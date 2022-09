De mens schept een geologisch tijdperk

Het is niet zomaar een stuk veen dat ligt opgeslagen hier, in een koelruimte op de campus van de Adam-Mickiewicz-Universiteit, aan de noordrand van de Poolse stad Poznan. Biogeochemicus Barbara Fialkiewicz-Koziel trekt aan de deurhendel. De koelruimte gaat open. Ze gaat op zoek naar het veen, dat ze twee jaar geleden in een natuurpark op de Pools-Tsjechische grens uit de grond heeft gestoken. „Waar ligt het nou”, moppert ze. „Iemand heeft hier lopen rommelen.”

Dit stuk veen – geologen spreken van een ‘kern’ – krijgt binnenkort wellicht eeuwigheidswaarde. Want binnen een paar maanden kiest een speciale werkgroep het stukje aarde dat het meest representatief is voor een nieuw te benoemen geologisch tijdvak: het Antropoceen, het tijdperk van de mens. Bij het vaststellen van zo’n nieuw tijdperk hoort een zogeheten golden spike, een gouden standaard met kenmerken waaraan de start van zo’n nieuw tijdperk is af te lezen. Ook elf andere kernen, opgeslagen in even zoveel labs, dingen mee om uitverkozen te worden tot golden spike. De een is afkomstig uit een grot, de ander uit een rif, een meer of een ijskap.

Niet iedereen is het ermee eens om het Antropoceen uit te roepen tot nieuw geologisch tijdperk. „Ik ben kritischer dan ooit”, laat bijvoorbeeld Erle Ellis via e-mail weten. Hij is hoogleraar geografie en milieusystemen aan de University of Maryland, en heeft zich de laatste jaren in de wetenschappelijke literatuur er steeds harder tegen uitgesproken. De discussie is zover opgelopen, zegt geoloog Kim Cohen van de Universiteit Utrecht, dat het „ons vakgebied in een identiteitscrisis heeft gestort.”

Steeds verder gepolariseerd

In de koelruimte in Poznan zucht ook Fialkiewicz-Koziel. Zelf is ze voorstander van de benoeming. „Maar de discussie is steeds verder gepolariseerd.” Een paar tellen later: „Ah, hier is het”, zegt ze als ze de veenkern heeft gevonden. Hij is ruim 50 centimeter lang, zit ingepakt in aluminiumfolie met daaromheen ook nog vershoudfolie. Hij ligt in een beschermende houten kist. „Ik kan hem helaas niet uitpakken. Hij mag absoluut niet beschadigen”, zegt ze. Want stel dat hij straks wordt verkozen tot de representatieve kern voor het Antropoceen. Dan moet hij voor altijd in een perfecte staat blijven. „Dit is zo spannend.”

De term Antropoceen wordt voor het eerst genoemd door Nobelprijswinnaar Paul Crutzen en bioloog Eugene Stoermer. In een artikel in de Global Change Newsletter (2000) beschrijven ze de centrale rol die de mens inmiddels heeft in geologie en ecologie. En daarom lijkt het hen „meer dan passend die rol te benadrukken, en stellen we voor de term ‘anthropocene’ te gebruiken voor het huidige tijdvak”.

Die oproep valt samen met de opkomst van een nieuwe wetenschappelijke discipline, earth system science, die wereldomvattende biologische, chemische en natuurkundige processen integreert met menselijke activiteiten. Die earth system scienceheeft dan duidelijk gemaakt dat de invloed van de mens inmiddels enorm is. Op de afvoer van water en sediment in rivieren. Op de ozonlaag. Op het uitsterven van soorten. Op het klimaat. In de huidige tijd steekt de mens de traditionele geologische krachten – verwering, vulkaanuitbarstingen, platentektoniek – naar de kroon.

Dramatische versnelling

Na een langzame start gaat de term vanaf 2010 steeds meer rondzingen, schrijft Yadvinder Malhi, hoogleraar ecosysteemwetenschap aan de Universiteit van Oxford, in een reconstructie in Annual Review of Environment and Resources (2017). Eerst onder aardwetenschappers, klimatologen, ecologen en milieukundigen. Daarna onder archeologen, historici, sociologen, filosofen. En vervolgens ook buiten de wetenschap, onder schrijvers, activisten, kunstenaars. En opvallend is: iedereen heeft een eigen betekenis bij de term. Malhi: „De stemming strekt van alarm en urgentie via weemoedige nostalgie of pragmatisch management, tot het optimistisch grijpen van kansen.” Maar steeds is er ook dat gemeenschappelijke thema: de dominante invloed van de mens op het functioneren van de aarde.

Met dat in het achterhoofd, wordt in 2009 binnen de wereldwijde unie van geologische wetenschappen, de IUGS, een werkgroep opgericht, the Anthropocene Working Group, die moet onderzoeken of het gerechtvaardigd is een nieuw geologisch tijdvak te benoemen onder de naam Antropoceen. De werkgroep moet ook beargumenteren wanneer dat tijdperk in moet gaan. Crutzen en Stroemer hadden in hun artikel het eind van de achttiende eeuw, als de Industriële Revolutie op gang komt, als startpunt genoemd.

