Afzwaaiend Rabo-topman: ‘Als het je om dankbaarheid te doen is, moet je geen bankier worden’

Als Rabobank-topman Wiebe Draijer tijdens een lange dag vergaderen wil ontspannen, kruipt hij op zijn werkkamer achter z’n drumstel. In zijn repertoire vooral oude rockmuziek – de Rolling Stones bijvoorbeeld. „Het mag geen naam hebben, maar ik vind het wel leuk. Ik ben nogal dyslectisch. Toen mijn moeder ontwikkelingspsychologie ging studeren had ze een jonge collega die thuis was in dyslexieonderzoek”, vertelt Draijer. „Bij ons aan de keukentafel zei ze: weet je wat je moet doen? Oefeningen die je linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbinden. Zo ben ik gaan drummen.” Hielp het? „Niet echt, maar het is wel lekker.”

De nasleep van het Libor-schandaal. Een onderzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege een tekortschietende anti-witwasaanpak. Kritiek op de rol van de bank in de stikstofcrisis: Draijer had de afgelopen jaren genoeg redenen om even de drumstokken op te pakken. Vanaf deze zaterdag heeft hij er meer tijd voor. Draijer vertrekt na acht jaar, na twee termijnen, als topman bij Rabobank.

Met Draijer kreeg Rabobank in 2014 een niet-bankier als voorzitter van de groepsdirectie. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en was daarna onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten van adviesbureau McKinsey in de Benelux. Van 2012 tot 2014 was hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van de regering.

Onder zijn leiding is de bank flink veranderd. Draijer centraliseerde de organisatie. Het bedrijf, dat in 2014 121 regiokantoren had met eigen banklicenties, kreeg één bankvergunning. Ook kwam de bank nadrukkelijk in de spotlights te staan als financier van de worstelende landbouwsector en vanwege de grote achterstand in het melden van mogelijke witwassignalen.

Draijer is er de laatste tijd al veelvuldig naar gevraagd in interviews. Bij zijn afscheidsinterview, in een koffiecorner in het Rabobank-hoofdkantoor, begint hij er meteen zelf over. „Zullen we de vervelende vragen eerst doen? Dan kunnen we daarna een leuk gesprek hebben.”

Er is momenteel veel discussie over de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis. De bank financiert zeker 80 procent van de Nederlandse boeren. De discussie spitst zich onder meer toe op de vraag of de bank niet te lang is doorgegaan met het financieren van de groei van de veestapel, onder meer door de bouw van megastallen via leningen mogelijk te maken. Dat terwijl ze kon weten dat de stikstofuitstoot van de boeren een probleem zou worden – ook voor de Rabobank zelf.

Wist u al van het stikstofprobleem toen u aantrad bij de Rabobank?

„Nee, dat beeld heb ik moeten ontwikkelen. En dat is niet één moment, dat is heel geleidelijk gegaan. De bank heeft een vooraanstaande positie in de wereld van voedsel, en kan ook echt een bijdrage leveren aan de verandering. Het was me snel duidelijk dat ook het Nederlandse landbouwsysteem op een andere leest verder moest.”

Deze zomer riep de Tweede Kamer in een motie op om de belangrijke spelers in de agrarische sector zelf een bijdrage te laten leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. Een van de gesuggereerde opties was om de Rabobank een deel van de leningen te laten kwijtschelden. De Rabobank wees deze suggestie direct van de hand. Ook een directe bijdrage aan het stikstoffonds van de rijksoverheid, waarmee boeren financieel ondersteund moeten worden, is volgens de bank niet aan de orde.

Draijer: „In de kakofonie van meningen wordt er nu gezocht naar wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar feitelijk zijn wij allang bezig met de oplossing die nodig is. Enkele jaren geleden zijn we een experiment gestart met boeren in Noord-Brabant en in Friesland om te kijken hoe je met de landkaart op tafel een oplossing kunt vinden.”

Lees ook over de kritiek op de rol van Rabobank rond verduurzaming van de landbouw: Duurzaam boeren geeft Rabobank ‘buikpijn’

Draijer wijst op een proef met ruilverkaveling waarbij een stoppende boer zijn land aanbiedt aan een boer die met z’n bedrijf te dicht op een Natura 2000-gebied zit. Rabobank was een van de begeleiders. „Dit is een goede manier om een heel succesvolle landbouwsector die op zichzelf best duurzaam is, in dit kleine landje in te passen binnen de grenzen van de natuur.”

