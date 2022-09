Animatiefilm ‘Knor’ wint Gouden Kalf voor Beste Film

Het kan gewoon: een animatiefilm die genomineerd wordt én wint tussen de live-actionfilms”, stelde regisseur Mascha Halberstadt tijdens het Gouden Kalverengala met licht bibberende en verraste stem vast. Haar film Knor werd dit jaar bekroond met de belangrijke prijzen voor Beste Film en Beste Regie.

De bekendste Nederlandse filmprijzen werden vrijdagavond in Utrecht uitgereikt tijdens het slotgala van het 42ste Nederlands Film Festival (NFF). Knor, de eerste Nederlandse film gemaakt via de arbeidsintensieve stop-motiontechniek, kon drie van zijn vijf nominaties verzilveren. De andere Speelfilm-kalveren werden vooral verdeeld onder genomineerde drama’s Narcosis en Do Not Hesitate.

Knor gaat over de vriendschap tussen de 9-jarige Babs en een flatulent huisvarkentje, een cadeautje van haar na jaren afwezigheid onverwacht uit Amerika overgekomen grootvader. Het is een film vol kinderspanning- en humor - de worst en poep vliegen in het rond - die ook een feestje is voor volwassenen om naar te kijken dankzij geestige details, komische personages en het excellente stemmenwerk.

Vrouwelijke winnaars

Niet alleen de prijzen voor Beste Film (Knor-producent Marleen Slot) en Beste Regie, gingen dit jaar naar vrouwen. Thekla Reuten sleepte het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol Speelfilm in de wacht voor haar spel in rouwdrama Narcosis. Ze speelt hierin een koppige weduwe en moeder die worstelt met het verdwijnen van haar echtgenoot na een professionele duik.

Het geslacht van de winnaar van het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol in een Speelfilm lag dit jaar onder een vergrootglas. Afgelopen jaar werden voor het eerst geen aparte prijzen uitgereikt voor Beste Mannelijke en Beste Vrouwelijke Hoofd- of Bijrol. Twee mannelijke acteurs werden toen bekroond. Dat leidde tot kritiek: het genderneutraal maken van de prijs komt volgens sommigen te vroeg omdat er op dit moment nog altijd minder dragende en diepgravende rollen zijn voor vrouwen.

Ook de kalveren voor Beste Sound Design en Beste Muziek gingen voor het eerst naar vrouwen, respectievelijk Evelien van der Molen (Captain Nova) en Ella van der Woude (Moloch). Het meest vurige feministische statement kwam echter van de speech van actrice Sinem Kavus (Beste Hoofdrol in een Korte Film).

Rampvlucht

Het Gouden Kalf voor de Beste Bijrol Speelfilm ging dit jaar naar Tobias Kersloot in psychologische thriller Do Not Hesitate. Hierin strandden drie Nederlandse militairen met een kapotte tank in afgelegen gebied. Door een ontmoeting met een dwars jongetje, onervarenheid, dorst en stress loopt de situatie uit de hand. Met acht nominaties was Do Not Hesitate een grote favoriet vooraf. Die rol kon de film slechts gedeeltelijk waar maken; het drama sleepte wel nog de Kalveren voor Beste Scenario en Beste Montage binnen. Beste Documentaire werd dit jaar Shabu die de zomer volgt van een 14-jarige bewoner van de Rotterdamse flat Peperklip.

In de speelfilm- en documentairecategorieën worden winnaars en genomineerden sinds 2015 bepaald door professionals uit de Nederlandse filmwereld, die kunnen hun stem uitbrengen op vakgenoten. In andere categorieën, zoals Beste Dramaserie, worden de prijzen nog steeds uitgedeeld door een jury. Als beste serie werd dit jaar Rampvlucht gelauwerd, een reconstructie van de Bijlmer vliegtuigramp. Beste Hoofd- en Bijrol in een Serie gingen respectievelijk naar Jeroen Spitzenberger in Het jaar van Fortuyn en Charlie Chan Dagelet in Dirty Lines.

Voor het Gouden Kalf van het Publiek kon het publiek een stem uitbrengen, daar werd komedie Bon Bini Holland 3 de winnaar.

