.

Arjen Fortuin

Reacties ombudsman@nrc.nl | Spreekuur elke maandag op nrc.nl/ombudsman

DE LEZER SCHRIJFT… Vermijd het woord ‘Bijlmerramp’

Als bewoners van de Bijlmer storen wij ons enorm aan de term ‘Bijlmerramp’. Normaal gesproken krijgen rampen de naam van het vluchtnummer (denk aan de MH17) of de datum (9/11). In het geval van de Bijlmer is er gekozen voor de Bijlmerramp. De Bijlmer komt al sinds mensenheugenis negatief in het nieuws, als het maar even kan. Wanneer er positief nieuws is blijft het vaak oorverdovend stil…. Wij Bijlmerbewoners zijn dit zat. Vandaar dat wij al sinds jaren pleiten voor de term Bijlmer Vliegramp. Helaas blijft de andere naam zeer hardnekkig overeind, vooral in de media.

DE KRANT ANTWOORDT…

De ramp die zich op 4 oktober 1992 voltrok toen een Boeing 747 neerstortte op een Amsterdamse wijk is niet de enige luchtvaartcatastrofe die bondig wordt aangeduid met een verwijzing naar de locatie, zegt adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen. „Zo wordt er met regelmaat gerept over de Faro-ramp (1992) en de Lockerbie-aanslag (1988). De Bijlmerramp is een term die niet afwijkt van hoe andere luchtvaartrampen worden aangeduid. Het is dus geen benoeming die vermeden hoeft te worden. De Bijlmer vliegramp is wel preciezer. En de Amsterdamse vliegramp weer inclusiever; de Bijlmer is in alle opzichten onderdeel van de hoofdstad.”

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven