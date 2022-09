Na onze vakantie in Frankrijk stap ik gebruind bij onze groenteboer naar binnen. „Zo goede vakantie gehad ? En u wilt andijvie zeker.” Ik ben verbaasd. „Hoe weet u dat ?” Hij antwoordt met de autoriteit van de ervaringsdeskundige. „Iedereen die terugkomt van een buitenlandse vakantie wil andijvie. Met een gehaktbal.”