Na lange beraadslagingen stemt in 2019 een ruime meerderheid van de 33-koppige werkgroep vóór benoeming van het Antropoceen. En het startpunt komt „rond 1950” te liggen. Dat laatste is ingegeven door onderzoek van onder meer milieukundige Will Steffen en historicus John McNeill – beiden zitten in de werkgroep. In tijdlijnen van de wereldbevolking, het energieverbruik, het aantal dammen, het gebruik van kunstmest, van cement, telefoons, papier, water, zien ze een dramatische versnelling rond 1950. Dat geldt ook voor allerlei vormen van vervuiling: de resten van kernproeven, van fossiele verbranding, bestrijdingsmiddelen, mijnafval, plastic. Het neemt rond het midden van de vorige eeuw allemaal razendsnel toe. En de biodiversiteit, die neemt navenant af.

Koolstofpartikels

In haar veenkern is dat „signaal van de mens” rond 1950 duidelijk terug te zien, zegt Fialkiewicz-Koziel, terwijl ze op haar werkkamer de computer opstart. Ze heeft de kern geboord in een veengebied dat op een plateau ligt, op een hoogte van zo’n 1400 meter, vlakbij de berg Sniezka. Die plek is weloverwogen gekozen. „Lokale vervuiling komt op die hoogte maar beperkt terecht, dus wat je vindt komt van ver”, zegt Fialkiewicz-Koziel. Het signaal in de kern moet representatief zijn voor een zo groot mogelijk gebied. Verder is de kern op een plateau geboord. „Omdat je op een helling kans hebt dat er aardlagen zijn afgespoeld.” En op deze plek groeit het veen relatief snel. Over een periode van 100 jaar heeft dat een afzetting opgeleverd van zo’n 50 centimeter.

Op het computerscherm verschijnen grafieken. Rond 1950 beginnen in het veenmonster zogeheten sferoïdale koolstofpartikels op te duiken. Het zijn componenten van roet, en ze ontstaan bij fossiele verbranding. Ze zijn 1 tot 10 micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter) groot. Ook vóór 1950 vindt Fialkiewicz-Koziel al koolstofpartikels, maar die zijn groter en onregelmatig van vorm. „Van de sferoïdale partikels weten we dat ze echt het gevolg zijn van hoge-temperatuur kolenverbranding.” Ook de radioactieve resten van kernproeven in de jaren 50 en 60, en van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 zijn in het veen terug te vinden. En dan is er nog het biologisch materiaal. De biogeochemicus heeft amoebes aangetroffen die in hun skelet aluminiumsilicaten en plastics hadden ingebouwd. Ze heeft ook veenkernen uit andere delen van de wereld, uit IJsland, Rusland. Ze ziet er dezelfde toename van sferoïdale koolstofpartikels in terug. En van lood, afkomstig uit gelode benzine.

De twaalf teams die in de race zijn voor de golden spike, hebben afgelopen mei hun resultaten aan elkaar gepresenteerd, in Berlijn. Fialkiewicz-Koziel is zeer te spreken over de kern die is geboord in de bodem van de Baltische Zee. Rond 1955 nemen daarin bijvoorbeeld de metalen sterk toe, de plastics, de resten van het pesticide DDT. „Nadeel is dat zij geen biologisch materiaal hebben”, zegt ze.

Lokale gebeurtenissen

Zo heeft elke kern zijn voor- en nadelen, zegt Colin Waters, gepensioneerd geoloog, en voorzitter van de antropoceen-werkgroep. Voordat de werkgroep binnenkort zijn favoriet kiest, zal er waarschijnlijk eerst een voorselectie worden gemaakt, zegt Waters. Hij noemt drie kernen die in zijn ogen sowieso afvallen. Die uit de Ernesto-grot bij Trento, die van de Karlplatz in hartje Wenen, en die uit een estuarium in de Baai van San Fransisco, waaraan Waters zelf heeft gewerkt. „Ze voldoen niet aan alle eisen.”

Maar wat vinden Waters en Fialkewicz-Koziel van alle argumenten tegen de benoeming van het Antropoceen? Tegenstanders als Erle Ellis zeggen bijvoorbeeld dat de keuze voor 1950 een totaal verkeerd beeld geeft. Alsof de invloed van de mens dan opeens begint. Hij drukt al zeker 12.000 jaar zijn stempel op bijna ál het land op aarde, zo beschreef Ellis vorig jaar met collega’s in PNAS. Ontbossing en erosie spelen al duizenden jaren op grote schaal. Met de opkomst van de rijstcultuur, duizenden jaren geleden, begon de uitstoot van methaan al toe te nemen.

Maar, werpt Waters tegen, van al die dingen vindt je geen wéreldwijd signaal terug in de aardlagen. Het zijn lokale gebeurtenissen. „Terwijl we de veranderingen gaandeweg de twintigste eeuw echt overal zien. Op het land, én in de oceanen.” Die verzuren bijvoorbeeld. Daarnaast vindt de opkomst van de landbouw, van de rijstcultuur, van ontbossing, niet overal gelijktijdig plaats. Terwijl dat wel de eis is voor het vaststellen van het begin van een nieuw geologisch tijdperk, benadrukt Waters. Een signaal moet wereldwijd en overal gelijktijdig terug te vinden zijn.

