Denken is lijden

Wanneer je piekert doe je niets anders dan je hersenen gebruiken, leert de oorsprong van het woord ons: het Indonesische pikir, afgeleid van het Arabische fikr, met in allebei gevallen ‘denken’ als betekenis. Maar waarom worden mensen, als ze alleen maar hun gedachten activeren, dan zo diep ongelukkig van het piekeren?

Want dat ís erg. Het lijkt wel of peinzen, dubben, kniezen of tobben de samenleving aan het lamleggen is. Als het niet jonge meisjes zijn — zie het recente, grote onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren tussen de elf en zestien jaar — dan zijn het huishoudens die niet weten hoe ze de energierekening moeten betalen. Alsof dat niet genoeg is, is Feyenoord-keeper Justin Bijlow niet geselecteerd voor het Nederlands elftal. Waarom toch niet, hoe moet het nou met de penalty’s? Zelfs Poetin piekert – het is ‘onrustig in de buik van Rusland’, aldus De Telegraaf — en daar gaan wij dan weer over piekeren.

Vreemdelingen

In de politiek piekert men zich suf. En: hoe rechtser hoe meer kopzorgen. Neem Thierry Baudet die in het openbaar tobt: „Onder Rutte komen er elk jaar honderdduizenden vreemdelingen naar Nederland. Een aanslag op onze welvaart, onze cultuur en onze woningmarkt.”

Het gekke is, vroeger had dat piekeren ook wel iets positiefs. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal kon je van iemand die ‘bepaalde theorieën had’ zeggen ‘hij zat altijd zwaar te pikiren’. En wat kan er nou mis zijn met zekere intense gedachten hebben over de dingen?

Hangt ervan af. Aartspiekeraar Hamlet gebruikt het denken om vorm te geven aan het probleem – hij overdenkt de vadermoord en het moederverraad om verder te komen met zijn dilemma (‘to be or not to be’). Hij geeft vorm aan de mentale chaos in zijn hoofd door poëtische woorden en zinsconstructie, dankzij Shakespeare, en dát stelt hem uiteindelijk ertoe in staat te handelen.

Dionysische mens

Maar de gevolgen hiervan zijn desastreus. Het probleem met Hamlet is niet dat hij zoveel denkt, maar dat hij zo goed denkt. Nietzsche ziet namelijk in Hamlet de Dionysische mens. Beiden kampen met een staat van lethargie ingegeven door inzicht, en „kennis vernietigt daadkracht”. Zie hier de grote nachtmerrie van de piekeraar: door zijn ‘goede denken’ heeft die allang door hoe het echt zit. Maar volgens Nietzsche weet zo iemand héél goed dat handelen absurd of vernederend of allebei zal zijn.

Wie piekert doet het goed – die leeft bewust, ‘bedenkt’ zijn leven. Maar de prijs is hoog. Weldra sta je centre stage in je eigen tragedie.