Militairen in Burkina Faso plegen tweede coup in negen maanden

Gewapende militairen hebben vrijdag de macht overgenomen in Burkina Faso, bij een tweede staatsgreep in het West-Afrikaanse land in negen maanden. Legerkapitein Ibrahim Traore heeft de militaire leider Paul-Henri Damiba afgezet en het parlement ontbonden, zei hij vrijdagavond in een verklaring op televisie.

Volgens Traore heeft een groep officieren die Damiba in januari hielp om aan de macht te komen, besloten hem als leider af te zetten wegens zijn onvermogen om op te treden tegen een groeiende opstand van jihadistische militanten in het noorden en oosten van het land. Damiba verdreef zijn voorganger Roch Kaboré deels om dezelfde reden.

De grondwet is opgeshort en de landsgrenzen zijn afgesloten, zei Traore. Ook kondigde hij een avondklok af. Eerder op de dag waren geweerschoten te horen in de straten van de hoofdstad Ouagadougou en deed zich een grote ontploffing voor in de buurt van het presidentiële paleis. Militairen blokkeerden de toegang tot overheidsgebouwen. De nationale televisie ging uit de lucht.

Damiba liet ’s middags via Facebook nog weten dat er onderhandelingen gaande waren met de militaire coupplegers. „De vijand die ons aanvalt, wil alleen verdeeldheid tussen Burkinezen”, schreef hij.

Jihadistische militanten

Damiba wilde met zijn coup in januari de veiligheid in Burkina Faso herstellen. De regering van de democratisch gekozen president Roch Kaboré, die hij afzette, deed volgens hem niet genoeg om jihadistische militanten te bestrijden, die de afgelopen jaren duizenden burgers in het land hebben gedood. Maar de aanvallen verergerden onder Damiba juist. Zo doodden jihadisten dinsdag nog elf soldaten bij een aanval op een konvooi vrachtwagens dat goederen naar een stad in het noorden van Burkina Faso bracht. Vijftig burgers die aan het konvooi deelnamen worden nog vermist.

Damiba’s achterban, die hem in januari nog steunde, raakte gefrustreerd over het gebrek aan vooruitgang, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Eerder deze week waren er protesten tegen het leger in diverse steden.

Damiba verdedigde vorige week tijdens een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York de staatsgreep van januari nog als „een kwestie van overleven voor onze natie”, al was die „misschien verwerpelijk” in de ogen van de internationale gemeenschap.