Op welk moment werd duidelijk dat de bank zelf een andere rol moest gaan spelen? Had dat niet eerder gemoeten?

„Ik denk dat het meer een doorlopende bewustwording is dan dat er een specifiek moment is aan te wijzen. Als je kijkt waar we nu staan, zou iedereen zich moeten afvragen: had ik niet eerder…? We zitten nog steeds een beetje vast in het wijzen naar schuldigen. Daar moeten we allemaal doorheen, dat weet ik ook wel. Maar dat is allemaal gedoe, voordat we aan de slag kunnen om boerengezinnen weer perspectief te geven. Hoe gaan we verder en zorgen we dat het richting de toekomst opgelost wordt? Dat werkt beter dan vingerwijzen en ingewikkelde vragen formuleren die scherper zijn dan de werkelijkheid was.

„We hebben met die ruilverkaveling denk ik ook al de routekaart laten zien. We hebben geëxperimenteerd, laten zien dat het werkt en de energie gezien die vrijkwam. De provincie was erbij betrokken, die waren enthousiast. De milieuorganisaties zaten aan tafel.”

Vindt u het onterecht dat die vragen gesteld worden?

„Nee hoor, ik begrijp het volledig. De vraag stellen is één, erin blijven hangen is een tweede. We moeten gewoon door.”

Als SER-voorzitter was Draijer in 2013 betrokken bij het Energieakkoord, een ingrijpend plan van het bedrijfsleven voor de vergroening van de energieproductie. Draijer werd geroemd omdat hij veel partijen met tegenstrijdige belangen aan tafel bracht en er uiteindelijk een akkoord ontstond.

Foto Annabel Oosteweeghel

Jeuken uw handen om op eenzelfde manier tot een stikstofakkoord te komen?

„Nou nee, mijn handen jeuken niet, want het is best ingewikkeld om zo’n proces te begeleiden. Het hangt er ook heel erg van af of de betrokken spelers bereid zijn hun schild en zwaard neer te leggen en aan tafel te gaan zitten. Anders is het een onmogelijke opdracht. En ik heb te doen met degene die dat moet gaan doen. Ik ben het niet van plan in ieder geval.”

Hebben de partijen in het stikstofdebat op dit moment dat schild en zwaard genoeg afgelegd?

„Nee. Ik denk dat we nog te veel bezig zijn met naar elkaar te wijzen. [Bemiddelaar] Johan Remkes levert goed werk, door een situatie te creëren waarin alles tegen elkaar gezegd kan worden. Ik heb er goed vertrouwen in dat hij met perspectief gaat schetsen wat nodig is. Maar je gaat zijn rapport wel echt nodig hebben om verder te komen.”

Lees ook: Het witwassen bleef bij Rabobank jarenlang onder de radar

Een andere nijpende kwestie tijdens de bestuursperiode van Draijer was de falende anti-witwasaanpak van de Rabobank. In 2014 werd er in een intern rapport geconcludeerd dat de bank te weinig toezicht hield op klanten die mogelijk een witwasrisico vormden. De bank voldeed daarmee niet aan antiwitwaswetgeving (Wwft). Ook kregen veel klanten niet het juiste risicolabel mee en ontbrak informatie over een aantal klanten. Toezichthouder DNB startte een straftraject waarvan de uitkomst nog onbekend is. Wel vroeg Rabobank afgelopen zomer aan DNB om meer tijd om het dossier op orde te krijgen. De toezichthouder liet de bank deze week weten dat ze hiervoor een jaar langer, tot eind 2024, krijgt. Hoe ver dat onderzoek is en of het Openbaar Ministerie erbij betrokken is – net als bij ABN Amro en ING, die uiteindelijk voor honderden miljoenen schikten met justitie – kan Draijer niet zeggen. „We weten het écht niet.”

U bent zelf in 2014 begonnen. Schrok u van wat u aantrof?

