Japan nam dinsdag afscheid van de in juli vermoorde oud-premier Shinzo Abe, wiens urn hier omhoog wordt gehouden in de Nippon Budokan-arena in Tokio. Abe kreeg een staatsbegrafenis, wat in het land ongebruikelijk is voor een politicus. Demonstranten die de staatsbegrafenis te veel eer en te duur vonden, gingen daarom de straat op. De begrafenis kostte ongeveer 12 miljoen euro.

Foto Takashi Aoyama / AFP