CO2-meter in klaslokalen vanaf volgend schooljaar verplicht

Scholen moeten met ingang van volgend schooljaar (2023-2024) in elk klaslokaal een CO 2 -meter hebben om te meten of de ventilatie in orde is. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) heeft vrijdag bekendgemaakt tot een verplichting over te gaan, omdat uit een eigen peiling blijkt dat zo’n 40 procent van de lokalen om diverse redenen nog geen meter hangt. Wiersma dringt er bij de scholen op aan niet tot komend schooljaar te wachten, omdat het „noodzakelijk” is om voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk weer oplopen.

Een deel van de scholen zonder CO 2 -meters heeft deze wel in bestelling, bij sommige scholen is dat niet het geval. Zij moeten er volgens Wiersma „een schep bovenop” doen. Begin dit jaar kondigde het kabinet aan 17 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van CO 2 -meters.

Sinds de coronapandemie is er extra aandacht voor ventilatie in scholen. Tijdens besmettingsgolven vonden geregeld uitbraken plaats op scholen, waarop schoolgaande kinderen weer hun thuisomgeving besmetten. Meerdere keren besloot het kabinet vanwege het besmettingsrisico’s scholen te sluiten, waardoor kinderen onderwijsachterstanden opliepen en ouders gedwongen thuis moesten werken om bij hun kinderen te blijven. Met behulp van betere ventilatie wil het kabinet toekomstige schoolsluitingen voorkomen.

Voor nieuwbouw en gerenoveerde basisschoolgebouwen was de verplichte CO 2 -meter al opgenomen in het Bouwbesluit, in het vervolg gaat dit dus ook gelden voor bestaande schoolgebouwen. Wiersma kondigde daarnaast een proef aan met het installeren van luchtreinigers in scholen om de luchtkwaliteit in scholen verder te verbeteren.