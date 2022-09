Wildgroei is taboe in de volkstuin

Toen Gerty Beckers (73) aan haar medetuinders vroeg waar ze het zaad voor de aardappels moest halen, begon iedereen lachen. Aardappels plant je niet met zaad, maar die poot je met speciale pootaardappels.

Vijf jaar geleden kreeg ze het aanbod van een goede vriend om zijn moestuin in het volkstuinencomplex Vlashof in Tilburg over te nemen, maar omdat Gerty aan huis alleen een klein plaatsje heeft met wat bloemen en de moestuin zo’n 200 vierkante meter beslaat, twijfelde ze of ze zijn aanbod wel kon aannemen zonder zichzelf in grote problemen te brengen. Gelukkig waren daar vriendin Willemijn (74) en dochter Hanneke (33) die haar overhaalden om samen met haar de moestuin te gaan beheren.

Experimenteerveldje

De oude beheerder had zijn tuin netjes achtergelaten. De kavel was opgedeeld in tien zaaiveldjes en er stond een kleine kas, zodat Gerty, Willemijn en Hanneke die eerste winter gelijk een jaarplanning konden uittekenen. Spinazie zaaien in het voorjaar, tomaten oogsten in de zomer en in het najaar was het tijd om de jonge boerenkolen uit te planten. Een experimenteerveldje zou ruimte geven voor wat minder bekende planten zoals paksoi, pastinaak en artisjokken.

Al is een strakke indeling een goed begin, met moestuin-tuinieren begint het werk pas echt wanneer je je handen in de aarde steekt. Buurman Henk (86) die al meer dan 25 jaar zijn eigen courgettes, bieten en tomaten verbouwt, leerde Gerty hoe ze kalk in de grond moest gebruiken (niet bij de kolen, die hebben arme grond nodig) of hoe opengeknipte kwarkbakjes jonge sla beschermen tegen hongerige duiven. En ook hoe je de topinamboer (aardpeer) het beste in bakken kunt planten, en niet in de volle grond, omdat de plant binnen mum van tijd je tuin overwoekert. Dit advies kwam overigens voor Gerty en haar vriendinnen te laat: de aardpeer groeit bij hen inmiddels ook in het veld van de sperziebonen.

Moestuinraadsels

En toch, ondanks al de vakkennis voorhanden, blijven er voor Gerty genoeg moestuinraadsels over. Zo is er het raadsel waarom de prei in het ene veldje uit de grond lijkt te vliegen, terwijl ze in een ander veldje – nog geen meter verderop – niet uit de grond te branden is. Of denk aan de aardappels: waarom hebben ze dit jaar zo weinig smaak, terwijl ze vorig jaar toch ongelofelijk sappig waren. Waar ligt dat dan aan? Aan de compost? Aan de hoeveelheid zon? De afwatering? De gewassen eromheen?

Zelfs Henk weet niet altijd de oplossing. Wel wist hij dat de wilde vierkante meter die Gerty in het midden van de moestuin hield, de pan uit rees. En jawel, ook de andere buren vonden het wel welletjes. Het Harig Knopkruid stond meer dan anderhalve meter hoog en de zaden zouden het gehele complex doorvliegen. En Gerty weet inmiddels wel: Harig Knopkruid is het laatste wat je tussen de aardbeien en pompoenen wilt hebben. Dus maakte Gerty korte metten met het wilde vierkant en plantte ze een rijtje preien ervoor in de plaats.