Vierde lek gevonden in Nord Stream-gaspijpleidingen

De Zweedse kustwacht heeft een vierde lek gevonden in de Nord Stream-gaspijpleidingen. Dat meldt een woordvoerder van deze dienst donderdag aan de Zweedse kranten Svenska Dagbladet en Aftonbladet. Seismoloog Björn Lund zegt tegen Aftonbladet dat een derde explosie „niet wordt uitgesloten”.

De kustwacht zou het lek dinsdagmiddag al hebben ontdekt, toen die per boot en vliegtuig in het getroffen gebied was. Waarom de informatie twee dagen later naar buiten worden gebracht is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de Zweedse Maritieme Dienst was het vierde lek eerst niet zichtbaar op de radar omdat het kleiner is dan de andere lekken.

Hoewel de exacte coördinaten niet worden vrijgegeven, is bekend dat het lek zich tussen twee al bestaande lekken bevindt, waarvoor de Maritieme Dienst al een waarschuwing had afgegeven. Twee van de vier lekken bevinden zich in de Zweedse economische zone.

Maandag werden langs Nord Stream 1 en 2 krachtige explosies gemeten, waarvan analisten vermoeden dat Rusland erachter zou kunnen zitten. De explosies, bij het Deense eiland Bornholm, sloegen gaten in beide pijpleidingen. Volgens verschillende landen zijn de lekken in de leidingen een gevolg van sabotage. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en NAVO-chef Jens Stoltenberg spreken van sabotage. Denemarken, Noorwegen en Zweden treffen maatregelen om de veiligheid rondom de pijpleidingen te garanderen.