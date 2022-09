‘Alles wat Max Verstappen nu nog wint, is een bonus’, zegt zijn teambaas Christian Horner

Christian Horner moet even nadenken. De vraag is welke inhaalmanoeuvre van Max Verstappen in zijn ogen de meest indrukwekkende was. „Het zijn er de laatste zes jaar zoveel geweest”, verzucht de teambaas van Verstappen’s team Red Bull Racing. Horner noemt de inhaalrace op een kletsnatte baan in Brazilië in 2016, waarbij Verstappen oprukte van plek zestien naar plek drie, en zijn race op het circuit van Spa-Francorchamps in België van een paar weken geleden, toen Verstappen startte op plek veertien en in twaalf rondes naar de leiding reed. „Of toen hij in de buitenbocht Nico Rosberg inhaalde op een natte baan op Silverstone in 2016”, zegt Horner. „Het laat maar zien: Max never ever gives up.”

Lees ook: het project Max Verstappen - hoe de Limburger een wereldster werd in de Formule 1

Horner zit, drie weken terug, op een comfortabele bank op het dakterras van het Energy Station, het gedeelde motorhome van Red Bull en zusterteam AlphaTauri in de paddock van het circuit van Monza in Italië. Het is een hectisch weekend voor de teambaas: een deal tussen Red Bull en Porsche is afgeketst, en de koningin van Engeland is net overleden. In allerijl zijn herdenkingsstickers vervaardigd voor op de auto’s, die uit de fabriek in het Britse Milton Keynes komen.

Verder zijn er weinig zorgen voor het Oostenrijkse F1-team met Britse wortels; Verstappen gaat ruim aan de leiding in het klassement om de wereldtitel, de RB 18 racewagen is snel en betrouwbaar en het team neemt strategisch goede beslissingen. Een tweede wereldtitel voor Verstappen is dan al aanstaande, net als de constructeurstitel voor Red Bull.

Verstappen zou ook de race in Italië winnen, waardoor hij dit weekend al wereldkampioen kan worden. Dan moet hij de Grote Prijs van Singapore winnen, zijn concurrent Charles Leclerc van Ferrari niet in de top-7 eindigen en Sergio Pérez, zijn ploeggenoot bij Red Bull, niet op het podium komen.

Verstappen is in de vorm van zijn leven, zegt Horner, die in dit gesprek niet als teambaas, maar vooral als sportliefhebber naar Verstappen kijkt. Hij ziet zijn coureur eenzelfde pad afleggen als die andere coureur die onder zijn leiding in een Red Bull domineerde: de Duitser Sebastian Vettel. „Ook Vettel won zijn eerste titel na een spannend seizoen, en het jaar erop domineerde hij”, zegt Horner.

Verstappen domineert dit jaar ook. Wat maakt hem zo speciaal?

„Ik denk dat het belangrijkste aspect is hoe Max met momenten van grote druk omgaat. Kijk maar naar de Grote Prijs van Nederland, op het circuit van Zandvoort. Al die mensen zitten daar voor hem, ze verwachten dat hij wel even wint. Max had een verschrikkelijke vrijdag, met problemen met zijn versnellingsbak, maar hij is dan in staat om de knop om te zetten, op zaterdag tijdens de kwalificatie de snelste tijd te rijden, en op zondag de race te winnen. Die manier van handelen en presteren onder druk doet me denken aan de allergrootsten in de sport, mannen als Roger Federer en Tiger Woods.”

Federer en Woods wisten ondanks hoge verwachtingen altijd te verrassen. Wanneer is de laatste keer dat Verstappen u heeft verrast?

„Ik moet zeggen dat Max er een gewoonte van maakt om ons te verrassen. Zo’n inhaalrace op Spa, het weekend in Zandvoort. Het was een gekkenhuis daar, en hij wint gewoon weer.”

Hoe zorgt Verstappen ervoor dat hij niet beïnvloedt wordt door die hoge externe verwachtingen?

„Hij kan de druk heel goed opsplitsen en wegstoppen. Ik zie het hem doen. Max overdenkt dingen niet, hij houdt het klein en beknopt en weet precies wat hij wil. Zo is hij in staat om zijn focus te behouden en zich niet te laten afleiden.”

Is dat iets dat hij heeft moeten leren?

„Hij heeft het moeten bijschaven, maar het zit fundamenteel in hem. Hij heeft die vastberadenheid, die honger, je kunt het gewoon aan hem zien. Dat zit in hem. Max is als een hond met een bot, hij laat niet los. Als hij achter je zit, dan weet je: hij komt eraan, hij zal het altijd proberen.”

Heeft niet elke coureur in de Formule 1 die drive?

„Ik denk dat ze geloven dat ze diezelfde vastberadenheid hebben, en ik geloof ook wel dat ze het verlangen hebben om te winnen. Maar ik denk dat het heilige vuur heviger brandt in Max.”

De 48-jarige Horner was in zijn jongere jaren zelf een verdienstelijk coureur, en reed eind jaren tachtig in het wereldkampioenschap karten voor junioren nog tegen Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen. Uiteindelijk schopte Horner het tot de Formule 3000. Als hij in 1998 tijdens een testdag op het circuit van het Portugese Estoril achter de latere Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya een snelle bocht induikt, merkt Horner dat hij niet dezelfde toewijding en lef heeft als de Colombiaan. Daarop besluit hij te stoppen.

Als u niet als teambaas, maar als coureur naar Verstappen kijkt, wat ziet u dan?

„Een coureur die volledig in harmonie is met zijn auto en zijn banden. De manier waarop hij met zijn banden omgaat zonder ze teveel te belasten, snel maar toch efficiënt rijdt. Dat heeft te maken met zijn manier van remmen, van sturen, van schakelen. Het getuigt van een grote gevoeligheid.”

U kon Montoya niet volgen in de bocht, hoe ver zou u komen met Verstappen?

Horner lacht. „Ik denk dat ik Max nog niet eens de pitstraat uit kan volgen. Max zou heel goed dé coureur van zijn generatie kunnen zijn, ik denk dat hij waarschijnlijke de beste racer is die ik ooit in de Formule 1 heb gezien. Het meest opwindende is dat hij nog altijd beter wordt. Hij ontwikkelt zich nog steeds.”

Max is als een hond met een bot, hij laat niet los Christian Horner teambaas van Red Bull Racing

Op wat voor manier ziet u Verstappen beter worden?

„Hij is volwassen geworden. Je merkt dat hij wat voorzichtiger is, hij denkt aan het grote plaatje. Hij hoeft zich niet meer in elke bocht te bewijzen, hij kan het een ronde later ook proberen. Dat geduld is er ook gekomen doordat er een hoop van zijn schouders is gevallen na het winnen van die eerste wereldtitel. Alles wat hij nu nog wint is een bonus.”

Verstappen lijkt nog jaren mee te kunnen. Wat wordt zijn grootste uitdaging?

„Hij moet het niet voor lief gaan nemen dat hij de beste is. Zelfingenomenheid is het grootste gevaar. Laten we hopen dat we het momentum van dit seizoen kunnen gebruiken om te bouwen aan het succes van volgende seizoen.”

Meer sport: padel verdrijft tennis Weekend 27