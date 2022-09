Bax verslaat grote namen in Italië en boekt eerste profzege

De Nederlander Sjoerd Bax heeft donderdag de wielerkoers Coppa Agostoni gewonnen, een wedstrijd op het derde niveau over 193 kilometer met start en finish in het Italiaanse Lissone. De 26-jarige Bax, die rijdt voor het Alpecin-Deceuninck waar ook Mathieu van der Poel voor fietst, won de sprint van een kopgroep van negen renners voor de Spanjaard Alejandro Valverde.

Voor Bax, die in het Noord-Brabantse Uppel woont, was het zijn eerste profzege. Hij kon het amper te bevatten. „Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook”, vertelde de renner, die vorig jaar nog voor de continentale ploeg Metec-Solarwatt reed. Hij was samen met Valverde, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Rigoberto Urán aangesloten bij een kopgroep van vijf. Tussen al die renners van naam durfde Bax te gokken op zijn sprint. „Ik weet dat ik snel ben, maar ik had ook nog mijn ploeggenoot Stefano Oldani kort achter me. Ik kon mijn benen sparen voor de sprint.” Die werd aangegaan door oud-wereldkampioen Valverde, maar de 42-jarige Spanjaard, bezig aan zijn laatste weken als wielerprof, kwam tekort. Bax verraste vorig jaar al met zijn tweede plaats op het Nederlands kampioenschap achter Timo Roosen.

Een aantal grote wielerteams had sterke delegaties afgevaardigd naar de koers, omdat ze vechten voor lijfsbehoud op het hoogste niveau, de World Tour. Na afloop van dit seizoen worden er maar achttien licenties uitgedeeld, terwijl er meer dan twintig ploegen graag op het hoogste niveau zouden willen uitkomen. Om zoveel mogelijk punten te scoren door goede klasseringen te rijden had het Israëlische team Israel-Premier Tech, dat op het punt staat de licentie te verliezen, een grote naam als Jakob Fuglsang gestuurd. Zonder succes, want hij reed de koers niet uit. Ook het Belgische Lotto Soudal lijkt zijn licentie kwijt te raken. In plaats daarvan maken op dit moment Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic aanspraak op promotie.