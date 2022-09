DNB geeft Rabobank uitstel voor aanpak van witwassen

Rabobank krijgt langer de tijd om haar antiwitwasbeleid op orde te krijgen. De Nederlandsche Bank (DNB) stemt in met een verzoek van de bank om uitstel, meldt vertrekkend topman Wiebe Draijer in een afscheidsinterview met NRC. Rabobank krijgt nu tot eind 2024 de tijd om de achterstanden in klantendossiers weg te werken. Eerder was bepaald dat de bank de achterstand voor eind 2023 weggewerkt moest hebben.

Lees hier het afscheidsinterview zelf:Afzwaaiend Rabo-topman: ‘Als het je om dankbaarheid te doen is, moet je geen bankier worden’

Net als ABN Amro en ING worstelde Rabobank afgelopen jaren met een achterstand in het melden van mogelijke witwastransacties. Daarnaast heeft de bank klantdossiers niet op orde: van een deel van de klanten ontbraken belangrijke gegevens. Ook werden bepaalde klanten onterecht als een laagrisico gezien terwijl ze op basis van hun financiële activiteiten juist in een hogere risicoklasse behoorden. NRC ontdekte eerder dit jaar dat de bank al sinds 2014 op de hoogte is van deze problemen, maar er pas vanaf 2019 over naar buiten trad.

DNB gaf de bank eind 2021 een dwingende aanwijzing om alle achterstanden in de ruim 8 miljoen klantendossiers op orde te brengen. Vanwege de Europese sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne vroeg de bank echter uitstel bij de toezichthouder. Het op orde brengen van de dossiers zou te veel tijd kosten, naast het bevriezen van personen en entiteiten op de sanctielijst en het in de gaten houden van verdachte transacties.

DNB is eind 2021 ook een straftraject begonnen tegen Rabobank vanwege haar falende witwasbeleid. In het interview stelt Draijer nog niet te weten waar dat onderzoek toe zal leiden. Ook op de vraag of het Openbaar Ministerie inmiddels meekijkt met DNB blijft hij het antwoord schuldig: „Ik weet het echt niet.”

Draijer zegt niet bang te zijn voor een eventueel strafonderzoek naar zijn persoon door het OM – net als bij voormalig ABN Amro-topman Gerrit Zalm – nadat hij al is vertrokken. Draijer zwaait deze vrijdag af bij Rabobank. „Ik heb echt iedere dag – en heel bewust – geprobeerd om datgene te doen wat op mijn pad lag. En het ten goede te keren. En daar heb ik het mee te doen. Ik heb er goed vertrouwen in dat dat de basis vormt waarop je afgerekend wordt.”