„Ik ben vanaf dag één bezig geweest met het voldoen aan de vereisten van de Wwft. Er zijn terreinen waar we inmiddels aan de eisen van de wetgever voldoen en terreinen waar we nog niet klaar zijn. Het is weleens … pittig. Om er zo veel tijd aan te besteden en om aan het eind vast te stellen dat je er nog steeds niet mee klaar bent.”

Is het in die zin een vervelend moment om weg te gaan, omdat u niet weet wat voor de Rabobank en voor u nog komt als het onderzoek straks is afgerond?

„Ja natuurlijk. Dat is net als voor de boeren: je wilt gewoon weten waar je aan toe bent.”

Bij ABN Amro kijkt justitie nog naar de vervolging van oud-bestuurders vanwege hun mogelijk tekortschietende rol in het tegengaan van witwassen bij de bank. Onder hen is oud-topman Gerrit Zalm. Hij moest vorig jaar weg bij Danske Bank toen bleek dat het OM een onderzoek naar hem opende.

Vreest u een Zalm-scenario waarbij nadat u gestopt bent, er nog vervolging komt?

„Ik heb echt iedere dag – en heel bewust – geprobeerd om datgene wat ik tegenkwam ten goede te keren. En daar heb ik het mee te doen. Ik heb er goed vertrouwen in dat dat de basis vormt waarop je afgerekend wordt.”

U kunt doen wat u kan, maar dat kan achteraf toch niet genoeg blijken om aan de Wwft te voldoen. Bent u bang voor eventuele vervolging?

„Nee. Nee. Niet omdat het niet zou kunnen gebeuren. Maar omdat als je je laat beïnvloeden door vrees, je niet kunt handelen. Ik heb gewoon gehandeld, niet gehinderd door dit traject, maar gewoon in de overtuiging dat we het moeten oplossen.

„Ik denk dat het KYC-dossier [Know Your Customer, het op orde krijgen van de klantdossiers met ontbrekende informatie] ongeveer iedere dag van de afgelopen acht jaar wel een keer is langsgekomen. Iedere keer heb ik gezegd: als er meer gedaan moet worden, doen we meer. Er werken inmiddels zevenduizend mensen bij de Rabobank aan het oplossen van dit probleem. Er is een onbegrensde hoeveelheid middelen tegenaan gesmeten.”

Heeft u overwogen langer te blijven vanwege de dossiers die nog niet afgehandeld zijn?

„Natuurlijk. Ik heb vanaf dag één gezegd: ik kom voor twee periodes. Gaandeweg krijg je natuurlijk wel zoiets van, dat het vervelend is dat het nog niet af is. Je vraagt je af: moet ik toch wat langer blijven om dat misschien op te lossen? Maar dan ga je straks naar de tien jaar. Ik heb bewust met ceo’s gesproken van buiten de bankenwereld die wél tien jaar zijn gebleven. Die zeiden allemaal achteraf: ik had toch eerder moeten stoppen. Omdat je dan nog scherp bent.”

Bij banken gaat het nu veel over het witwassen. Is het nog leuk om te bankieren? Wat vertelt u potentiële werknemers van de Rabobank?

„Ja. Dat kan ik met gemak zeggen. En ze komen. We scoren altijd hoog als aantrekkelijke werknemer in de financiële sector. En waar ze voor komen is om een bijdrage te leveren. Het maakt niet zoveel uit wie je hier in de gang aanspreekt, als je vraagt: waarom ben je nu bij deze bank, dan gaat het in no time over bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt, aan de voedselketen. Voor een werknemer is het een prachtige sector om in te stappen.”

Wiebe Draijer (1965) was sinds 1 oktober 2014 voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Delft en deed daarna een opleiding aan de INSEAD Businessschool. Draijer was van 2012 tot 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Voor die tijd werkte hij vanaf 1990 bij McKinsey als consultant en managing partner. Aan het begin van zijn loopbaan was Draijer enkele jaren actief als freelance journalist voor onder meer NRC Handelsblad.

Op verjaardagen gaat het als het over banken gaat alleen vaak over stikstof, witwassen en schandalen.

