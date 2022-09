De indrukwekkendste foto’s van de maand

Een boom staat in brand in Amerikaanse plaats Hemet in de Amerikaanse staat Californië. Zeker twee mensen kwamen om bij de zogenoemde Fairview-brand. De brand brak maandag uit en was dinsdag nog maar voor vijf procent onder controle. Meer dan 250 brandweerlieden werden ingezet. Prinses Maxima is deze week op werkbezoek in de VS en bezocht ook de staat Californië.

Foto Frederic J. Brown / AFP