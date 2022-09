Britse minister van Financiën Kwarteng is een tory pur sang

Nog geen vier weken is Kwasi Kwarteng minister van Financiën, maar zijn besluiten hebben het Verenigd Koninkrijk in een financiële achtbaan gestort. Na de door hem aangekondigde belastingverlagingen, gefinancierd door leningen, daalde het Britse pond deze week tot recordlaagte, en dat vertrouwen is nog niet hersteld. Desondanks lijkt minister Kwarteng niet toe te geven aan de grote druk om de maatregelen terug te draaien. Wie is hij?

Kwasi Kwarteng (47) mag de eerste zwarte minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk zijn, in alle andere opzichten verloopt zijn carrière zoals die van een standaard Conservatieve politicus. Als kind gaat hij naar de prestigieuze kostschool Eton – net als oud-premiers Boris Johnson, David Cameron en tientallen andere landelijke politici.

Daarna studeert Kwarteng klassieke talen en geschiedenis in Cambridge. Nadat hij een paar jaar werkervaring opdoet als analist bij een bank en een conservatieve denktank, komt hij in 2010 in het Lagerhuis.

Ouders fan van Thatcher

Zijn ouders verhuizen in de jaren zestig als studenten van Ghana naar Londen. Ook zij zijn ambitieus. Vader Alfred is econoom, moeder Charlotte advocaat. In de jaren tachtig bewondert zijn moeder Margaret Thatcher, vertelt Kwarteng in interviews. Een vrouw uit de middenklasse die het tot premier schopt: dat dit kan in het VK! Net als Thatcher gaan ze bij hem thuis naar de methodistische kerk.

Tijdens zijn studiejaren in Cambridge wordt Kwarteng geaccepteerd „op plekken die het minst tolerant zijn, en waar je als vrouw al helemaal nooit binnenkomt”, vertelt een vriendin uit die tijd, Catherine Brown, in een BBC-profiel over hem. Kwarteng loopt diners en debatclubs af, draagt pakken van tweed en corduroy, een hoornen bril en rookt soms pijp. Hij staat bekend als leergierig, ijverig en welbespraakt. „Hij dacht: waarin excelleren de Britten? Laat ik ze dan hierin verslaan”, zegt Brown. Later promoveert Kwarteng op een Britse valutacrisis aan het einde van de zeventiende eeuw, toen een tekort aan zilver heerste.

Hij dacht: waarin excelleren Britten? Laat ik ze hierin verslaan’

Eind jaren negentig krijgt Kwarteng, hij is dan in de twintig, een column in het conservatieve dagblad The Daily Telegraph. Geregeld neemt hij standpunten in om rebels te zijn, niet omdat hij het er per se zelf mee eens is. Zo houdt hij een pleidooi tegen het volgen van een universitaire opleiding en noemt hij een diploma „een velletje papier waar een soort magische autoriteit van af straalt”.

In 2010 komt Kwarteng tegelijk met de huidige premier Liz Truss in het parlement. Ze vinden elkaar op de rechterflank van de partij. Beiden zijn neoliberaal, beiden willen een zo klein mogelijke overheid en zoveel mogelijk ruimte voor de markt. In 2012 schrijven de twee met nog enkele andere Lagerhuisleden het inmiddels beruchte boek Britannia Unchained, waarin ze Britten „de grootste nietsnutten ter wereld” noemen. Ze pleiten voor lagere belastingen en minder regulering om de Britse economie weer competitiever en productiever te krijgen. Ook stemt Kwarteng vóór uittreding van het VK uit de Europese Unie.

Eerst kritisch, dan pragmatisch

Als hij eenmaal in het Lagerhuis zit, moet Kwarteng langer wachten op carrièrekansen dan zijn politieke jaargenoten. Hij zou in die beginjaren te kritisch zjin geweest op partijleider David Cameron. Liz Truss krijgt in 2012 haar eerste post als staatssecretaris, Kwarteng wordt pas in 2017 benoemd tot naaste medewerker van een minister. Aan Boris Johnson – die in 2019 partijleider en premier wordt – is Kwarteng wel uitgesproken loyaal. Die beloont hem met een kabinetspost: hij wordt minister van Energie en Klimaatverandering.

Als minister is Kwarteng pragmatisch en probeert hij de duurzame ambities van de regering-Johnson waar te maken. Overheidsingrijpen is ineens geen probleem meer. Volgens The Times staat er een wit magneetbord in zijn kamer, waar hij met grote letters MSH op heeft geschreven: Make Shit Happen. Eronder een lijst van groene successen dankzij overheidsinvesteringen, met windmolenparken op zee en fabrieken voor elektrische auto’s.

Liz Truss en Kwasi Kwarteng hebben een goede band. Als deze zomer blijkt dat Truss waarschijnlijk de nieuwe premier wordt, gaat zijn naam al snel rond als minister van Financiën. Kwarteng schrijft een opiniestuk voor de Financial Times over hoe een regering onder Truss Britse huishoudens zal helpen met de hoge energieprijzen, maar ook verandering op de lange termijn zal bewerkstelligen. „Dat betekent lagere belastingen, geld teruggeven aan burgers en onze bedrijven ontdoen van zware belastingen en ongeschikte regelgeving.”

De doortastende start die Kwarteng hiermee had willen maken, heeft de regering nu in grote problemen gebracht. De maatregelen – een einde aan het verbod op bankiersbonussen en het afschaffen van de hoogste belastingschijf – zijn gebaseerd op het idee van trickle-down economics. Het is een overtuiging die hij en Truss delen: dat stimulerende maatregelen voor de elite vanzelf doorsijpelen naar de rest van de economie. Het is tegelijk een betwiste ideologie, die extra negatief werd ontvangen omdat Kwarteng en Truss het niet nodig vonden om een onafhankelijke doorrekening van hun voorstellen te laten maken.

In reactie op de financiële onrust zei Kwarteng afgelopen week dat die „wereldwijd speelt” en dat ze de markten zullen bewijzen dat hun plan „solide en geloofwaardig” is. Vooralsnog winnen zijn ideologische principes het dus van pragmatisme. Kwarteng zou zich ook hebben voorgenomen om nauw te blijven samenwerken met premier Truss – ook omdat hij heeft gezien hoe slecht de verstandhouding was tussen Boris Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak.

Maar inmiddels vragen Britse media zich af of Kwasi Kwarteng de kortst zittende minister van Financiën gaat worden. En of hij enig idee heeft hoe gewone Britten leven, en hoe zij de stijgende kosten van het dagelijks leven moeten bolwerken. Critici zeiden de afgelopen week tegen The Times dat hij als bevoorrecht lid van de Britse elite „geen flauw benul heeft wat armoede betekent”.