Het Antropoceen eerder laten beginnen, bijvoorbeeld 12.000 jaar geleden, stuit ook op een praktisch bezwaar. Want daarvoor is al een tijdvak benoemd, het Holoceen. Moet dat dan geschrapt worden? „Nee”, zegt Waters. „Het signaal van het Holoceen is iets heel anders dan de enorme schaal van veranderingen die we vanaf het midden van de vorige eeuw zien.”

Eurocentrisch en technocratisch

Maar die enorme veranderingen staan niet voor de mens, zeggen de tegenstanders dan weer. En dat is wel wat zo’n ‘tijdvak van de mens’ suggereert. Het doet geen recht aan de grote verscheidenheid van menselijke samenlevingen in ruimte en tijd. Het benoemen van het Antropoceen, met een begin rond 1950, „versterkt een eurocentrisch, elitair, en technocratisch narratief over de omgang van de mens met zijn omgeving”, schrijft hoogleraar Malhi in zijn reconstructie. Alsof dit het enig mogelijke pad van de mens was. Door het Antropoceen als zodanig te benoemen, bestendig je dat narratief juist. Als compromis, schrijft hij, zijn er talloze alternatieven voor de naam geopperd: het Kapitoloceen, dat de rol van de kapitalistische economie benadrukt. Het Plantationoceen, vanwege het kolonialisme en de slavernij. Het Mantropoceen, dat de „mannelijke logica van grondstoffenuitbuiting” belicht.

Tegenstanders zeggen ook dat het geen geologie meer is als een tijdvak pas in 1950 begint. Want het vakgebied houdt zich bezig met het verre verleden. „Zo’n discussie werd al over het Holoceen gevoerd”, zegt Kim Cohen. „Volgens sommige geologen valt het meest recente deel ervan buiten de geologie.”

De meningen zijn verdeeld, ook onder tegenstanders. Lucy Edwards, gepensioneerd geoloog van de Amerikaanse Geologische Dienst, vindt het tot daaraan toe dat de geologie zich met het recente verleden bezighoudt. Maar een tijdvak benoemen voor de mens legt volgens haar ook een claim op de toekomst. „En alles wat nog niet gebeurd is, is geen geologie. Punt!”

Weer anderen benadrukken dat de geologie zich bezig houdt met veranderingen in gesteentelagen, en dat de aardlagen van de laatste honderd jaar nog niet zijn versteend. „Het wordt een heel ander soort geologie”, zegt Cohen. Datering vindt bijvoorbeeld ook plaats op basis van geschreven bronnen, van kranten, van tv. „De fall out van de kernproeven die je in aardlagen terug vindt, kun je rond 1950 plaatsen omdat we dat uit kranten weten.”

Door al deze discussies is het vakgebied in een identiteitscrisis gestort, zegt Cohen. „Hoort wat we allemaal weten van de aarde in het heden, nu wel of en niet bij de geologie?”

Waters blijft benadrukken dat de signalen in de aardlagen rond 1950 overduidelijk zijn, en „voor zich” spreken. Hij benadrukt dat veel mensen de term Antropoceen totaal verkeerd gebruiken. Iedereen bedoelt er iets anders mee. „Wij reclaimen zijn oorsprong”, zegt hij. „Die komt immers van aardwetenschappers.”

Duidelijke boodschap

„Maar”, pareert Lucy Edwards. „Crutzen was een chemicus, en Stroemer een bioloog. Dat men de term voor de geologie wil claimen, klink mij egoïstisch in de oren.” Dat allerlei mensen het woord Antropoceen op een andere manier gebruiken, vindt ze juist goed. „De geest is uit de fles.” En hij is er niet meer in terug te krijgen.

Op haar werkkamer zegt Fialkiewicz-Koziel ook voor de benoeming te zijn „omdat het een duidelijke boodschap aan de wereld is”. Ze weet het, zegt ze, „dat is niet geologisch. Dat is politiek. Maar ik vind dat we het moeten meenemen. De veranderingen gaan zo snel. Ik vrees voor mijn kinderen.”

In zijn reconstructie schrijft Malhi dat de term Antropoceen langer zal beklijven als het een „wetenschappelijk stempel van goedkeuring” krijgt. Maar voor de discussie over hoe mensen met hun omgeving moeten omgaan, en wat onze plaats op aarde is, vindt hij die benoeming „irrelevant”. Want dat debat wordt al gevoerd, en zal ook zonder benoeming gevoerd blijven.

Op het moment dat de antropoceen-werkgroep later dit jaar zijn keuze voor de golden spike maakt, is het proces overigens nog lang niet voorbij. Het hele dossier moet dan achtereenvolgens nog langs twee hógere commissies binnen de unie van geologische wetenschappen, de IUGS. Cohen zit in een van die twee commissies. Zijn indruk vooraf: „Er is verdeeldheid.”