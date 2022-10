Vrouwen doen het goed in de Europese politiek. Eerst Marine Le Pen: 42 procent van de Franse kiezers stemde in april voor haar Rassemblement National. In september werd Liz Truss premier van het Verenigd Koninkrijk. En Italië krijgt nu voor het eerste een vrouwelijke premier, Giorgia Meloni. Alle drie zijn rechts, Meloni en Le Pen zelfs extreem-rechts. De oorsprong van hun partijen – niet die van Truss, uiteraard –, net als van de succesvolle Zweden Democraten, ligt in de onwelriekende zomp van voormalige SS-mannen, fascisten en collaborateurs met het nazisme.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Tot niet zo lang geleden bepaalde die zomp het gezicht van extreem-rechts in Europa: mannen in groezelige regenjassen die met weemoed terugkeken naar de goede oude tijden van orde en stampende laarzen. Dat is nu anders. Niet alleen spelen vrouwen een grotere rol in ultrarechtse politiek, maar ook jongemannen in fraaie blauwe maatpakken. Denk aan Heinz-Christian Strache, Éric Zemmour, Jimmie Akesson, en natuurlijk onze eigen Thierry Baudet. Rechts zit nu dichter bij de mainstream. Ouderwetse conservatieve partijen zijn nog niet overgenomen door extremisten, wat wel is gebeurd met de Amerikaanse Republikeinen, maar zij laten zich uit angst voor stemverlies vaak meesleuren naar rechts.

Dit betekent nog niet dat bruinhemden weer brallend door de straten zullen marcheren. Geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde manier. Meloni is geen Mussollini, en Baudet is zelfs geen Mussert. Bovendien is extreem-rechts niet overal hetzelfde. Dat was het fascisme in de jaren dertig trouwens ook niet. Ieder land heeft zijn eigen geschiedenis, en zijn eigen soort volksmenners.

Verongelijkt ongehoord, achtergebleven

Maar er zijn wel overeenkomsten tussen de verschillende vormen van rancuneleer in Europa en de Verenigde Staten. Rechts-populisme heeft grote aantrekkingskracht op bevolkingsgroepen die zich verongelijkt voelen, ongehoord, achtergebleven, op neer gekeken. In veel landen geldt: hoe dieper in de provincie, hoe zuurder de rancune. In de VS speelt ras vanouds een belangrijke rol. Witte mensen in rurale streken kunnen de opkomst van zwarten moeilijk verkroppen. En overal ontladen onlustgevoelens zich snel op immigranten, vooral op moslims.

Misnoegen komt ook veel voor onder mensen die zich gekrenkt voelen door een gebrek aan aandacht of succes: gesjeesde intellectuelen, mislukte schrijvers, derderangs academici, of jongemannen uit de betere milieus die niet zomaar meer in goede banen worden geschoven. Vandaar de opkomst, hier en daar, van het corpsballen-rechts – zie het Amsterdams studentencorps; en vandaar ook die fetisj voor mooie maatpakken.

Dat extreem-rechtse partijen het nu goed lijken te doen wordt dikwijls geweten aan het falen van de liberale democratie. Vooral links wordt verweten dat het geen ‘goed verhaal’ meer heeft, waardoor rechts-populisme in een vacuüm kon springen. Dit verwijt is niet helemaal terecht. De sociaal-democratische partijen in Europa – en ook in de VS – hebben wel een verhaal. Ze zijn voor internationale samenwerking, internationale handel, de EU, een soepele immigratiepolitiek, en nog zo meer. Het probleem is dat ze zich hierdoor nauwelijks onderscheiden van de behoudende partijen. Er was weinig verschil tussen Bill Clinton en de oude Bush, of Blair en Cameron, of Merkel en Schröder, of Rutte en Asscher. Paars was de kleur van de late 20ste en vroege 21ste eeuw. Paars leent zich uitstekend voor technocratische politiek, het beleid van managers. Italië onder Mario Draghi was een heuse technocratie. De rancuneleer van rechtse populisten – Donald Trump voorop – richt zich daarom niet alleen tegen alles wat links is, maar ook tegen gematigd rechts.

Lees ook deze column: Vergeten conservatieven dat ze een buffer zijn tegen extremisme?

Voor globalisering, en voor de minderbedeelden?

De door extreem-rechts gehate ‘elites’ zijn overal min of meer paars gekleurd. Maar er is een reden waarom progressieven nog meer weerzin wekken dan het meer behoudende establishment: hypocrisie. Daar hebben mensen een enorme hekel aan, al – het is al vaker opgemerkt – kan een open maatschappij zonder hypocrisie niet bestaan. Absolute zuiverheid is de vijand van een liberale democratie, net zo goed als altijd precies zeggen wat je denkt niet strookt met goede manieren.

Maar er is een specifiek linkse hypocrisie die veel mensen om begrijpelijke redenen in het verkeerde keelgat schiet. Gematigd linkse partijen – Labour, de PvdA, de Democrats, de SPD – zeggen op te komen voor de minderbedeelden, maar vinden hun aanhang voornamelijk in de grote steden onder mensen met een betrekkelijk hoge opleiding. En globalisering, internationale instellingen en immigratie zijn in het belang van deze bevoorrechte klasse, mensen die reizen voor hun werk, meerdere talen spreken, en een culturele verscheidenheid waarderen.

Gevoelens van wraak zijn een wankele basis voor succesvol bestuur

Hier is op zichzelf niets tegen. Door de globalisering is de algemene welvaart gestegen. Nauwe internationale samenwerking, in Europees of wereldverband, is te verkiezen boven nationalisme en dichte grenzen. Het opnemen van asielzoekers is humaan, en immigranten verrijken onze cultuur en brengen nieuwe bedrijvigheid.

Maar niet iedereen heeft baat bij de paarse liberale orde. In Italië zit de middenstand vooral in de knel. In de VS hebben voormalige fabrieksarbeiders in het Midden-Westen het moeilijk. In Frankrijk, en ook Nederland, voelt de provincie zich achtergesteld.

Lees ook dit opiniestuk: Twintig jaar na Fortuyn: hoe radicaal-rechts ten onrechte groot gemaakt werd

Links moralisme

In reactie hierop is behoudend rechts snel geneigd om zich op te stellen als een boze vader, een beetje zoals de Duitsers tegenover de Grieken, toen die verpauperden (niet in het minst door een hardvochtige politiek van de EU): niet zeuren, aanpakken!

Links reageert eerder moralistisch. Mensen die klagen over te veel immigranten zijn racisten. Lieden die de EU afkeuren zijn chauvinistisch of xenofoob. Maar omdat de paarse progressieven nog steeds pretenderen op te komen voor de minst bevoorrechte klassen, klinken deze verwijten schijnheilig. Niet alleen profiteren progressieve stedelijke elites van de liberale internationale orde, ze willen ook moreel van de hoge toren blazen.

Mede daarom stemmen steeds meer mensen op Le Pen of Meloni, of in het Verenigd Koninkrijk voor Brexit. Als die elites zo warmlopen voor de EU, nu, dan stemmen wij voor Brexit. Als de elites emmeren over corona of het klimaat, wel, dan zeggen wij dat het onzin is, of zelfs een complot gesmeed door Bill Gates.

Dat is de wraak van de verongelijkte mens. Begrijpelijk, maar het stemt niet hoopvol. Wraakgevoelens vormen een wankele basis voor succesvol politiek bestuur. Trump heeft laten zien hoe het niet moet. We moeten maar hopen dat Georgia Meloni en haar geestverwanten het beter doen. Dat kan alleen als zij hun rancune weten te beteugelen. De vraag is wat er dan nog van hen overblijft.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven