De oorlog veranderde het mensbeeld van James W. Baldwin (1924-2022)

James W. Baldwin kon goed leren. Als zwarte jongen uit het nietige Wagram in North Carolina kwam hij daarom in aanmerking voor een beurs om te studeren aan de universiteit. Maar Baldwin wilde Anne McLaughlin, zijn liefje van high school, niet achterlaten. Dus werd het de lerarenopleiding.

De grote geschiedenis gaf zijn leven een totaal andere wending. In december 1941 raakten de VS definitief betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Baldwin moest alsnog afscheid nemen van zijn Anne.

Met het 784th Tank Battalion oefende hij langer dan dat hij vocht. Maar toen de lange jongeling in de laatste maanden van de oorlog alsnog werd ingezet, ging het er wel meteen hard aan toe. Het geratel en gebulder van wapens leek maar niet op te houden. Dood en verderf overal om hem heen.

Op 26 maart 1945 zag Baldwin tijdens een gevecht een tank in vlammen opgaan. Hij wist dat zijn maat en zielsverwant Albert Marshall de chauffeur was

Het ging bijvoorbeeld om de gevechten om op 1 maart 1945 Venlo te bevrijden, de stad die bijna een half jaar langer op de definitieve verdrijving van de bezetter had moeten wachten dan het overgrote deel van Zuid-Nederland. Daarna trokken Baldwin en zijn eenheid ook Duitsland binnen.

Hij overleefde, maar het had anders kunnen aflopen. Op 26 maart 1945 zag Baldwin tijdens een gevecht een tank in vlammen opgaan. Hij wist dat zijn maat en zielsverwant Albert Marshall de chauffeur was. Er was geen redden aan.

De meeste Afro-Amerikanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa werden ingezet, kregen geen taken in de frontlinie. Segregatie bestond ook in het leger. Zwarte militairen deden de bevoorrading. Of groeven, zoals in Margraten, de laatste rustplaatsen voor gesneuvelde soldaten. Baldwin vormde een van de uitzonderingen op de regel. Hij vocht met zijn tankbataljon wel degelijk mee in de voorste gelederen.

Tot in de hoogste gelederen hadden sommigen hun twijfels over de inzet van Afro-Amerikanen. „Een gekleurde kan niet snel genoeg denken”, vond George Patton, niet de meest fijnzinnige generaal in de Amerikaanse legertop.

Ook voor en op het slagveld heersten vooroordelen. Volgens een deel van de blanke soldaten hadden hun Afro-Amerikaanse collega’s staarten. Ze hadden het geregeld geringschattend over ‘nigger’ of ‘boy’. Af en toe leidde dat tot onderlinge knokpartijen. Dat kon ook gebeuren als een Afro-Amerikaan zich inliet met vrouwen in bevrijd gebied. Blanke soldaten vonden dat de liefjes hun exclusieve voorrecht waren.

Barbara, Brenda en Bonita

De hoop op meer gelijkheid aan het thuisfront na terugkeer uit Europa bleek eveneens vergeefs. De discriminatie bleef hardnekkig. Maar in stilte was misschien al wel het zaadje geplant voor latere verandering, hoe langzaam en moeizaam die ook tot stand kwam.

Als veteraan kon Baldwin met steun van de overheid naar de universiteit. Hij haalde er in de eerste helft van de jaren vijftig een bachelor in psychologie en een master in sociaal werk. Tijdens zijn studie was Baldwin getrouwd met zijn jeugdvriendin Anne. De oorlog had hen drie jaar lang wreed uit elkaar gerukt, nu wilden ze voor altijd bij elkaar blijven. Het echtpaar kreeg drie dochters: Barbara, Brenda en Bonita. Later volgden kleinkinderen en achterkleinkinderen.

James W. Baldwin deelde zijn voor- en achternaam met James Baldwin (1924-1987), schrijver en een zeer uitgesproken stem in de strijd voor burgerrechten. Ook de oorlogsveteraan uit Wagram, North Carolina, mengde zich in dat maatschappelijke gevecht, zij het minder op de voorgrond. Na de universiteit ging hij gedetineerden begeleiden en was hij actief bij de reclassering. Ook toen al waren Afro-Amerikanen oververtegenwoordigd in de Amerikaanse gevangenissen. Walter Washington, later de eerste zwarte burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad, haalde Baldwin in 1970 binnen als hoofd van het bureau mensenrechten van Washington D.C. In die baan spande hij zich onder meer in voor gelijkere kansen voor Afro-Amerikanen op de arbeids- en woningmarkt. Zeer actief in nationale en internationale koepelorganisaties wisselde hij volop ervaringen met soortgelijke functionarissen elders.

Baldwin in 1945 Foto privécollectie

Dezelfde Washington die hem naar de hoofdstad haalde, spoorde Baldwin aan te promoveren. Hij deed onderzoek op het gebied van filosofie en openbaar bestuur, en mocht zich vanaf 1976 dr. James W. Baldwin noemen. Na zijn pensionering richtte Baldwin een bureautje op dat mensen begeleidde tijdens de behandeling van klachten op het gebied van discriminatie. Daarnaast werd hij actiever op kerkelijk gebied. In een bijbelstudiegroepje hielp Baldwin veteranen bij het verwerken van hun ervaringen.

Tijdens dat werk speelde zijn eigen oorlogsverleden op. Het beeld van het sneuvelen van Albert Marshall liet hem maar niet los. Alleen de naam van zijn legervriend kreeg hem decennia later nog aan het huilen. In 2015 stelden dokters vast dat Baldwin leed aan PTSS. Een behandeling hielp om de pijn bij de inmiddels hoogbejaarde oud-militair te verzachten.

Wat bleef was een somber mensbeeld. „De menselijke ziel is te slecht om snel te veranderen”, zei hij in 2015 in een interview met NRC. „Ik zeg dat niet omdat ik bitter ben, ik ben een realist geworden. Als de oorlog iets in mij veranderd heeft, dan is het een diep besef dat je van de mens weinig goeds hoeft te verwachten.”

Sebastiaan Vonk van de organisatie Black Liberators stelde voor om Baldwin bij de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019 nog eens naar Venlo te halen. „Maar de gemeente hield de boot af. Ze hadden al een bevrijder.”

Baldwin overleed op 1 augustus. Zijn laatste rustplaats is Arlington National Cemetery, waar behalve John F., Jackie, Robert en Ted Kennedy ook vele duizenden Amerikaanse oorlogsveteranen een graf kregen.