„Dat is weleens frustrerend. Kijk, als je een maatschappelijke bank bent en als er dan iets is, dan gaat die maatschappij altijd zitten wijzen. Dan komt die pijl altijd naar je toe, omdat je onderdeel bent van het debat. Ik heb voorspeld dat het heel lang zou duren voor je een wereld gaat meemaken waarin mensen zeggen van: ‘nou, fantastisch zeg, die banken’. Dus ik heb mezelf nooit afgemeten aan de vraag of die dag aangebroken was. Maar je loopt behoorlijk te buffelen om wel die bijdrage te leveren. Als het je om die dankbaarheid te doen is, moet je een ander vak kiezen.”

Libor, derivaten, stikstof, witwassen: u was als topman de afgelopen jaren vooral bezig problemen op te lossen. In hoeverre was het leuk om in deze periode topman van een bank te zijn?

„Grappig. Iedereen vraagt me: vond je het leuk? Ik ga niet door het leven met: ‘Goh wat is het leuk’. Ik ben vaak zeer gemotiveerd door wat ik doe. Ik haal veel voldoening uit dingen veranderen en met mensen werken. Maar om daar nou de sticker ‘leuk’ op te plakken? Dat zeg ik over de laatste film die ik gezien heb. Ik heb enorm genoten van de gelegenheid die me geboden is om een bijdrage te leveren aan de verandering binnen Rabobank. En ik heb heel erg een gevoel: het doet ertoe wat we hier mogen doen. Dat geeft mij een groot gevoel van voldoening. Als dat jouw definitie van leuk is, ja, dan is het leuk.”

Raadt u het anderen aan om, net als u, de overstap te maken naar de bankenwereld?

„Ik denk dat als je op zoek bent naar een organisatie waar iedereen zich dienstbaar stelt aan het bereiken van een bepaald doel, dat het dan een prachtige rol is. Je moet wel bereid zijn om de lasten die meekomen ook te tillen. De kritiek die je krijgt. Dat je door fases heen gaat waarbij iedereen naar je wijst. Als je dat niet kan hebben, dan moet je het niet willen.”

Als de toezichthouders ermee akkoord gaan, wordt u opgevolgd door de Belg Stefaan Decraene. Welk advies zou u uw opvolger willen meegeven?

„Nou, ik vind het heel mooi dat ze hem gevonden hebben. Ik ben heel blij met de man die het is geworden – het is weliswaar een man, ik wil best hier bekennen dat ik liever een vrouw had gezien, maar ik had het niet voor het zeggen en ik ga er niet over – maar ik wens hem heel veel succes met deze prachtige bank.”

En het advies?

„Dat vind ik aanmatigend. Mijn opvolger is een bankier. Ik was geen bankier. Dus hij gaat het op zijn manier doen. Ik heb het op mijn manier gedaan.”

Wat gaat u nu doen?

„Ik weet het nog niet. En dat wil ik ook even zo houden. Ik heb geen plannen. Ik kom uit een familie van academici. Stonden allemaal voor de klas. Ik zou het bijvoorbeeld niet erg vinden om voor de klas te staan.

„Ik heb tegen een aantal dingen waarvoor ik ben gevraagd al ‘nee’ gezegd. Zelfs dingen waarvan ik dacht: ik weet niet zeker of dat nog een keer langskomt. Maar ik wilde het open laten voor nu.”

Wat voor dingen?

„Ja, euh [lacht]. Dat is een mooie. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als het toeval weer eens zijn werk mag doen. Ik heb niet een soort drang om ergens naartoe te moeten. Ik moet misschien die drang wel opnieuw gaan zoeken in de komende periode. Daar neem ik de tijd voor.”

U bent zelf twee termijnen hier geweest. Welk advies zou u uzelf nu aan het begin geven?

„Ik zou mijzelf zeggen, als het technisch mogelijk zou zijn en ik ook zou luisteren … ik denk dat ik het mijzelf zou gunnen om er nog eerder van te genieten. Ik ben toch wel een beetje serieus van mezelf. Ik denk dat ik mezelf zou adviseren: jongen, geniet ervan.”

Wanneer begon u ervan te genieten?

„Ik denk toen ik zo’n twee jaar deze baan had. Tot die tijd was ik echt heel serieus. Toen met de grote verandering naar één banklicentie die we intern hebben doorgemaakt, en dat dat lukte. Daarvan dacht ik: als je dat voor elkaar kan krijgen, dan kan ik er net zo goed ook gewoon van genieten. I might as well enjoy it.”