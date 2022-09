Draagvlak monarchie verder onder druk

Het draagvlak voor de monarchie komt verder onder druk te staan. Nog slechts een kleine meerderheid van de Nederlanders steunt deze regeringsvorm.

Dat blijkt uit een peiling in opdracht van de pro-republikeinse vereniging Republiek, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos. Dat voert ook de jaarlijkse peiling op Koningsdag uit. De vraag die Ipsos stelde was dezelfde: wat is volgens u het beste: dat Nederland een monarchie blijft of dat het een republiek wordt met een gekozen president als staatshoofd?

In april vond 58 procent nog dat Nederland een monarchie moet blijven – dat is nu gedaald naar 51 procent. In het inhuldigingsjaar van koning Willem-Alexander in 2013 was de steun voor de monarchie nog 74 procent. Het aandeel ondervraagden dat het goed vindt dat het oudste kind van de koning automatisch troonopvolger vindt, is ook gedaald: van 51 procent in april naar 47 procent nu. De steun voor een republiek als staatsvorm is licht gestegen: van 24 procent in april naar 26 procent.

Uit de peiling, een representatieve steekproef gehouden in de dagen na Prinsjesdag, blijkt dat net als bij eerdere peilingen de steun voor de monarchie het hoogst is onder 55-plussers. Bijna 27 procent van de 18- tot 34-jarigen en bijna 32 procent van de 35- tot 54 jarigen vindt dat Nederland een republiek zou moeten worden. Floris Müller, voorzitter van Republiek, noemt dat opvallend: „Er wordt altijd gezegd dat jongeren republikeinser zouden zijn. Jongeren blijken de groep tot 54 jaar te zijn.”

Presidentschap

Dat de steun voor een republiek al enkele jaren rond de 25 procent zit, wijt Müller aan het feit dat weinig Nederlanders een beeld bij deze staatsvorm hebben. „Men denkt snel aan [de Amerikaanse president] Trump, niet aan Ierland of Duitsland. Wij hebben hier een traditie van een parlementaire democratie, dat zal niet snel veranderen.”

In de Koningsdagpeiling wordt gevraagd naar een voorkeur voor een meer ceremonieel koningschap. Republiek liet Ipsos vragen welke presidentsvorm de ondervraagden zouden willen hebben als Nederland een republiek zou zijn. Daarop zei 32 procent geen mening te hebben, ruim 30 procent zei een ceremonieel presidentschap zoals in Duitsland of Ierland te prefereren boven een republiek zonder staatshoofd (zoals Zwitserland) of een met een president met politieke macht (zoals Frankrijk).

Naar het vertrouwen in koning Willem-Alexander en de tevredenheid over zijn functioneren, vaste elementen in de Koningsdagpeiling, werd ditmaal niet gevraagd.